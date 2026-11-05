Stanice TV Nova mohou vysílat až do roku 2042

Stanice TV Nova mohou vysílat až do roku 2042DNES! | Tisk | komentáře
Televizní programové služby skupiny Nova mohou vysílat na českém trhu až do roku 2042. Rozhodl o tom český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém 15. zasedání konaného dne 3. listopadu 2026.
Televize Nova získala důležité vysílací licence. Její čtyři programy - jmenovitě TV Nova, Nova Cinema, Nova Action a Nova Fun - mohou vysílat na českém trhu až do 21. června 2042.
▲ Obr č. 1 - Sídlo skupiny Nova (foto: parabola.cz)
RRTV na základě požadavku vysílatele, společnosti TV Nova, s.r.o., prodloužila platnost licencí čtyřem programům skupiny Nova uděleným 21. června 2018 a to o 12 let.
Společnost TV Nova po více než osmi letech provozu s původními vysílacími licencemi, které platily do roku 2030, s velkým předstihem požádala o prodloužení licencí svých čtyř programů. Ve všech případech se jedná o licence pro zvláštní přenosové systémy (distribuce přes internet).
TV Nova je hlavní plnoformátový program složený ze seriálů, filmů, zábavy, reality show a dalších typů pořadů. Nova Cinema je filmový kanál, Nova Action je adrenalinový kanál, který cílí na muže a Nova Fun je zábavní kanál složený z rodinných seriálů a sitcomů.
redakce
Televize Nova získala důležité vysílací licence. Její čtyři programy - jmenovitě TV Nova, Nova Cinema, Nova Action a Nova Fun - mohou vysílat na českém trhu až do 21. června 2042.
▲ Obr č. 1 - Sídlo skupiny Nova (foto: parabola.cz)
RRTV na základě požadavku vysílatele, společnosti TV Nova, s.r.o., prodloužila platnost licencí čtyřem programům skupiny Nova uděleným 21. června 2018 a to o 12 let.
Společnost TV Nova po více než osmi letech provozu s původními vysílacími licencemi, které platily do roku 2030, s velkým předstihem požádala o prodloužení licencí svých čtyř programů. Ve všech případech se jedná o licence pro zvláštní přenosové systémy (distribuce přes internet).
TV Nova je hlavní plnoformátový program složený ze seriálů, filmů, zábavy, reality show a dalších typů pořadů. Nova Cinema je filmový kanál, Nova Action je adrenalinový kanál, který cílí na muže a Nova Fun je zábavní kanál složený z rodinných seriálů a sitcomů.
redakce