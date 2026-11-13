freeSAT přesouvá kanály AMC a Spektrum

freeSAT přesouvá kanály AMC a SpektrumDNES! | Tisk | komentáře
Jeden filmový a dokumentární kanál z nabídky satelitní pay-tv platformy freeSAT mění parametry příjmu. Dva programy operátora přecházejí do DVB-S2 multiplexu operátora, čímž bude distribuce těchto stanic efektivnější.
Z důvodu optimalizace satelitní kapacity se rozhodl provozovatel satelitní platformy freeSAT, společnost CANAL+, přesunout filmový program AMC v českém feedu a Spektrum rovněž v české verzi na jinou vysílací kapacitu. Stanice míří do DVB-S2 multiplexu na kmitočtu 12,149 GHz. Vysílání zůstává v MPEG-2 v klasickém SD rozlišení.
▲ Obr č. 1 - Novinky na satelitní platformě freeSAT CZ/SK (foto: M7 Group)
Film+ je filmovým kanálem společnosti AMC Global. Stejné společnosti patří také dokumentární program Spektrum, který rovněž mění své parametry.
Změna parametrů se týká pouze zákazníků FreeSATu, kteří přijímají programovou nabídku ještě z původního satelitu (Thor). Klientů, kteří přijímají programy již z pozice Astry se přeladění netýká. Na zapůjčených set top boxech proběhne přeladění zcela automaticky po načtení nové programové mapy. Ostatní klienti si musí programy doladit ručně a to zadáním níže uvedených parametrů.
satelit: Thor 6 (0,8°W)
frekvence: 12,149 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
AMC CE.
service ID: 31403
video PID: 1201 (MPEG-2/SD)
audio PIDy: 122 (MPEG, anglicky), 1112 a 1113 (MPEG, česky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 1815)
Spektrum.
service ID: 31402
video PID: 1101 (MPEG-2/SD)
audio PIDy: 1111 (MPEG, maďarsky), 112 a 1113 (MPEG, česky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 1815)
redakce
Z důvodu optimalizace satelitní kapacity se rozhodl provozovatel satelitní platformy freeSAT, společnost CANAL+, přesunout filmový program AMC v českém feedu a Spektrum rovněž v české verzi na jinou vysílací kapacitu. Stanice míří do DVB-S2 multiplexu na kmitočtu 12,149 GHz. Vysílání zůstává v MPEG-2 v klasickém SD rozlišení.
▲ Obr č. 1 - Novinky na satelitní platformě freeSAT CZ/SK (foto: M7 Group)
Film+ je filmovým kanálem společnosti AMC Global. Stejné společnosti patří také dokumentární program Spektrum, který rovněž mění své parametry.
Změna parametrů se týká pouze zákazníků FreeSATu, kteří přijímají programovou nabídku ještě z původního satelitu (Thor). Klientů, kteří přijímají programy již z pozice Astry se přeladění netýká. Na zapůjčených set top boxech proběhne přeladění zcela automaticky po načtení nové programové mapy. Ostatní klienti si musí programy doladit ručně a to zadáním níže uvedených parametrů.
nové technické parametry - AMC, Spektrum:
satelit: Thor 6 (0,8°W)
frekvence: 12,149 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
AMC CE.
service ID: 31403
video PID: 1201 (MPEG-2/SD)
audio PIDy: 122 (MPEG, anglicky), 1112 a 1113 (MPEG, česky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 1815)
Spektrum.
service ID: 31402
video PID: 1101 (MPEG-2/SD)
audio PIDy: 1111 (MPEG, maďarsky), 112 a 1113 (MPEG, česky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0653, 0D97) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 1815)
redakce