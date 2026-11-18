Nova zablokovala přetáčení reklamDNES! | Tisk | komentáře
Důležitá změna na českém televizním trhu. Ve středu 18. listopadu 2026 zavedla česká komerční skupina Nova restrikce v přetáčení reklamních bloků na svých volně vysílaných stanicích. Změny mají dopad na diváky všech televizních platforem typu OTT a IPTV.
S rostoucí popularitou televizních služeb typu OTT a IPTV, které umožňují jednoduchý přístup k televizním programům a řadě digitálních funkcí (přetáčení obsahu, zastavení, restart, odložené sledování), vzrůstá zájem divákům o funkci přetáčení obsahu. Divák s touto funkcí může přetáčet "hluchá" místa v pořadu ale rovněž na programech přetáčet reklamní bloky, které pro diváky jsou jen umělým prodloužením televizního pořadu (seriálu, filmu, show, magazínu).
▲ Obr č. 1 - Logo TV Nova (foto: vysílání TV Nova / parabola.cz)
Hlavním zdrojem příjmů komerčních stanic je odvysílaná reklama a teleshopping. Cílem provozovatelů je, aby reklama byla efektivní pro zadavatele - tedy aby ji diváci viděli. Pokud divák reklamní bloky doposud přetáčel, reklamu tedy neviděl a pro zadavatele fakticky nemá smysl takovou reklamu ani objednávat. Proto TV Nova zareagovala a u všech operátorů na českém trhu prosadila úpravy v přetáčení pořadů. Laicky a zjednodušeně řečeno: reklamy není možné na programech Novy podle nových pravidel přetáčet. A to ani při při sledování pořadu z archívu, nahrávek a ani při sledování pořadu s časovým posunem (timeshift). Implementace omezení je u jednotlivých operátorů nastavena podle technických možností poskytovatelů, nicméně všichni dodržují minimální požadavky stanovené dodavatelem programů - tedy skupinou Nova.
Provozovatel skupiny Nova nenabízí operátorům balíček, který by umožnil sledování pořadů bez reklam (respektive s možností přetáčení reklam). Takovou službu nabízí operátorům u svých programů konkurenční skupina Prima.
Cílem omezení přetáčení reklam je tedy zvýšit jejich hodnotu pro provozovatele a tedy i zadavatele reklam. Nutno podotknout, že stávající omezení nezajistí, aby divák byl skutečně u televizní obrazovky a reklamy sledoval. Rovněž nemá omezení přetáčení reklam žádný dopad na diváky pozemní a satelitní televize, kteří si mohou pořady z vysílání stanic Nova nahrávat podle libosti a přetáčet je bez omezení.
redakce
S rostoucí popularitou televizních služeb typu OTT a IPTV, které umožňují jednoduchý přístup k televizním programům a řadě digitálních funkcí (přetáčení obsahu, zastavení, restart, odložené sledování), vzrůstá zájem divákům o funkci přetáčení obsahu. Divák s touto funkcí může přetáčet "hluchá" místa v pořadu ale rovněž na programech přetáčet reklamní bloky, které pro diváky jsou jen umělým prodloužením televizního pořadu (seriálu, filmu, show, magazínu).
▲ Obr č. 1 - Logo TV Nova (foto: vysílání TV Nova / parabola.cz)
Hlavním zdrojem příjmů komerčních stanic je odvysílaná reklama a teleshopping. Cílem provozovatelů je, aby reklama byla efektivní pro zadavatele - tedy aby ji diváci viděli. Pokud divák reklamní bloky doposud přetáčel, reklamu tedy neviděl a pro zadavatele fakticky nemá smysl takovou reklamu ani objednávat. Proto TV Nova zareagovala a u všech operátorů na českém trhu prosadila úpravy v přetáčení pořadů. Laicky a zjednodušeně řečeno: reklamy není možné na programech Novy podle nových pravidel přetáčet. A to ani při při sledování pořadu z archívu, nahrávek a ani při sledování pořadu s časovým posunem (timeshift). Implementace omezení je u jednotlivých operátorů nastavena podle technických možností poskytovatelů, nicméně všichni dodržují minimální požadavky stanovené dodavatelem programů - tedy skupinou Nova.
Dvě varianty reklam v neživém vysíláníTV Nova nabídla operátorům dvě varianty. Buď budou poskytovatelé nabízet vysílání stanic Novy s reklamními bloky jako při živém vysílání nebo mohou poskytovat pořady s tzv. digitální reklamou v délce tří minut, která je obvykle kratší než běžná reklama, a pak mohou reklamu diváci přetočit.
Provozovatel skupiny Nova nenabízí operátorům balíček, který by umožnil sledování pořadů bez reklam (respektive s možností přetáčení reklam). Takovou službu nabízí operátorům u svých programů konkurenční skupina Prima.
Cílem omezení přetáčení reklam je tedy zvýšit jejich hodnotu pro provozovatele a tedy i zadavatele reklam. Nutno podotknout, že stávající omezení nezajistí, aby divák byl skutečně u televizní obrazovky a reklamy sledoval. Rovněž nemá omezení přetáčení reklam žádný dopad na diváky pozemní a satelitní televize, kteří si mohou pořady z vysílání stanic Nova nahrávat podle libosti a přetáčet je bez omezení.
Přetáčení reklam u komerčních stanic v Česku a na SlovenskuKonkurenční FTV Prima podobné restrikce u televizních operátorů IPTV a OTT prosadila v červnu 2022. Na Slovensku obě konkurenční skupiny Markíza a JOJ zakázaly přetáčení reklam v roce 2025. Navíc JOJ šla s omezením ještě dál a u svých sportovních kanálů JOJ Šport a JOJ Šport 2 zakázala televizní archív (catch-up). To znamená, že diváci sportovních stanic mohou tyto stanice sledovat jen v tzv. živém vysílání.
redakce