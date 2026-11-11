Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 11. listopadu 2026, svátek má Martin

Konec přetáčení reklam na TV Nova od 18. listopadu

DNES! | Tisk | komentáře

Přesně za týden začnou platit nové obchodní podmínky televizní skupiny Nova pro televizní operátory, kteří je následně promítnou do svých poskytovaných služeb - distribuci programů kanálů TV Nova. Skončí totiž možnost přetáčet reklamu.

Provozovatel televizní skupiny Nova se rozhodl přistoupit k poměrně nepopulárnímu ale vcelku očekávanému kroku. Od 18.11.2026 nebude možné přetáčet reklamu na programech televizní skupiny Nova a to jak v televizním archívu (catch up), tak i odložené sledovanosti (tedy sledování pořadu s časovým posunem).


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo TV Nova (foto: vysílání TV Nova / parabola.cz)
Změna pomůže vytvářet podmínky pro další investice do vlastní tvorby v době, kdy Nova neustále rozšiřuje nabídku původních pořadů a zároveň rostou náklady na jejich výrobu,“ vysvětlila televizní skupina Nova k chystanému kroku.

Chceme dál divákům přinášet kvalitní české seriály, zábavu, reality show i zpravodajství. To vyžaduje dlouhodobé a stabilní investice do původního obsahu, pro které potřebujeme předvídatelné financování. Reklama je jeho důležitou součástí a nové nastavení nám vytváří podmínky pro další rozvoj naší tvorby,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova.

Televizní platformy typu OTT a IPTV (tedy televizní služeb poskytované přes internet) si získávají stále větší popularitu. To samozřejmě těší poskytovatele televizních služeb ale i vysílací společnosti, kteří mohou vybírat tzv. distribuční poplatky za televizní diváky bez ohledu, zda na danou stanici divák sleduje. Komerční televize tak získávají další důležitý zdroj příjmů.

Na platformách typu OTT a IPTV mohu vysílatelé požadovat různé restrikce, které nejsou splnitelné pro jiné typy distribučních sítí. Veškerá omezení tedy vznikají na základě požadavků vysílatelů, nikoliv samotných provozovatelů televizních služeb.

Proč Nova zakáže přetáčení reklam?

Skupina Nova zakáže přetáčení reklam s ohledem na růst OTT a IPTV platforem a podle jejího mínění diváci stále více na těchto službách reklamu přetáčejí. Pokud se reklama k divákům nedostane, jde o situaci, jako by ani nebyla odvysílána. Pro zadavatele reklam taková reklama proto není efektivní a Nova chce tak význam televizní reklamy a její konzumaci vrátit do patřičných rozměrů.

Co se změní pro diváky TV Nova na OTT a IPTV platformách?

Pro diváky televizní skupiny Nova, kteří sledují na těchto platformách jen tzv. živé vysílání se nezmění nic. Nadále mohou sledovat své pořady a vysílání bez omezení.

Jiná situace je v případě, kdy diváci programů Nova přetáčejí reklamu. Skupina Nova nabízí operátorům dvě možnosti. Buď diváci nebudou moci přetáčet reklamu vůbec nebo uvidí tzv. digitální reklamu v délce tří minut. Očekává se, že právě nabídka programů Novy s digitální reklamou bude pro operátory dražší (vyšší distribuční poplatky). Je proto otázkou, zda se operátoři v době růstu nákladů rozhodnou pro tuto variantu.

Co je to digitální reklama?

Digitální reklama bude pásmo reklamy v délce tří minut, která bude nahrazovat původní televizní reklamu, která je obvykle delší (cca 6 až 8 minut) a zbytek reklam by mohli diváci přeskočit.

Jakých programů skupiny Nova se bude omezení přetáčení týkat?

Zakázané přetáčení reklam bude u všech volně šířených programů skupiny Nova - tedy u stanic TV Nova, Nova Cinema, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady a Nova Action. Sportovních stanic Nova Sport se tedy omezení přetáčení týkat nebude.

Bude možné si zaplatit balíček TV Nova bez reklam?

Skupina Nova operátorům nenabízí balíček, který by umožnil "vykoupit" se ze sledování reklamních pásem. Jedinou možností je zmíněná tzv. digitální reklama vložená místo tradiční televizní reklamy, která je kratší. Vysílání stanic Nova tak bez reklam nebude možné sledovat.



Jedinou možností je videotéka Oneplay, která umožňuje divákům v předstihu sledovat vybrané pořady skupiny Nova. Pochopitelně se nejedná o kompletní vysílání stanic Novy.

Co se změní pro diváky TV Nova na DVB-T2 a DTH platformách?

Pro diváky "televize na anténu" - tedy přes pozemní televizní vysílače a satelitu se nic nezmění. Nadále si mohou své oblíbené pořady nahrávat na svůj hard disk či připojený flash disk a sledovat své pořady bez omezení - tedy včetně možnost přetáčení všech reklam.

Situace na českém a slovenském trhu ohledně přetáčení reklam

Zákaz přetáčení reklam na českém trhu zavedla před více než 4 lety konkurenční skupina Prima, která si změnu prosadila u všech operátorů, včetně tehdejší služby O2 TV (později sloučena s Voyo CZ do Oneplay), která jako jediná nechtěla tyto restrikce zavést. Poukazovala na to, že digitální funkce, mezi něž patří i zmíněné přetáčení, patří k televizním službám typu OTT a IPTV.

Na Slovensku blokují reklamu obě komerční skupiny Markíza i JOJ.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
CANAL+ nabídne v listopadu zdarma pět TV stanic
CANAL+ nabídne v listopadu zdarma pět TV stanic
Skylink otevřel nové pozice stanic CANAL+
Skylink otevřel nové pozice stanic CANAL+
CANAL+ chce rozšířit sportovní nabídku
CANAL+ chce rozšířit sportovní nabídku
T-Mobile modernizuje MAGENTA TV: nový design, přehlednější ovládání
T-Mobile modernizuje MAGENTA TV: nový design, přehlednější ovládání
Stanice TV Nova mohou vysílat až do roku 2042
Stanice TV Nova mohou vysílat až do roku 2042
Lepší.TV: Více archívu, konec některých erotických stanic
Lepší.TV: Více archívu, konec některých erotických stanic
CANAL+ spoustí ve Francii bezplatnou službu SPORT+
CANAL+ spoustí ve Francii bezplatnou službu SPORT+
STVR rozšíří DAB pokrytí stanice Rádio Regina na celé Slovensko
STVR rozšíří DAB pokrytí stanice Rádio Regina na celé Slovensko
Sweet.tv: Konec slevových kuponů
Sweet.tv: Konec slevových kuponů
Fotbalový Slovan spouští vlastní streamovací platformu
Fotbalový Slovan spouští vlastní streamovací platformu
Hořící krb v HD se vrátil. Opět je FTA
Hořící krb v HD se vrátil. Opět je FTA
Markíza s moderním studiem a jednotným vizuálem zpravodajství
Markíza s moderním studiem a jednotným vizuálem zpravodajství

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 StarDance XIV... kolem dokola
20:20 Vyprávěj
21:10 13. komnata Miloše Pokorného
kanál CT2 20:00 Malta, křižovatka Středozemí
21:00 Bedekr XII
21:25 S láskou, Vaše AI
kanál NOVA 20:20 SuperStar (11)
23:00 Kriminálka Las Vegas XI (20)
00:05 Mentalista IV (11/24)
kanál PRIMA 20:15 Pod hladinou (4)
21:30 Dvojka na zabití 2 (4)
22:45 Malý pitaval z velkého města (11)
kanál SEZNAM 20:10 Hogo fogo Homolka
21:55 Druhý tah pěšcem
23:30 Profesionálové 3 (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:45 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Douai
22:05 Prvotný inštinkt (3/3)
23:44 Detektívny spolok dám z Marlow (1/4)
kanál DVOJKA 20:10 Cicavce (5/6)
21:00 Odpojení: Temná stránka sociálnych sietí
21:50 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 SuperStar
22:45 Partička
23:50 Horná Dolná XI. (11)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Nájemník
22:05 Vezmeš si mě?
23:45 Doktor z hor II. (17)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook