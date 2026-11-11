Konec přetáčení reklam na TV Nova od 18. listopadu

Konec přetáčení reklam na TV Nova od 18. listopaduDNES! | Tisk | komentáře
Přesně za týden začnou platit nové obchodní podmínky televizní skupiny Nova pro televizní operátory, kteří je následně promítnou do svých poskytovaných služeb - distribuci programů kanálů TV Nova. Skončí totiž možnost přetáčet reklamu.
Provozovatel televizní skupiny Nova se rozhodl přistoupit k poměrně nepopulárnímu ale vcelku očekávanému kroku. Od 18.11.2026 nebude možné přetáčet reklamu na programech televizní skupiny Nova a to jak v televizním archívu (catch up), tak i odložené sledovanosti (tedy sledování pořadu s časovým posunem).
▲ Obr č. 1 - Logo TV Nova (foto: vysílání TV Nova / parabola.cz)
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Televizní platformy typu OTT a IPTV (tedy televizní služeb poskytované přes internet) si získávají stále větší popularitu. To samozřejmě těší poskytovatele televizních služeb ale i vysílací společnosti, kteří mohou vybírat tzv. distribuční poplatky za televizní diváky bez ohledu, zda na danou stanici divák sleduje. Komerční televize tak získávají další důležitý zdroj příjmů.
Na platformách typu OTT a IPTV mohu vysílatelé požadovat různé restrikce, které nejsou splnitelné pro jiné typy distribučních sítí. Veškerá omezení tedy vznikají na základě požadavků vysílatelů, nikoliv samotných provozovatelů televizních služeb.
Jiná situace je v případě, kdy diváci programů Nova přetáčejí reklamu. Skupina Nova nabízí operátorům dvě možnosti. Buď diváci nebudou moci přetáčet reklamu vůbec nebo uvidí tzv. digitální reklamu v délce tří minut. Očekává se, že právě nabídka programů Novy s digitální reklamou bude pro operátory dražší (vyšší distribuční poplatky). Je proto otázkou, zda se operátoři v době růstu nákladů rozhodnou pro tuto variantu.
Jedinou možností je videotéka Oneplay, která umožňuje divákům v předstihu sledovat vybrané pořady skupiny Nova. Pochopitelně se nejedná o kompletní vysílání stanic Novy.
Na Slovensku blokují reklamu obě komerční skupiny Markíza i JOJ.
redakce
Provozovatel televizní skupiny Nova se rozhodl přistoupit k poměrně nepopulárnímu ale vcelku očekávanému kroku. Od 18.11.2026 nebude možné přetáčet reklamu na programech televizní skupiny Nova a to jak v televizním archívu (catch up), tak i odložené sledovanosti (tedy sledování pořadu s časovým posunem).
▲ Obr č. 1 - Logo TV Nova (foto: vysílání TV Nova / parabola.cz)
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Změna pomůže vytvářet podmínky pro další investice do vlastní tvorby v době, kdy Nova neustále rozšiřuje nabídku původních pořadů a zároveň rostou náklady na jejich výrobu,“ vysvětlila televizní skupina Nova k chystanému kroku.
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Chceme dál divákům přinášet kvalitní české seriály, zábavu, reality show i zpravodajství. To vyžaduje dlouhodobé a stabilní investice do původního obsahu, pro které potřebujeme předvídatelné financování. Reklama je jeho důležitou součástí a nové nastavení nám vytváří podmínky pro další rozvoj naší tvorby,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova.
Televizní platformy typu OTT a IPTV (tedy televizní služeb poskytované přes internet) si získávají stále větší popularitu. To samozřejmě těší poskytovatele televizních služeb ale i vysílací společnosti, kteří mohou vybírat tzv. distribuční poplatky za televizní diváky bez ohledu, zda na danou stanici divák sleduje. Komerční televize tak získávají další důležitý zdroj příjmů.
Na platformách typu OTT a IPTV mohu vysílatelé požadovat různé restrikce, které nejsou splnitelné pro jiné typy distribučních sítí. Veškerá omezení tedy vznikají na základě požadavků vysílatelů, nikoliv samotných provozovatelů televizních služeb.
Proč Nova zakáže přetáčení reklam?Skupina Nova zakáže přetáčení reklam s ohledem na růst OTT a IPTV platforem a podle jejího mínění diváci stále více na těchto službách reklamu přetáčejí. Pokud se reklama k divákům nedostane, jde o situaci, jako by ani nebyla odvysílána. Pro zadavatele reklam taková reklama proto není efektivní a Nova chce tak význam televizní reklamy a její konzumaci vrátit do patřičných rozměrů.
Co se změní pro diváky TV Nova na OTT a IPTV platformách?Pro diváky televizní skupiny Nova, kteří sledují na těchto platformách jen tzv. živé vysílání se nezmění nic. Nadále mohou sledovat své pořady a vysílání bez omezení.
Jiná situace je v případě, kdy diváci programů Nova přetáčejí reklamu. Skupina Nova nabízí operátorům dvě možnosti. Buď diváci nebudou moci přetáčet reklamu vůbec nebo uvidí tzv. digitální reklamu v délce tří minut. Očekává se, že právě nabídka programů Novy s digitální reklamou bude pro operátory dražší (vyšší distribuční poplatky). Je proto otázkou, zda se operátoři v době růstu nákladů rozhodnou pro tuto variantu.
Co je to digitální reklama?Digitální reklama bude pásmo reklamy v délce tří minut, která bude nahrazovat původní televizní reklamu, která je obvykle delší (cca 6 až 8 minut) a zbytek reklam by mohli diváci přeskočit.
Jakých programů skupiny Nova se bude omezení přetáčení týkat?Zakázané přetáčení reklam bude u všech volně šířených programů skupiny Nova - tedy u stanic TV Nova, Nova Cinema, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady a Nova Action. Sportovních stanic Nova Sport se tedy omezení přetáčení týkat nebude.
Bude možné si zaplatit balíček TV Nova bez reklam?Skupina Nova operátorům nenabízí balíček, který by umožnil "vykoupit" se ze sledování reklamních pásem. Jedinou možností je zmíněná tzv. digitální reklama vložená místo tradiční televizní reklamy, která je kratší. Vysílání stanic Nova tak bez reklam nebude možné sledovat.
Jedinou možností je videotéka Oneplay, která umožňuje divákům v předstihu sledovat vybrané pořady skupiny Nova. Pochopitelně se nejedná o kompletní vysílání stanic Novy.
Co se změní pro diváky TV Nova na DVB-T2 a DTH platformách?Pro diváky "televize na anténu" - tedy přes pozemní televizní vysílače a satelitu se nic nezmění. Nadále si mohou své oblíbené pořady nahrávat na svůj hard disk či připojený flash disk a sledovat své pořady bez omezení - tedy včetně možnost přetáčení všech reklam.
Situace na českém a slovenském trhu ohledně přetáčení reklamZákaz přetáčení reklam na českém trhu zavedla před více než 4 lety konkurenční skupina Prima, která si změnu prosadila u všech operátorů, včetně tehdejší služby O2 TV (později sloučena s Voyo CZ do Oneplay), která jako jediná nechtěla tyto restrikce zavést. Poukazovala na to, že digitální funkce, mezi něž patří i zmíněné přetáčení, patří k televizním službám typu OTT a IPTV.
Na Slovensku blokují reklamu obě komerční skupiny Markíza i JOJ.
redakce