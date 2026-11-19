Vzniká nová Televize MoravaDNES! | Tisk | komentáře
Dvě zavedené regionální televize na Moravě spojují své síly a představí se pod novou značkou Televize Morava. Diváky čeká i nadále pestrý obsah z různých koutů Moravy.
Regionální televize TVS a TV Morava se spojí a divákům nabídnou regionální zpravodajství a informace pokrývající od Jeseníků až po Břeclav pod novou značkou Televize Morava. Ostrý start nové značky je plánován na leden 2027.
▲ Obr č. 1 - Logo Televize Morava (foto: Televize Morava)
Podle provozovatele není cílem jen sjednotit dvě značky, které působí na trhu, ale propojit jejich zkušenosti, regionální znalost, obsah, technické zázemí i distribuci a vytvořit silnější regionální médium.
Nová Televize Morava bude geograficky sahat od Jeseníků až po Břeclav, zasáhne Olomoucko, Jesenicko a Šumpersko, Zlínsko, Slovácko a jižní Moravu.
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Diváci se ale nemusejí obávat, že by přišli o regionální zpravodajství a témata. Nový projekt chce využít znalost konkrétních míst, lidí a témat, které si obě televize přinášejí.
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Společný týdenní zásah stávajících programů TVS a TV Morava dosahuje přibližně 340 tisíc diváků. Vyplývá to z měření agentury Median. Stanice v současné době přináší zhruba 50 reportáží týdně, na kterých pracuje 12 redaktorů, ročně televize vyrobí zhruba 150 diskusních pořadů. Na půdě obou televizí vznikají také dokumenty nebo třeba hobby magazín.
Vlastníkem a investorem projektu Televize Morava je RK Investiční s.r.o., která je součástí portfolia rodinného holdingu rodiny Štěrbových Real Kredit a.s.
redakce
Regionální televize TVS a TV Morava se spojí a divákům nabídnou regionální zpravodajství a informace pokrývající od Jeseníků až po Břeclav pod novou značkou Televize Morava. Ostrý start nové značky je plánován na leden 2027.
▲ Obr č. 1 - Logo Televize Morava (foto: Televize Morava)
Podle provozovatele není cílem jen sjednotit dvě značky, které působí na trhu, ale propojit jejich zkušenosti, regionální znalost, obsah, technické zázemí i distribuci a vytvořit silnější regionální médium.
Nová Televize Morava bude geograficky sahat od Jeseníků až po Břeclav, zasáhne Olomoucko, Jesenicko a Šumpersko, Zlínsko, Slovácko a jižní Moravu.
„
Obě televize mají za sebou vlastní historii, zkušenosti a silnou vazbu na své regiony. Dává nám smysl tyto hodnoty spojit a vytvořit stabilnější základ pro další rozvoj regionálního média. Nejde nám o pouhou změnu názvu, ale o dlouhodobý projekt, který má propojit obsah, distribuci, technologie i obchod,“ říká Antonín Štěrba, předseda představenstva Real Kredit a.s.
Diváci se ale nemusejí obávat, že by přišli o regionální zpravodajství a témata. Nový projekt chce využít znalost konkrétních míst, lidí a témat, které si obě televize přinášejí.
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TVS má v regionu dlouhou historii a vztahy, které nechceme ztratit. Spojení pro nás neznamená, že zahazujeme to, co funguje. Naopak chceme zkušenosti, lidi a znalost regionu využít v silnějším celku, který bude mít větší možnosti dalšího rozvoje,“ říká Jan Dudek, jednatel TVS.
Společný týdenní zásah stávajících programů TVS a TV Morava dosahuje přibližně 340 tisíc diváků. Vyplývá to z měření agentury Median. Stanice v současné době přináší zhruba 50 reportáží týdně, na kterých pracuje 12 redaktorů, ročně televize vyrobí zhruba 150 diskusních pořadů. Na půdě obou televizí vznikají také dokumenty nebo třeba hobby magazín.
Vlastníkem a investorem projektu Televize Morava je RK Investiční s.r.o., která je součástí portfolia rodinného holdingu rodiny Štěrbových Real Kredit a.s.
redakce