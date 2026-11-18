prima+ s novým BBC PlayeremDNES! | Tisk | komentáře
prima+ od listopadu představuje prémiovou britskou tvorbu od BBC Studios. Videotéka BBC Player je součástí nabídky pro předplatitele tarifů LIGHT a PREMIUM a zpřístupní divákům postupně až 1000 hodin kvalitní britské tvorby plné suchého britského humoru, záhad i známých tváří. V listopadu se diváci mohou těšit především na příval celosvětově známých detektivních titulů, jako jsou Sherlock, Luther, Šťastné údolí či Otec Brown. Informovala o tom společnost FTV Prima, která streamovací platformu prima+ provozuje.
Sherlock je celosvětově oceňované krimi drama, které zasazuje nadčasovou postavu detektiva Sherlocka Holmese do Londýna 21. století. Seriál je plný záhad, napětí, ale i neotřelého vtipu a získal si skalní příznivce po celém světě.
▲ Obr č. 1 - Streamovací platforma prima+. Ilustrační foto (foto: FTV Prima)
Pro ty, kteří si libují v temných dramatech s vnitřně rozervanými hrdiny, bude jasnou volbou seriál Luther v hlavní roli s Idrisem Elbou. Luther se točí okolo stejnojmenného londýnského vyšetřovatele, který kromě brutálních vražd řeší i své vnitřní démony.
Šťastné údolí (Happy Valley) je kriminální série z pera oceňované scenáristky Sally Wainwrightové. Seriál sleduje osudy seržantky Catherine Cawoodové a jejích blízkých, které jsou ovlivněny kriminálním a drsným prostředím yorkshirských údolí. Seriál byl oceněn několika cenami BAFTA za nejlepší drama.
Pro ty, kteří se radši schoulí v křesle s šálkem čaje při sledování seriálu z malebných anglických vesniček, má BBC Player v nabídce několik pohodovějších titulů. Například čtyři řady seriálu Otec Brown přenesou diváky do 50. let 20. století. Seriál sleduje příběhy katolického kněze, který se kromě modliteb a mší věnuje také řešení místních zločinů. Seriál se bude líbit všem fanouškům legendárního Poirota či slečny Marplové.
Na druhou část zeměkoule naopak diváky zavede pohodový seriál Smrt v ráji (Death in Paradise), odehrávající se na fiktivním karibském ostrově Saint Marie. Seriál, který kombinuje vyšetřování zločinů s humornou postavou britského detektiva vrženého do neznámé a odlišné kultury karibského ostrova, si v Británii získal mnoho fanoušků. Diváci na prima+ v listopadu navíc budou moci zhlédnout i volné pokračování seriálu Na hony od ráje (Beyond Paradise).
Další krimiseriály, které se na platformě v listopadu objeví, jsou Detektiv z Chelsea, Okrsek Whitechapel, Hope Street nebo Zavolejte porodní sestřičky (Call the Midwife).
Diváci, kteří více holdují zábavním pořadům, se mohou těšit na klenoty britské tvorby v podobě legendárního motoristického pořadu Top Gear a na cukrářský hit Mistrovské pečení (The Great British Bake Off). Top Gear se na prima+ představí od druhé série, a tedy s oblíbenými moderátory Jeremym Clarksonem, Jamesem Mayem a Richardem Hammondem.
Diváci se mohou těšit také na ikonické britské komedie, jako jsou Only Fools and Horses nebo Černá zmije (Blackadder) a oceňované dokumenty a přírodopisné pořady, například Attenborough a dávné mořské monstrum (Attenborough and the Jurassic Sea Monster), Ben Fogle: Návrat do divočiny (Ben Fogle: Return to the Wild) či Sluneční soustava (Solar Systém).
Veškerý obsah BBC Player bude pro české diváky plně lokalizován prostřednictvím českého dabingu, voice-overu a titulků. Veškerý dětský obsah bude dostupný s českým dabingem, aby si jej mohli naplno užít rodiny i nejmladší diváci.
BBC Player bude na platformě prima+ dostupný ve vlastní tematické sekci. Jeho obsah se zároveň objeví i v žánrových kategoriích, doporučených kolekcích a ve výsledcích vyhledávání napříč celou platformou.
Nová videotéka, která je výsledkem partnerství mezi BBC Studios a skupinou Prima je na platformě prima+ k dispozici již dnes.
redakce
Sherlock je celosvětově oceňované krimi drama, které zasazuje nadčasovou postavu detektiva Sherlocka Holmese do Londýna 21. století. Seriál je plný záhad, napětí, ale i neotřelého vtipu a získal si skalní příznivce po celém světě.
▲ Obr č. 1 - Streamovací platforma prima+. Ilustrační foto (foto: FTV Prima)
Pro ty, kteří si libují v temných dramatech s vnitřně rozervanými hrdiny, bude jasnou volbou seriál Luther v hlavní roli s Idrisem Elbou. Luther se točí okolo stejnojmenného londýnského vyšetřovatele, který kromě brutálních vražd řeší i své vnitřní démony.
Šťastné údolí (Happy Valley) je kriminální série z pera oceňované scenáristky Sally Wainwrightové. Seriál sleduje osudy seržantky Catherine Cawoodové a jejích blízkých, které jsou ovlivněny kriminálním a drsným prostředím yorkshirských údolí. Seriál byl oceněn několika cenami BAFTA za nejlepší drama.
Pro ty, kteří se radši schoulí v křesle s šálkem čaje při sledování seriálu z malebných anglických vesniček, má BBC Player v nabídce několik pohodovějších titulů. Například čtyři řady seriálu Otec Brown přenesou diváky do 50. let 20. století. Seriál sleduje příběhy katolického kněze, který se kromě modliteb a mší věnuje také řešení místních zločinů. Seriál se bude líbit všem fanouškům legendárního Poirota či slečny Marplové.
Na druhou část zeměkoule naopak diváky zavede pohodový seriál Smrt v ráji (Death in Paradise), odehrávající se na fiktivním karibském ostrově Saint Marie. Seriál, který kombinuje vyšetřování zločinů s humornou postavou britského detektiva vrženého do neznámé a odlišné kultury karibského ostrova, si v Británii získal mnoho fanoušků. Diváci na prima+ v listopadu navíc budou moci zhlédnout i volné pokračování seriálu Na hony od ráje (Beyond Paradise).
Další krimiseriály, které se na platformě v listopadu objeví, jsou Detektiv z Chelsea, Okrsek Whitechapel, Hope Street nebo Zavolejte porodní sestřičky (Call the Midwife).
Diváci, kteří více holdují zábavním pořadům, se mohou těšit na klenoty britské tvorby v podobě legendárního motoristického pořadu Top Gear a na cukrářský hit Mistrovské pečení (The Great British Bake Off). Top Gear se na prima+ představí od druhé série, a tedy s oblíbenými moderátory Jeremym Clarksonem, Jamesem Mayem a Richardem Hammondem.
Diváci se mohou těšit také na ikonické britské komedie, jako jsou Only Fools and Horses nebo Černá zmije (Blackadder) a oceňované dokumenty a přírodopisné pořady, například Attenborough a dávné mořské monstrum (Attenborough and the Jurassic Sea Monster), Ben Fogle: Návrat do divočiny (Ben Fogle: Return to the Wild) či Sluneční soustava (Solar Systém).
Veškerý obsah BBC Player bude pro české diváky plně lokalizován prostřednictvím českého dabingu, voice-overu a titulků. Veškerý dětský obsah bude dostupný s českým dabingem, aby si jej mohli naplno užít rodiny i nejmladší diváci.
BBC Player bude na platformě prima+ dostupný ve vlastní tematické sekci. Jeho obsah se zároveň objeví i v žánrových kategoriích, doporučených kolekcích a ve výsledcích vyhledávání napříč celou platformou.
Nová videotéka, která je výsledkem partnerství mezi BBC Studios a skupinou Prima je na platformě prima+ k dispozici již dnes.
redakce