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Sweet.tv: Black friday se slevovými kódy

DNES! | Tisk

Získat levnější předplatné televizní služby a získat k tomu bonus? To nabízí operátor OTT platformy Sweet.tv v rámci akce Black friday, která umožní s promo (slevovými) kódy získat službu za lepší cenu. Jde o časově omezenou nabídku.


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▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Provozovatel služby Sweet.tv připravil pro čtenáře webu parabola.cz novou atraktivní cenovou nabídku předplatného a to jak pro zájemce z České republiky, tak i ze Slovenska.

Nový slevový kód pro předplatné na 2 roky

Akční nabídka Sweet.tv v rámci Black friday nabízí předplatné za nižší cenu včetně bonusového období (zhruba měsíce navíc). Tedy místo tří měsíců získává zákazník předplatné na 120 dní, u šestiměsíčního 210 dní a ročního 390 dní. Nově nabízí provozovatel také slevu na předplatné na 2 roky (tedy 2 roky a měsíc k tomu jako bonus - na 750 dní).

Největší slevu na předplatném nabízí Sweet.tv u novinky - tedy předplatném na 750 dní, kde sleva vychází zhruba na 64 procent v případě balíčku L a 63 procent v případě tarifu M pro zákazníky z České republiky. Nejvyšší sleva pro zákazníky ze Slovenska ve výši 55 procent (platí pro tarify M i L) je rovněž pro nejdelší předplatné - tedy na 750 dní.

Akce Black friday u Sweet.tv platí do konce měsíce - tedy do 30.11.2026.

Parametry akce - ČR:
promo kód: viz tabulky č. 1 a 2
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období; k objednávce získá divák měsíc přístupu k balíčku navíc
platnost promo kódu: do 30.11.2026
územní omezení: Česká republika

Parametry akce - SR:
promo kód: viz tabulky č. 3 a 4
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období; k objednávce získá divák měsíc přístupu k balíčku navíc
platnost promo kódu: do 30.11.2026
územní omezení: Slovensko

Promo kódy pro diváky v České republice

Slevový kódTarifDélka předplatnéhoPřibližná slevaCena
PARABOLACZM3M120 dní50,00 %359,00 Kč
PARABOLACZM6M210 dní55,00 %646,00 Kč
PARABOLACZM12M390 dní61,00 %1 119,00 Kč
PARABOLACZM24M750 dní63,00 %2 099,00 Kč

▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku


Slevový kódTarifDélka předplatnéhoPřibližná slevaCena
PARABOLACZL3L120 dní50,00 %449,00 Kč
PARABOLACZL6L210 dní55,00 %808,00 Kč
PARABOLACZL12L390 dní61,00 %1 400,00 Kč
PARABOLACZL24L750 dní64,00 %2 599,00 Kč

▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku

Promo kódy pro diváky na Slovensku

Slevový kódTarifDélka předplatnéhoPřibližná slevaCena
PARABOLASKM3M120 dní45,00 %16,40 €
PARABOLASKM6M210 dní49,00 %30,30 €
PARABOLASKM12M390 dní53,00 %55,90 €
PARABOLASKM24M750 dní55,00 %107 €

▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko

Slevový kódTarifDélka předplatnéhoPřibližná slevaCena
PARABOLASKL3L120 dní45,00 %21,30 €
PARABOLASKL6L210 dní49,00 %39,50 €
PARABOLASKL12L390 dní53,00 %72,90 €
PARABOLASKL24L750 dní55,00 %139 €

▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko

Set top box zdarma k předplatnému Sweet.tv

Další akční nabídka, která platí rovněž do konce listopadu (novembra) 2026, cílí na čtenáře, kteří potřebují k televizní službě set top box. V rámci prodejní (promo) akce je set top box zdarma k nabízené variantě předplatného.

Princip akční nabídky je jednoduchý: zákazník si objedná OTT službu Sweet.tv na dobu šesti měsíců ve variantě "L" se set top boxem a vedle půlročního předplatného televizní služby získá k tomu set top box s operačním systémem Android TV. Po vypršení předplatného (tedy po šesti měsících) zůstává přijímač ve vlastnictví zákazníka (tedy nevrací jej).

Akce tedy cílí na všechny televizní diváky, kteří mají zastaralý televizor bez podpory aplikací či jednoduše chtějí využívat externí přijímací zařízení, které jim nabídne více možností využití - například instalace dodatečných aplikací, které z různých důvodů (zastaralý OS, jiný OS, malá paměť) již nelze nainstalovat do televizoru.

Sweet.tv zákazníkům dodává set top box pojmenovaný SWEET.TV BOX2 Ultra HD. Srdcem tohoto Ultra HD/4K přístroje je procesor Allwinner H313 poháněný operačním systémem Android 10 a pamětí RAM DDR3 2GB a flashpamětí 16 GB eMMC. Přijímač má 2 rozhraní USB 2.0, jeden výstup HDMI, dále disponuje rozhraním Ethernet (RJ45) a bezdrátovým připojením Wi-Fi 2,4/5 GHz a čtečkou karet microSD.

Jak získat set top box k předplatnému zdarma?

1. Objednejte si set top box na příslušném odkazu

* Objednávka pro zákazníky z České republiky
* Objednávka pro zákazníky ze Slovenska

2. Zaplaťte 1350 Kč za tarif "L" na šest měsíců (platí pro zákazníky z Česka), respektive 51 eur za tarif "L" na 6 měsíců (platí pro klienty ze Slovenska).

3. Následně bude zákazníkovi prostřednictvím společnosti Packeta (Zásilkovna) doručen set top box přímo domů, eventuálně do výdejních automatů.

Podmínky akce

Akční nabídka sweet.tv platí pro zákazníky z České republiky a Slovenské republiky. Akce set top box zdarma k předplatnému platí do 30.11.2026.



Proč si pořídit Sweet.tv?

V době rostoucích cen zboží a služeb je nabídka televizních balíčků operátora Sweet.tv s velkou slevou pro cenově citlivé zákazníky vítaná. Mohou ji využít pro sebe, případně ji využít jako dárek - služba ale musí být zaktivovaná do konce listopadu/novembra 2026.

Co nabízí sweet.tv?

OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.

Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.

Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.

redakce





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