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CANAL+ na Astře až do roku 2040

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Společnost CANAL+ bude svoji satelitní televizi na různých trzích nabízet přes satelity SES (Astra) až do roku 2040. Satelitní operátor SES podepsal strategickou smlouvu s mediální skupinou CANAL+, která působí také v České republice a na Slovensku.

Satelitní televizi bude nabízet CANAL+ i v dalších letech. Nový kontrakt se společností SES (Astra) pokrývá kapacity napříč Evropou, Afrikou a Karibikem až do roku 2040. Je to dobrá zpráva pro satelitní diváky, že se i nadále mohou spolehnout na zcela nezávislý příjem televizních programů bez nutnosti internetového připojení a využívat zcela anonymní příjem svých oblíbených stanic a pořadů, aniž by někdo věděl, které stanice a pořady právě sleduje.


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▲ Obr č. 1 - Paraboly v sídle satelitního operátora SES (Astra) (foto: SES)
SES (Astra) tak podpoří rozvoj a růst televizních a placených služeb ke 40 milionům předplatitelům napříč 70 zeměmi.

Jakých trhů CANAL+ se dohoda týká?

Veřejná informace o dohodě přímo nespecifikuje, jakých všech platforem a zemí se týká. Nicméně se očekává, že se v Evropě týká České republiky a Slovenska, kde působí nově pod značkou CANAL+ CZ/SK (dříve Skylink), Rakouska, kde již také rebrandovala na CANAL+ Astria, Nizozemí, kde již působí jako CANAL+ Nederland a TV Vlaanderen ve Vlámsku.

Klíčová dohoda pro SES (Astra)

Dohoda s CANAL+ může být pro SES (Astra) klíčová i kvůli nutnosti objednání výroby a vynesení nového komunikačního satelitu pro orbitální pozici 23,5°E, kde aktuálně funguje dosluhující satelit Astra 3C (dříve jako Astra 5B na pozici 31,5°E).



Společnost SES je naším důvěryhodným partnerem již více než 30 let a pomáhá nám přinášet prémiový obsah milionům diváků v Evropě a Africe. Tato nová dohoda podporuje náš dlouhodobý růst a poskytuje flexibilitu i spolehlivost, které potřebujeme k dalšímu rozšiřování našeho mezinárodního působení a obsluhování stále rozmanitější základny předplatitelů,“ uvedl Stéphane Baumier, technický ředitel (CTO) společnosti CANAL+.

CANAL+ patří mezi nejvýznamnější a nejdéle spolupracující zákazníky společnosti SES. Tato dohoda dokládá trvalý význam satelitního vysílání pro spolehlivé doručování vysoce kvalitního obsahu globálnímu publiku a zároveň podtrhuje sílu našeho partnerství. Jsme hrdí na to, že můžeme podporovat růstovou strategii skupiny CANAL+, a těšíme se na pokračování naší spolupráce až do roku 2040,“ řekl Deepak Mathur, prezident divize Media ve společnosti SES.

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