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Sweet.tv: Konec slevových kuponů

včera | Tisk

Na získání cenově zvýhodněného předplatného televizní služby Sweet.tv zbývají poslední hodiny. Operátor Sweet.tv ukončuje o půlnoci na 1.11.2026 možnost objednání balíčků za lepší ceny.


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▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Čtenáři webu parabola.cz z České republiky a Slovenska měli možnost si pořídit OTT platformu Sweet.tv za poloviční ceny. Zákazníci z Česka navíc s bonusovým příjmem navíc k objednanému balíčku. Čtenáři, kteří řešili příjem televizních programů, mohli využít jiné nabídky a to předplatné se set top boxem zdarma. Všechny tyto akce o půlnoci 31.10.2026 končí.

Vzhledem k tomu, že čtenáři stále mohou tyto akce využít, připomeneme Vám jejich podobu.

Rozšíření 50 % slevy: bonus měsíc navíc i v říjnu

Akční nabídka pro všechny zájemce o Sweet.tv a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Operátor Sweet.tv nadále poskytuje čtenářům webu parabola.cz slevové kódy na základní balíčky M a L se slevou ve výši 50 procent. Tedy za poloviční cenu klienti získají balíček podle svého výběru na zvolené období. Provozovatel akci ještě vylepšil a to tím, že ke každé objednávce přidává měsíc přístupu k balíčku navíc. To znamená, že pokud si divák objedná například balíček L na 6 měsíců za poloviční cenu, získá ve skutečnosti 7 měsíců zvolené služby stále se slevou 50 % (podobně pokud si objedná balíček L na dobu 12 měsíců, bude jej mít reálně 13 měsíců a podobně). Měsíc navíc je poskytován jen zákazníkům z České republiky. Na Slovensku akční sleva 50 % na balíček platí i nadále. Klientů ze Slovenska ale není nabízen zmíněný bonus v podobě měsíce příjmu programů navíc.

Slevová akce 50 % platí do 31.10.2026. Týká se zákazníků z Česka i ze Slovenska.

Slevové kódy mohou využít i zákazníci, kteří je již v minulosti využili.

Parametry akce - ČR:
promo kód: viz tabulky č. 1 a 2
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období; k objednávce získá divák měsíc přístupu k balíčku navíc
možnost opakované použití promo kódu: ANO
platnost promo kódu: do 31.10.2026
územní omezení: Česká republika

Parametry akce - SR:
promo kód: viz tabulky č. 3 a 4
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období
možnost opakované použití promo kódu: ANO
platnost promo kódu: do 31.10.2026
územní omezení: Slovensko

Promo kódy pro diváky v České republice

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v Kč)Cena v akci (v Kč)
PARABOLACZL12L12 měsíců + 1 měsíc navíc3588,-1794,-
PARABOLACZL6L6 měsíců + 1 měsíc navíc1794,-897,-
PARABOLACZL3L3 měsíce + 1 měsíc navíc897,-449,-

▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku


Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v Kč)Cena v akci (v Kč)
PARABOLACZM12M12 měsíců + 1 měsíc navíc2868,-1434,-
PARABOLACZM6M6 měsíců + 1 měsíc navíc1434,-717,-
PARABOLACZM3M3 měsíce + 1 měsíc navíc717,-359,-

▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku

Promo kódy pro diváky na Slovensku

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v eurech)Cena v akci (v eurech)
PARABOLASKL12L12 měsíců155,-77,-
PARABOLASKL6L6 měsíců77,-38,-
PARABOLASKL3L3 měsíce38,-19,-

▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v eurech)Cena v akci (v eurech)
PARABOLASKM12M12 měsíců118,-59,-
PARABOLASKM6M6 měsíců59,-29,-
PARABOLASKM3M3 měsíce29,-14,-

▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko

Set top box zdarma k předplatnému Sweet.tv

Další akční nabídka, která platí do konce října (októbra) 2026 cílí na čtenáře, kteří potřebují k televizní službě set top box. V rámci prodejní (promo) akce je set top box zdarma k nabízené variantě předplatného.

Princip akční nabídky je jednoduchý: zákazník si objedná OTT službu Sweet.tv na dobu šesti měsíců ve variantě "L" se set top boxem a vedle půlročního předplatného televizní služby získá k tomu set top box s operačním systémem Android TV. Po vypršení předplatného (tedy po šesti měsících) zůstává přijímač ve vlastnictví zákazníka (tedy nevrací jej).


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▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Akce tedy cílí na všechny televizní diváky, kteří mají zastaralý televizor bez podpory aplikací či jednoduše chtějí využívat externí přijímací zařízení, které jim nabídne více možností využití - například instalace dodatečných aplikací, které z různých důvodů (zastaralý OS, jiný OS, malá paměť) již nelze nainstalovat do televizoru.

Sweet.tv zákazníkům dodává set top box pojmenovaný SWEET.TV BOX2 Ultra HD. Srdcem tohoto Ultra HD/4K přístroje je procesor Allwinner H313 poháněný operačním systémem Android 10 a pamětí RAM DDR3 2GB a flashpamětí 16 GB eMMC. Přijímač má 2 rozhraní USB 2.0, jeden výstup HDMI, dále disponuje rozhraním Ethernet (RJ45) a bezdrátovým připojením Wi-Fi 2,4/5 GHz a čtečkou karet microSD.

Jak získat set top box k předplatnému zdarma?

1. Objednejte si set top box na příslušném odkazu

* Objednávka pro zákazníky z České republiky
* Objednávka pro zákazníky ze Slovenska

2. Zaplaťte 1350 Kč za tarif "L" na šest měsíců (platí pro zákazníky z Česka), respektive 51 eur za tarif "L" na 6 měsíců (platí pro klienty ze Slovenska).

3. Následně bude zákazníkovi prostřednictvím společnosti Packeta (Zásilkovna) doručen set top box přímo domů, eventuálně do výdejních automatů.

Podmínky akce

Akční nabídka sweet.tv platí pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Akce set top box zdarma k předplatnému platí do 31.10.2026.

Proč si pořídit Sweet.tv?

V době rostoucích cen zboží a služeb je nabídka televizních balíčků operátora Sweet.tv s velkou slevou pro cenově citlivé zákazníky vítaná. Mohou ji využít pro sebe, případně ji využít jako dárek.



Co nabízí sweet.tv?

OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.

Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.

Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.

V poslední době se česká nabídka Sweet.tv rozšířila o nový český sportovní kanál Prima sport ze skupiny FTV Prima.

redakce





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