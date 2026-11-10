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Premier League na velkém plátně: CANAL+ Sport míří do kin CineStar

DNES! | Tisk | komentáře

Stanice CANAL+ Sport přináší fotbalovým příznivcům nevšední sportovní zážitek. Také v letošním roce přichystala sérii oblíbených akcí, které kinosály sítě CineStar promění v pomyslné fotbalové tribuny. Fanoušci anglického fotbalu se mohou těšit na dva z největších šlágrů podzimní sezony na obřím plátně, se špičkovým zvukem a za osobní účasti předních expertů stanice přímo v sále.

První zastávkou bude v neděli 22. listopadu Ostrava, kde multikino CineStar v OC Futurum přivítá legendární derby mezi Liverpoolem a Manchesterem United. O týden později, v neděli 29. listopadu, se akce přesune do pražského CineStaru v centru Westfield Černý Most. Zde diváky čeká souboj gigantů a bitva o čelo tabulky mezi Arsenalem a Manchesterem City.


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▲ Obr č. 1 - Tým CANAL+ Sport (foto: CANAL+)
Kromě samotného utkání promítaného na velkém plátně se návštěvníci mohou těšit na detailní taktický rozbor. Expertní týmy stanice CANAL+ Sport nabídnou své postřehy v předzápasové diskuzi, o poločase i bezprostředně po závěrečném hvizdu.

Fotbalová Premier League nabízí neuvěřitelné emoce a my chceme divákům zprostředkovat co nejautentičtější zážitek blížící se atmosféře na stadionu. Spojení obřího plátna, zaplněného sálu fanoušků a bezprostředního expertního pohledu přímo na místě dává přenosu úplně jiný rozměr,“ říká Jiří Hošek, Head of Sports společnosti CANAL+ pro Českou republiku a Slovensko.

Pro návštěvníky bude připraven také bohatý doprovodný program. Ve foyer kin mohou změřit síly v herní zóně na konzolích PlayStation, vyzkoušet dynamický Subsoccer nebo se zapojit do výzvy u fotostěny Powerade. Pro dospělé diváky bude připravena ochutnávka ikonického piva Guinness. Každý návštěvník obdrží drobný dárek a ve vědomostních kvízech bude možné soutěžit také o vstupenky na utkání Premier League přímo v Anglii.

Partnery akce jsou multikina CineStar a značky Guinness a Powerade a u pražské zastávky také nákupní centrum Westfield Černý Most, kde si návštěvníci mohou doprovodný program užívat po celý den.

Liverpool FC vs. Manchester United

Kdy: neděle 22. listopadu
Harmonogram: 16:45 otevření sálu | 17:00 začátek diskuze | 17:30 začátek zápasu
Kde: CineStar, OC Futurum Ostrava
Tým CANAL+ Sport: moderátor Karel Tvaroh, experti Zdeněk Zlámal, Michal Papadopulos a Karel Häring

Arsenal FC vs. Manchester City

Kdy: neděle 29. listopadu
Harmonogram: 16:45 otevření sálu | 17:00 začátek diskuze | 17:30 začátek zápasu


Kde: CineStar, Westfield Černý Most Praha
Tým CANAL+ Sport: moderátor Martin Minha, fotbalová legenda Karel Poborský, reprezentační brankář Tomáš Vaclík a expertní tým stanice

Více informací a předprodej vstupenek naleznete na webu www.cinestar.cz a na sociálních sítích CANAL+ Sport CZ/SK.

Stanice CANAL+ Sport 1 a CANAL+ Sport 2 nabízejí přímé přenosy prestižní anglické Premier League, ženského tenisového okruhu WTA i nejvyšší ženské fotbalové soutěže Barclays Women’s Super League (BWSL). Portfolio doplňuje elitní francouzská ragbyová liga Top 14 a dynamická padelová série Premier Padel.

(CANAL+)

redakce

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