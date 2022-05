RTVS může objevit Trojku, má novou licenci

DNES!

▲ Obr č. 1 - Trojka se vrátí



Televizní okruh Trojka se může vrátit na slovenské obrazovky. Veřejnoprávní vysílatel RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) získal od místního regulátora médií RVR (Rada pro vysílání a retransmisi) licenci k provozování televizní stanice Trojka.Obnovenou stanicijiž veřejnoprávní telerozhlas provozoval - od Vánoc 2009 až do konce února letošního roku. Poté se na frekvencích Trojky objevil jiný programový okruh - zpravodajský a informační kanál(:24) spuštěný v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. RTVS tak získala takřka neomezený prostor pro poskytování nejnovějších informací z války zasažené Ukrajiny a nový program umožnil nabízet informací v ukrajinštině lidem prchajícím před válkou.Kanál RTVS 24 měl vysílat zatím jen dočasně a na své kmitočty se měla vrátit Trojka. Nakonec se vedení RTVS rozhodlo zachovat zpravodajský kanál a spustit Trojku na nové programové pozici. Trojka by se měla vrátit 10.6.2022 - tedy zhruba po 3,5 měsících.Podle licenčních podmínek bude Trojka "archivním" programovým okruhem RTVS se zaměření na různé pořady vyrobené od druhé poloviny 20. století až do začátku 21. století. Vedle zpravodajství, které bude divákům nabízet v premiéře, přinese reprízy starších pořadů, přičemž budou zastoupení dokumenty, dramatické, hudební a zábavní pořady, publicistika i vzdělávání. Půjde o pořady, pro které není místo na televizních okruzích Jednotka a Dvojka. Stanice Trojka bude vysílat 18 hodin programu denně (od šesté hodiny ranní do půlnoci).Licence stanice Trojka umožňuje vysílat program celoplošně (po celém území Slovenska), včetně retransmise na území České republiky.RTVS aktuálně provozuje rodinný kanál, na menšinové žánry zaměřený program, zpravodajský okruha sportovní kanál. Pátým okruhem bude obnovenáredakce