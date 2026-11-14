Německo vypne dalších 10 DVB-T2 vysílačů

Německo vypne dalších 10 DVB-T2 vysílačůDNES! | Tisk | komentáře
Není to tak dávno, kdy v Německu proběhla redukce pozemního digitálního televizního vysílání, která ovlivnila příjem programů ze Saska v oblasti severních Čech. Nyní naši západní sousedé chystají vypnutí dalších významných vysílačů. Tentokrát v Bavorsku.
Začátkem roku 2025 vypnuly německé veřejnoprávní televize ARD a ZDF pozemní distribuci ze čtyř vysílačů Brocken, Inselsberg, Löbau a Wittenberg. Z českého pohledu bylo vypnutí televizních multiplexů na vysílači Löbau patrně nejvýznamnější změnou v pozemním vysílání v Německu. Právě vysílač Löbau byl poměrně dobře dostupný pro řadu domácností v oblasti severních Čech.
Nyní se tamní veřejnoprávní vysílatelé chystají zredukovat vysílací síť na území Bavorska. Znamená to tedy, že někteří domácnosti v západních a jižních Čechách nejspíš přijdou o možnost příjmu německých programů na klasickou pozemní anténu. Mezi vypínanými DVB-T2 vysílači figuruje i známý vysílač Hoher Bogen, který je v blízkosti českých hranic.
K 17. listopadu 2026 bude ukončeno vysílání všech německých veřejnoprávních programů z následujících 10 DVB-T2 vysílačů:
* Švábsko (Schwaben): Pfänder (vysílání již bylo ukončeno 27. října)
* Horní Falc (Oberpfalz): Amberg, Hoher Bogen
* Dolní Bavorsko (Niederbayern): Pfarrkirchen
* Horní Bavorsko (Oberbayern): Garmisch/Kreuzeck, Hohenpeißenberg, Hochberg, Pfaffenhofen
* Dolní Franky (Unterfranken): Pfaffenberg
* Střední Franky (Mittelfranken): Büttelberg
Na území Bavorska zůstane v provozu následujících 16 DVB-T2 vysílačů:
* Švábsko: Augsburg*, Grünten
* Horní Falc: Dillberg, Hohe Linie
* Dolní Bavorsko: Brotjacklriegel, Landshut, Pasov
* Horní Bavorsko: Gelbelsee, Mnichov*, Wendelstein*, Untersberg
* Horní Franky: Bamberk, Ochsenkopf
* Střední Franky: Norimberk*
* Dolní Franky: Kreuzberg, Würzburg
(*) tyto vysílače šíří také programy privátních vysílatelů v rámci placené služby Freenet TV.
Veřejnoprávní vysílatelé ARD a ZDF připouštějí, že některé domácnosti v Německu budou muset v souvislosti s vypnutím deseti DVB-T2 vysílačů provést přesměrování přijímací antény na jiný vysílač v regionu, případně přejít z příjmu z pokojové antény na venkovní či střešní anténu. Eventuálně přejít na alternativní příjem programů veřejnoprávní televize a to buď ze satelitu, z kabelových sítí či internetu.
Na satelitu Astra na pozici 19,2°E mají diváci k dispozici všechny domácí (německé) veřejnoprávní programy zdarma ( FTA) ve vysokém rozlišení (HDTV), dále privátní stanice FTA v SD a řadu mezinárodních programů různých žánrů.
Vypínání DVB-T2 vysílačů v Německu je součástí úsporných opatření veřejnoprávních vysílatelů. Vedle vypínání nejméně využívaných vysílačů dochází k postupnému ukončování provozu vybraných rozhlasových a brzy i televizních stanic. Vedle provozu se úspory dotknou i v oblasti výroby pořadů.
Veřejnoprávní média jsou v mnoha zemích Evropy pod velkým tlakem - zejména kvůli financování. Také u našich jižních sousedů v Rakousku došlo k vypnutí několika desítek vysílačů, které byly vyhodnoceny jako nejméně využívané. Pro řadu domácností v Rakousku tento krok znamenal přesměrovat svoji anténu na jiný (alternativní) vysílač v oblasti.
V Německu, stejně tak i v Rakousku, je pozemní televizní vysílání poměrně nevýznamným způsobem příjmu programů. V analogové ale i později digitální éře pozemního vysílání to souviselo s omezenou nabídkou programů přes pozemní vysílače. Diváci chtěli přijímat všechny veřejnoprávní ale i privátní televize a takovou možnost jim nabídla jen kabelová a satelitní televize.
redakce
Začátkem roku 2025 vypnuly německé veřejnoprávní televize ARD a ZDF pozemní distribuci ze čtyř vysílačů Brocken, Inselsberg, Löbau a Wittenberg. Z českého pohledu bylo vypnutí televizních multiplexů na vysílači Löbau patrně nejvýznamnější změnou v pozemním vysílání v Německu. Právě vysílač Löbau byl poměrně dobře dostupný pro řadu domácností v oblasti severních Čech.
Nyní se tamní veřejnoprávní vysílatelé chystají zredukovat vysílací síť na území Bavorska. Znamená to tedy, že někteří domácnosti v západních a jižních Čechách nejspíš přijdou o možnost příjmu německých programů na klasickou pozemní anténu. Mezi vypínanými DVB-T2 vysílači figuruje i známý vysílač Hoher Bogen, který je v blízkosti českých hranic.
K 17. listopadu 2026 bude ukončeno vysílání všech německých veřejnoprávních programů z následujících 10 DVB-T2 vysílačů:
* Švábsko (Schwaben): Pfänder (vysílání již bylo ukončeno 27. října)
* Horní Falc (Oberpfalz): Amberg, Hoher Bogen
* Dolní Bavorsko (Niederbayern): Pfarrkirchen
* Horní Bavorsko (Oberbayern): Garmisch/Kreuzeck, Hohenpeißenberg, Hochberg, Pfaffenhofen
* Dolní Franky (Unterfranken): Pfaffenberg
* Střední Franky (Mittelfranken): Büttelberg
Na území Bavorska zůstane v provozu následujících 16 DVB-T2 vysílačů:
* Švábsko: Augsburg*, Grünten
* Horní Falc: Dillberg, Hohe Linie
* Dolní Bavorsko: Brotjacklriegel, Landshut, Pasov
* Horní Bavorsko: Gelbelsee, Mnichov*, Wendelstein*, Untersberg
* Horní Franky: Bamberk, Ochsenkopf
* Střední Franky: Norimberk*
* Dolní Franky: Kreuzberg, Würzburg
(*) tyto vysílače šíří také programy privátních vysílatelů v rámci placené služby Freenet TV.
Veřejnoprávní vysílatelé ARD a ZDF připouštějí, že některé domácnosti v Německu budou muset v souvislosti s vypnutím deseti DVB-T2 vysílačů provést přesměrování přijímací antény na jiný vysílač v regionu, případně přejít z příjmu z pokojové antény na venkovní či střešní anténu. Eventuálně přejít na alternativní příjem programů veřejnoprávní televize a to buď ze satelitu, z kabelových sítí či internetu.
Na satelitu Astra na pozici 19,2°E mají diváci k dispozici všechny domácí (německé) veřejnoprávní programy zdarma ( FTA) ve vysokém rozlišení (HDTV), dále privátní stanice FTA v SD a řadu mezinárodních programů různých žánrů.
Vypínání DVB-T2 vysílačů v Německu je součástí úsporných opatření veřejnoprávních vysílatelů. Vedle vypínání nejméně využívaných vysílačů dochází k postupnému ukončování provozu vybraných rozhlasových a brzy i televizních stanic. Vedle provozu se úspory dotknou i v oblasti výroby pořadů.
Veřejnoprávní média jsou v mnoha zemích Evropy pod velkým tlakem - zejména kvůli financování. Také u našich jižních sousedů v Rakousku došlo k vypnutí několika desítek vysílačů, které byly vyhodnoceny jako nejméně využívané. Pro řadu domácností v Rakousku tento krok znamenal přesměrovat svoji anténu na jiný (alternativní) vysílač v oblasti.
V Německu, stejně tak i v Rakousku, je pozemní televizní vysílání poměrně nevýznamným způsobem příjmu programů. V analogové ale i později digitální éře pozemního vysílání to souviselo s omezenou nabídkou programů přes pozemní vysílače. Diváci chtěli přijímat všechny veřejnoprávní ale i privátní televize a takovou možnost jim nabídla jen kabelová a satelitní televize.
redakce