Patří reklamy na veřejnoprávní tv? Anketa přinesla zajímavé zjištěnívčera | Tisk | komentáře
Jedna skupina televizních diváků a čtenářů webu parabola.cz reklamy na veřejnoprávní televizi toleruje, podle druhé skupiny ale by ji neměla vysílat. Vyplývá to z anketního průzkumu webu parabola.cz.
Roky se diskutuje o tom, zda by veřejnoprávní televize vůbec měla reklamu nějakou vysílat. Provoz tohoto média je totiž financován skrze televizní poplatky, dříve známé jako koncesionářské. A reklama je doplňkovým zdrojem příjmů, kterou smí Česká televize omezeně vysílat na podporu české kinematografie či pomáhají nakupovat drahá sportovní práva.
▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů v anketě: Měla by veřejnoprávní televize vysílat komerční reklamu? (foto: parabola.cz)
Reklama neodmyslitelně patří na obrazovky komerčních stanic, pro které je reklama hlavním či dokonce jediným zdrojem příjmů. A co si myslíte o veřejnoprávní televizi. Měla by reklamu vysílat? Tuto otázku položil web parabola.cz svým čtenářům. Výsledky jsou zajímavé. V souhrnu 47,6 procent čtenářů reklamu na veřejnoprávní televizi v nějaké formě toleruje a chápe ji. Druhá, mírně větší skupina, 48,9 procenta hlasujících se domnívá, že reklama na veřejnoprávní televizi nepatří.
Nejvíce hlasujících (31,7 %) v anketě uvedlo, že veřejnoprávní televize má být bez reklam. Divák si platí zákonem stanovené televizní poplatky a proto nevidí důvod, aby reklamu televize vysílala.
Druhá největší skupina respondentů (20,4 %) naopak se domnívá, že reklama by mohla snížit náklady na provoz a tedy by nebylo nutné výrazněji zvyšovat televizní poplatky.
V omezeném rozsahu by veřejnoprávní televize mohla vysílat reklamu podle 20,1 % hlasujících. Tedy například před začátkem a po skončení atraktivního pořadu nebo omezeně v počtu minut reklam denně.
Reklamu jen na komerčních televizích chce vidět 17,2 procenta hlasujících.
7,1 % respondentů uvedlo, že by se reklama mohla vysílat jen na vybraných veřejnoprávních kanálech. Možná jako doposud.
Zda má nebo nemá veřejnoprávní televize vysílat reklamu nedokáže odpovědět 3,6 procenta hlasujících.
Téma financování veřejnoprávních médiích anebo jejich rozpočet se řeší v mnoha zemích Evropy. Média procházejí velkou proměnou v souvislosti s nástupem nových technologií a způsobu, jakým diváci televizní obsah konzumují.
Téma je živé zejména v České republice, kde má současná vláda v plánu zrušit televizní poplatky a nahradit je jiným způsobem financování. O čemž se vedou dlouhé debaty i s ohledem na plán, že veřejnoprávní média (Česká televize a Český rozhlas) mají mít nižší rozpočet. Jde o velký zásah do provozu těchto médií s ohledem na skutečnost, že televizní a rozhlasové poplatky byly před časem navýšeny po mnoha letech odkladů. Mezitím náklady (personální, výrobní, nákupy vysílacích práv) od té doby enormně vzrostly.
Po uzavření hlasování o reklamě na veřejnoprávní televizi jsme připravili další anketní otázku. Tentokrát nás zajímá, zda byste uvítali vysílání se zvukem v Dolby Atmos? Hlasovat můžete na titulní stránce webu v levém sloupci.
redakce
Roky se diskutuje o tom, zda by veřejnoprávní televize vůbec měla reklamu nějakou vysílat. Provoz tohoto média je totiž financován skrze televizní poplatky, dříve známé jako koncesionářské. A reklama je doplňkovým zdrojem příjmů, kterou smí Česká televize omezeně vysílat na podporu české kinematografie či pomáhají nakupovat drahá sportovní práva.
▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů v anketě: Měla by veřejnoprávní televize vysílat komerční reklamu? (foto: parabola.cz)
Reklama neodmyslitelně patří na obrazovky komerčních stanic, pro které je reklama hlavním či dokonce jediným zdrojem příjmů. A co si myslíte o veřejnoprávní televizi. Měla by reklamu vysílat? Tuto otázku položil web parabola.cz svým čtenářům. Výsledky jsou zajímavé. V souhrnu 47,6 procent čtenářů reklamu na veřejnoprávní televizi v nějaké formě toleruje a chápe ji. Druhá, mírně větší skupina, 48,9 procenta hlasujících se domnívá, že reklama na veřejnoprávní televizi nepatří.
Nejvíce hlasujících (31,7 %) v anketě uvedlo, že veřejnoprávní televize má být bez reklam. Divák si platí zákonem stanovené televizní poplatky a proto nevidí důvod, aby reklamu televize vysílala.
Druhá největší skupina respondentů (20,4 %) naopak se domnívá, že reklama by mohla snížit náklady na provoz a tedy by nebylo nutné výrazněji zvyšovat televizní poplatky.
V omezeném rozsahu by veřejnoprávní televize mohla vysílat reklamu podle 20,1 % hlasujících. Tedy například před začátkem a po skončení atraktivního pořadu nebo omezeně v počtu minut reklam denně.
Reklamu jen na komerčních televizích chce vidět 17,2 procenta hlasujících.
7,1 % respondentů uvedlo, že by se reklama mohla vysílat jen na vybraných veřejnoprávních kanálech. Možná jako doposud.
Zda má nebo nemá veřejnoprávní televize vysílat reklamu nedokáže odpovědět 3,6 procenta hlasujících.
Téma financování veřejnoprávních médiích anebo jejich rozpočet se řeší v mnoha zemích Evropy. Média procházejí velkou proměnou v souvislosti s nástupem nových technologií a způsobu, jakým diváci televizní obsah konzumují.
Téma je živé zejména v České republice, kde má současná vláda v plánu zrušit televizní poplatky a nahradit je jiným způsobem financování. O čemž se vedou dlouhé debaty i s ohledem na plán, že veřejnoprávní média (Česká televize a Český rozhlas) mají mít nižší rozpočet. Jde o velký zásah do provozu těchto médií s ohledem na skutečnost, že televizní a rozhlasové poplatky byly před časem navýšeny po mnoha letech odkladů. Mezitím náklady (personální, výrobní, nákupy vysílacích práv) od té doby enormně vzrostly.
Po uzavření hlasování o reklamě na veřejnoprávní televizi jsme připravili další anketní otázku. Tentokrát nás zajímá, zda byste uvítali vysílání se zvukem v Dolby Atmos? Hlasovat můžete na titulní stránce webu v levém sloupci.
redakce