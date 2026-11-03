Senioři sledují nejenom klasickou televizi, ale i streaming

Senioři sledují nejenom klasickou televizi, ale i streamingDNES! | Tisk | komentáře
Starší diváci patří mezi nejvěrnější televizní publikum. Ukazuje se ale, že stereotyp pasivního seniorského diváka již přestává platit a také tato věková skupina stále častěji kombinuje klasické vysílání s webem, smart TV, archívem či streamingem. Vyplývá to ze zkušeností slovenských privátních televizí sdružených v Asociaci televizních vysílatelů (ATVS), kterými členy jsou Markíza, JOJ a ta3.
Senior již není pasivním divákem. Cíleně si vybírají konkrétní pořady, sledují nové seriály a zábavní formáty a postupně využívají i streaming, smart televizory či odložené sledování.
Na stanici JOJ patří u těchto diváků mezi nejsledovanější relace Novy TV JOJ, Najlepšie počasie a Krimi, přičemž silný zájem mají starší diváci i o MS v hokeji, seriály jako Ranč a Osud či magazíny Nové bývanie, Na chalupe a Nová záhrada.
Lineární vysílání zůstává pro starší publikum důležité, rozšiřují se ale možnosti, jak se k obsahu dostat. Markíza zaznamenává růst využívání smart televizorů, odloženého sledování a streamingu. JOJ rovněž potvrzuje, že i senioři se stávají pravidelnými uživateli streamovací služby JOJ play.
Pro starší diváky patří mezi nejdůležitější témata ty, které mají přímý dosah na jejich život a tedy zdraví, důchody, rodinné finance, ceny energií a potravin, bezpečnost, ekonomika či politické rozhodnutí.
Privátní televize se shodují, že už věk sám od sebe už neurčuje, co a kde bude divák sledovat. Publikum 60+ zůstává věrné televizi, zároveň si vybírá konkrétní obsah a využívá více platforem.
redakce
Senior již není pasivním divákem. Cíleně si vybírají konkrétní pořady, sledují nové seriály a zábavní formáty a postupně využívají i streaming, smart televizory či odložené sledování.
Co sledují senioři na Markíze a JOJ?Publikum ve věku 60+ má podstatně širší záběr, než naznačují zažité stereotypy. Na televizi Markíza senioři vyhledávají Televízne noviny, Reflex či Teleráno ale i seriály jako Sľub a Dunaj, k vašim službám, taneční show Let's Dance či sportovní přenosy, zejména Niké ligu, Ligu mistrů či Formuli 1.
Na stanici JOJ patří u těchto diváků mezi nejsledovanější relace Novy TV JOJ, Najlepšie počasie a Krimi, přičemž silný zájem mají starší diváci i o MS v hokeji, seriály jako Ranč a Osud či magazíny Nové bývanie, Na chalupe a Nová záhrada.
Lineární vysílání zůstává pro starší publikum důležité, rozšiřují se ale možnosti, jak se k obsahu dostat. Markíza zaznamenává růst využívání smart televizorů, odloženého sledování a streamingu. JOJ rovněž potvrzuje, že i senioři se stávají pravidelnými uživateli streamovací služby JOJ play.
Streamovací platformy rostouStreamovací služba Voyo v září 2026 překonala hranici 800 tisíc unikátních diváků a za poslední rok oslovila 1,3 miliony diváků. Až 70 procent času jeho sledování připadá na televizní obrazovky, což ukazuje, že streaming už není jen záležitostí mobilů anebo mladších generací. JOJ play překročila hranici jednoho milionu registrovaných uživatelů a je také dostupná přes smart televizory, mobily a webové prohlížeče.
Pro starší diváky patří mezi nejdůležitější témata ty, které mají přímý dosah na jejich život a tedy zdraví, důchody, rodinné finance, ceny energií a potravin, bezpečnost, ekonomika či politické rozhodnutí.
Boj proti dezinformacím a podvodůmStále větší prostor televize věnují i dezinformacím a ochraně před podvody, protože právě senioři bývají častým cílem podvodníků. Markíza upozorňuje na podvodné telefonáty, phishing, falešné investice či zneužívání tváří známých osobností; JOJ se tématu věnuje například v relaci Krimi či v dokumentárním cyklu Konec hry, který byl odvysílaný v nejsledovanějším vysílacím čase a ukázal skutečné případy digitálních podvodníků. Reportáže nejenom popsaly, co se stalo, ale zároveň vysvětlily jak podobné situace rozpoznat, jak reagovat a chránit se, přičemž JOJ aktuálně připravuje druhou sérii dokumentu. Televize ta3 také cíleně pracuje s dezinformacemi, hoaxy a manipulacemi, například i v relaci Fejk over.
Privátní televize se shodují, že už věk sám od sebe už neurčuje, co a kde bude divák sledovat. Publikum 60+ zůstává věrné televizi, zároveň si vybírá konkrétní obsah a využívá více platforem.
redakce