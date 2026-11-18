3sat o Silvestra: Koncerty skupin Depeche Mode, Genesis či Tiny TurnerDNES! | Tisk | komentáře
Ani poslední den roku 2026 nebude chybět na mezinárodním programu 3sat pestrná nabídka koncertů populární hudby. Diváci a hudební fanoušci se mohou těšit na bohatou nabídku interpretů různých žánrů a z různých období.
Bez letenky může televizní divák během 24 hodin navštívit ty největší hvězdy populární hudby po celém světě a navíc v různých desetiletích. Takže to bude zajímavý výlet v čase. V pohodlí domova tak mohou sledovat ty nejlepší hudební výkony, které zaznamenala televizní kamera a 3sat se rozhodla je divákům nabídnout v rámci silvestrovského hudebního pásma "Pop Around the Clock", které patří k tradiční nabídce této stanice v závěru roku.
▲ Obr č. 1 - Pop Around the Clock. Ilustrační foto (foto: 3sat)
Všechny koncerty budou vysílané v HD rozlišení a většinou budou uvedeny na této stanici poprvé.
Stanici 3sat je možné přijímat zcela zdarma ( FTA) z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E a to v HD rozlišení. Pro příjem postačuje satelitní přijímač s parabolou od průměru cca 60 cm.
satelit: Astra 1P (19,2°E)
frekvence: 11,347 GHz
polarizace: vertikální
SR: 22000
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
3sat HD.
service ID: 11150
video PID: 6510 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 6520 (MPEG, německy), 6521 (MPEG, původní), 6522 (AC3, německy), 6523 (MPEG, různý)
CA systém: žádný (FTA)
06:00 Depeche Mode: M
Foro Sol Stadium, Mexico City, Mexiko 2023 (premiéra)
07:40 John Lennon & Yoko Ono: Power to the People
Madison Square Garden, New York, USA 1972 (premiéra)
09:00 Bruce Springsteen: Nebraska Acoustic 2025
Count Basie Theatre, Red Banks, New Jersey, USA 2025 (premiéra)
09:45 Foo Fighters: Skin and Bones
Pantages Theatre, Los Angeles, USA 2006 (premiéra)
11:00 Genesis: When in Rome
Circus Maximus, Řím, Itálie 2007 (premiéra)
12:15 Nicole Scherzinger: Live at Royal Albert Hall
Royal Albert Hall, Londýn, Velká Británie 2025 (premiéra)
13:15 Westlife 25: Live at the Royal Albert Hall
Royal Albert Hall, Londýn, Velká Británie 2025 (premiéra)
14:15 Eagles: Live from the Forum - MMXVIII
Forum, Inglewood, Kalifornien, USA 2018 (premiéra)
15:45 Metallica: Orgullo, Pasión, y Gloria - Live in Mexico
Foro Sol Stadium, Mexico City, Mexiko 2009 (premiéra)
17:00 Bruce Springsteen: The Legendary 1979 No Nukes Concerts
Madison Square Garden, New York, USA 1979 (premiéra)
18:30 Bryan Adams: Wembley 1996 Live
Wembley Stadium, Londýn, Velká Británie 1996 (premiéra)
20:15 Queen: Rock Montreal
Forum de Montréal, Kanada 1981 (premiéra)
21:45 The Rolling Stones: Live at the Max
London, Turin, Ost-Berlin, Velká Británie / Itálie / Německo 1990 (premiéra)
23:00 Tina Turner: What's Love? - Live
Blockbuster Pavilion, San Bernardino, USA 1993 (premiéra)
00:30 Spice Girls: Live at Wembley Stadium
Wembley Stadium, Londýn, Velká Británie 1998 (premiéra)
01:55 Mary J. Blige: For my Fans - Live at Madison Square Garden
Madison Square Garden, New York, USA 2025 (premiéra)
03:30 Usher: Rendezvous in Paris
La Seine Musicale, Paříž, Francie 2024
04:55 Coldplay: Live in Sao Paulo
Allianz Parque, Sao Paulo, Brazílie 2017
redakce
Bez letenky může televizní divák během 24 hodin navštívit ty největší hvězdy populární hudby po celém světě a navíc v různých desetiletích. Takže to bude zajímavý výlet v čase. V pohodlí domova tak mohou sledovat ty nejlepší hudební výkony, které zaznamenala televizní kamera a 3sat se rozhodla je divákům nabídnout v rámci silvestrovského hudebního pásma "Pop Around the Clock", které patří k tradiční nabídce této stanice v závěru roku.
▲ Obr č. 1 - Pop Around the Clock. Ilustrační foto (foto: 3sat)
Všechny koncerty budou vysílané v HD rozlišení a většinou budou uvedeny na této stanici poprvé.
Stanici 3sat je možné přijímat zcela zdarma ( FTA) z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E a to v HD rozlišení. Pro příjem postačuje satelitní přijímač s parabolou od průměru cca 60 cm.
technické parametry - 3sat HD:
satelit: Astra 1P (19,2°E)
frekvence: 11,347 GHz
polarizace: vertikální
SR: 22000
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
3sat HD.
service ID: 11150
video PID: 6510 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 6520 (MPEG, německy), 6521 (MPEG, původní), 6522 (AC3, německy), 6523 (MPEG, různý)
CA systém: žádný (FTA)
Program 3sat na 31.12.2026:
06:00 Depeche Mode: M
Foro Sol Stadium, Mexico City, Mexiko 2023 (premiéra)
07:40 John Lennon & Yoko Ono: Power to the People
Madison Square Garden, New York, USA 1972 (premiéra)
09:00 Bruce Springsteen: Nebraska Acoustic 2025
Count Basie Theatre, Red Banks, New Jersey, USA 2025 (premiéra)
09:45 Foo Fighters: Skin and Bones
Pantages Theatre, Los Angeles, USA 2006 (premiéra)
11:00 Genesis: When in Rome
Circus Maximus, Řím, Itálie 2007 (premiéra)
12:15 Nicole Scherzinger: Live at Royal Albert Hall
Royal Albert Hall, Londýn, Velká Británie 2025 (premiéra)
13:15 Westlife 25: Live at the Royal Albert Hall
Royal Albert Hall, Londýn, Velká Británie 2025 (premiéra)
14:15 Eagles: Live from the Forum - MMXVIII
Forum, Inglewood, Kalifornien, USA 2018 (premiéra)
15:45 Metallica: Orgullo, Pasión, y Gloria - Live in Mexico
Foro Sol Stadium, Mexico City, Mexiko 2009 (premiéra)
17:00 Bruce Springsteen: The Legendary 1979 No Nukes Concerts
Madison Square Garden, New York, USA 1979 (premiéra)
18:30 Bryan Adams: Wembley 1996 Live
Wembley Stadium, Londýn, Velká Británie 1996 (premiéra)
20:15 Queen: Rock Montreal
Forum de Montréal, Kanada 1981 (premiéra)
21:45 The Rolling Stones: Live at the Max
London, Turin, Ost-Berlin, Velká Británie / Itálie / Německo 1990 (premiéra)
23:00 Tina Turner: What's Love? - Live
Blockbuster Pavilion, San Bernardino, USA 1993 (premiéra)
00:30 Spice Girls: Live at Wembley Stadium
Wembley Stadium, Londýn, Velká Británie 1998 (premiéra)
01:55 Mary J. Blige: For my Fans - Live at Madison Square Garden
Madison Square Garden, New York, USA 2025 (premiéra)
03:30 Usher: Rendezvous in Paris
La Seine Musicale, Paříž, Francie 2024
04:55 Coldplay: Live in Sao Paulo
Allianz Parque, Sao Paulo, Brazílie 2017
redakce