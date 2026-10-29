STVR rozšíří DAB pokrytí stanice Rádio Regina na celé Slovensko

STVR rozšíří DAB pokrytí stanice Rádio Regina na celé Slovensko3dny | Tisk | komentáře
Regionální vysílání slovenského veřejnoprávního vysílatele STVR (Slovenská televize a rozhlas) bude možné poslouchat prostřednictvím nastupujícího digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) na celém území Slovenska.
Rozhlasová programová služba Rádio Regina STVR bude od 1. listopadu 2026 dostupná ve všech třech verzích - tedy Regina Západ, Regina Stred a Regina Východ - v celoplošném režimu DAB. Jejich vysílání tak bude nově dostupné v celém aktuálním pokrytí sítě, nejenom ve vlastním regionu.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
STVR ve spolupráci s provozovatelem digitálního rozhlasového multiplexu DAB, společností Towercom, připravila technické řešení, které umožní využití smluvní kapacity při zachování zvukové kvality rozhlasových služeb STVR.
Díky tomuto řešení si budou moci posluchači vybrat regionální vysílání z jakéhokoliv kouta země, kde je signál DAB k dispozici.
V DAB multiplexu tak budou od 1.11.2026 v celoplošném režimu vysílat deset rozhlasových služeb STVR: Rádio Slovensko, Rádio Regina Západ, Rádio Regina Stred, Rádio Regina Východ, Rádio_FM, Rádio Devín, Radio Slovakia International, Rádio Patria, Rádio Junior, Rádio Litera.
redakce
Rozhlasová programová služba Rádio Regina STVR bude od 1. listopadu 2026 dostupná ve všech třech verzích - tedy Regina Západ, Regina Stred a Regina Východ - v celoplošném režimu DAB. Jejich vysílání tak bude nově dostupné v celém aktuálním pokrytí sítě, nejenom ve vlastním regionu.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
STVR ve spolupráci s provozovatelem digitálního rozhlasového multiplexu DAB, společností Towercom, připravila technické řešení, které umožní využití smluvní kapacity při zachování zvukové kvality rozhlasových služeb STVR.
Díky tomuto řešení si budou moci posluchači vybrat regionální vysílání z jakéhokoliv kouta země, kde je signál DAB k dispozici.
V DAB multiplexu tak budou od 1.11.2026 v celoplošném režimu vysílat deset rozhlasových služeb STVR: Rádio Slovensko, Rádio Regina Západ, Rádio Regina Stred, Rádio Regina Východ, Rádio_FM, Rádio Devín, Radio Slovakia International, Rádio Patria, Rádio Junior, Rádio Litera.
redakce