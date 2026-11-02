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T-Mobile modernizuje MAGENTA TV: nový design, přehlednější ovládání

DNES! | Tisk | komentáře

MAGENTA TV dostane nový vzhled, který divákům usnadní orientaci v nabídce i výběr toho, co si pustit. T-Mobile začne nové prostředí zavádět od 2. listopadu. Přinese přehlednější navigaci, rychlejší přístup k nejdůležitějším funkcím a více možností, jak objevovat filmy, seriály a televizní pořady. Aktualizovaná aplikace bude postupně dostupná všem zákazníkům s podporovanými chytrými televizemi, tablety a telefony v průběhu listopadu.

Změna bude patrná už na domovské obrazovce, kde diváci nově najdou nejpoužívanější položky menu a dostanou se k nim snadněji a rychleji. Hlavní navigace se přesouvá z horní části obrazovky na levou stranu. Otevřít ji lze pomocí tlačítka Zpět, navigačními šipkami nebo modrým tlačítkem na dálkovém ovladači.


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▲ Obr č. 1 - Aplikace MAGENTA TV, nový vzhled aplikace (foto: T-Mobile
Původní sekci Nahrávky nahrazuje Můj seznam. Na jednom místě budou po dobu 30 dní k dispozici nahrané pořady, filmy a seriály i plánované nahrávky. Nově zde diváci naleznou také obsah uložený z Videotéky, takže své oblíbené tituly nemusí znovu vyhledávat.

Kdo naopak hledá inspiraci, co si pustit, může využít nové možnosti vyhledávání. To kromě konkrétních pořadů nabídne populární filmy a seriály, tipy podle žánrů, doporučení na základě aktuálně sledovaného obsahu a vyhledávání podle jmen herců.

Televize dnes není jen o počtu kanálů, ale především o tom, jak snadno se divák dostane k obsahu, který chce sledovat. Při modernizaci MAGENTA TV jsme se proto zaměřili na přehlednější prostředí, jednodušší orientaci a lepší možnosti objevování nových filmů, seriálů a pořadů. Zákazníkům chceme usnadnit každodenní sledování televizního obsahu a zároveň jim dát větší přehled o tom, co mají k dispozici,“ říká Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje společnosti T-Mobile.



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▲ Obr č. 2 - Aplikace MAGENTA TV, nové vyhledávání (foto: T-Mobile
Nová je také sekce věnovaná streamovacím partnerům. Uživatelé v ní najdou přehled všech podporovaných streamovacích služeb, které si mohou aktivovat ke svému tarifu.

O dalších změnách a novinkách se zákazníci dozvědí přímo v aplikaci v sekci Co je nového. Na jednom místě zde najdou důležitá oznámení a aktuality týkající se MAGENTA TV, včetně informací o nových funkcích, novém obsahu a exkluzivních novinkách. K dříve zaslaným informacím se mohou kdykoliv vrátit v archivu.

Změny se projeví také při samotném sledování. Nové ovládací prvky méně zasahují do sledovaného obrazu a na časové ose lze zobrazit podrobnější informace o právě vysílaném pořadu i o pořadech vysílaných před ním a po něm. Orientace v programu je tak přehlednější a ovládání během sledování jednodušší.





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▲ Obr č. 3 - Aplikace MAGENTA TV, nové a lepší nahrávky (foto: T-Mobile
V MAGENTA TV zůstávají i tematické sekce Pro děti a Sport. Pro děti obsahuje pohádky, dětské filmy, seriály a pořady vhodné pro nejmladší diváky. Sportovní sekce nabízí živé přenosy, záznamy, sportovní pořady a dokumenty. Obsah lze filtrovat podle sportů, soutěží, lig nebo konkrétních zápasů.

Změny se týkají pouze vizuální podoby a uživatelského prostředí aplikace MAGENTA TV. Zákazníci nadále využívají své stávající tarify Plus, cena služby se nemění.

(T-Mobile)

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