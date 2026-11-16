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Lepší.TV zmírňuje dopady nových reklamních omezení TV Nova

DNES! | Tisk | komentáře

Televize Nova od 18. listopadu 2026 omezuje přetáčení reklam při zpětném sledování svých stanic. Nová pravidla jsou závazná pro všechny televizní operátory typu OTT a IPTV. Internetová televize Lepší.TV na změnu reaguje technickou implementací, která umožní po zhlédnutí povinné části reklamního bloku přeskočit jeho zbytek. Diváci tak nebudou muset čekat na konec původní reklamní přestávky. Informovala o tom společnost goNET, která provozuje televizní službu Lepší.TV.

Tři minuty místo celé reklamní přestávky

Omezení se týká šesti stanic skupiny Nova: TV Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova Fun, Nova Krimi a Nova Lady. Při zpětném sledování už nebude možné reklamní bloky libovolně přetáčet, jak byli diváci dosud zvyklí.


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▲ Obr č. 1 - OTT služba Lepší.TV. Ilustrační foto (foto: Lepší.TV)
Lepší.TV však připravila vlastní technické řešení, díky kterému bude po zhlédnutí maximálně tří minut reklamy možné zbývající část reklamního bloku přeskočit a pokračovat ve sledování pořadu. Během prvních 60 sekund sledování pořadu v rámci zpětného zhlédnutí se navíc mohou diváci volně pohybovat v jeho časové ose a snadno si vybrat místo, odkud chtějí pokračovat ve sledování.

Nová pravidla se zároveň nedotknou nahraných pořadů starších více než sedm dní od jejich odvysílání.

Rozhodnutí televizních stanic respektovat musíme, ale záleží nám na tom, aby diváci pocítili co nejmenší omezení. Proto jsme se rozhodli věnovat čas technickému řešení, které jim umožní po povinných třech minutách pokračovat ve sledování. Nechceme, aby kvůli novým pravidlům přišli o pohodlí, na které jsou u Lepší.TV zvyklí,“ říká Pavel Górecki, ředitel Lepší.TV.



Na rozdíl od Primy Nova přetáčení reklam za příplatek neumožní

Lepší.TV na stanicích skupiny Prima nabízí za příplatek funkci automatického přeskakování reklam při zpětném zhlédnutí. Diváci tak nemusí reklamní bloky ručně přetáčet a mohou pohodlně sledovat vybraný pořad. U stanic Novy však podobnou možnost zatím nelze nabídnout, protože ji vysílatel neumožňuje.

Přetáčení na ostatních stanicích zůstává beze změny

U ostatních televizních stanic zůstává možnost přetáčení beze změny. Lepší.TV navíc nabízí pokročilé přetáčení, díky kterému mohou diváci snadno a přesně najít místo, kde pořad po reklamní přestávce pokračuje, nebo se rychle přesunout na jakoukoli jinou jeho část.

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