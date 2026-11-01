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Lepší.TV: Více archívu, konec některých erotických stanic

DNES! | Tisk | komentáře

Operátor OTT platformy Lepší.TV přichystal pro své zákazníky několik novinek, které se týkají oblíbeného archívu (catch-up) a programových změn, které reflektují situaci na mediálním trhu.

Více televizního archívu

Populární televizní archív je nově dostupnější pro více diváků ve větším objemu. Lepší.TV totiž u nejnižšího tarifu "MINI" rozšířil možnost zpětného shlédnutí ze sedmi na deset dní.


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▲ Obr č. 1 - OTT služba Lepší.TV. Ilustrační foto (foto: Lepší.TV)
Toto rozšíření archívu se týká jen těchto programů: ČT1, ČT2, ČT:D / ČT art, ČT Sport, ČT24, TV Barrandov, Barrandov Kino, Barrandov Krimi, TV Relax, TV Noe, Noe+, TV Brno1, STVR Jednotka, STVR Dvojka, STVR 24, STVR Šport, TV Osem, Kanal 1, Ballcasterz, GTTV, Red Bull TV, LangLab, LingoToons, TinyTeen, Poslanecká sněmovna ČR a Poslanecká sněmovna tiskovky.

U ostatních stanic v tarifu "MINI" zůstává standardní 7 denní archív (až na malé výjimky).

U vyšších balíčků "KLASIK" a "TOP" zůstává rozsah archívu v původním rozsahu. Za zmínku stojí veřejnoprávní programy ČT a STVR, u kterých operátor v nejvyšším tarifu "TOP" nabízí přístup k obsahu až 100 dní po odvysílání. Znamená to, že na začátku listopadu mohou diváci sledovat letní programovou nabídku či naopak až do začátku dubna sledovat vánoční program.



Programové změny: Konec Music Box Polska

Špatná zpráva pro hudební fanoušky. Z nabídky byla vyřazena hudební televize Music Box Polska. Šlo o programovou nabídku určenou pro polský trh. Operátor Lepší.TV se rozhodl svým zákazníkům nabízet konkurenční mezinárodní hudební stanice skupiny Vantage z Estonska. V nabídce jsou tak stanice Vantage Music, Vantage Dance, Vantage Rock a Vantage Classic.

Programy Vantage Dance a Vantage Music jsou dostupné ve všech balíčcích Lepší.TV. Zbývající dvě stanice (tedy Vantage Classic a Vantage Rock) najdou klienti jen ve vyšších tarifech "KLASIK" a "TOP".

Programové změny: Leo TV, Leo TV Gold, Extasy, Extasy 4K Platinum

Od listopadu nejsou v nabídce Lepší.TV erotické programy české společnosti PK62. Diváci tak již nemohou sledovat Leo TV, Leo TV Gold, Extasy a ani ultra HD kanál Extasy 4K Platinum.

Programové změny: start Babes TV

Čtyři erotické stanice zmizely z Lepší.TV. Naopak od stejného data mohou zákazníci sledovat jeden jiný erotický program s názvem Babes TV. Jde o stanici, která se zaměřuje na zábavu pro dospělé v HD rozlišení. Nabízí atraktivní účinkující a smyslné příběhy v elegantním filmovém zpracování. Stanice je součástí balíčků "KLASIK" a "TOP". Znamená to, že klienti s nejnižším balíčkem "MINI" tento program sledovat nemohou.

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