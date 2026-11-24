freeSAT vyřadil na Thoru 3 programy. Přelaďte na Astru, radí operátorDNES! | Tisk | komentáře
Tři televizní stanice z programové nabídky freeSATu již nejsou dostupné zákazníkům, kteří přijímají programovou nabídku ze satelitů Thor. Programy jsou nově dostupné již jen přes satelit Astra na pozici 23,5°E.
Společnost CANAL+, která v České republice a na Slovensku provozuje satelitní platformu freeSAT, ukončuje k dnešnímu dni 24.11.2026 distribuci tří programů - slovenské katolické stanice TV Lux, česko-slovenské hudební Šláger Originál a mezinárodní hudební televize Mezzo. Tyto programy již nejsou dostupné zákazníkům freeSATu ze satelitu Thor. Klientům se doporučuje, aby přesměrovali svoji přijímají anténu na satelit Astra 3C - tedy na orbitální pozici 23,5°E.
▲ Obr č. 1 - Statická obrazovka s informacemi o ukončení distribuce programu TV Lux na satelitu Thor (foto: vysílání freeSATu / parabola.cz)
Program Mezzo je dostupný jen v rámci OTT služby Skylink Live TV, zbývající dvě stanice - tedy Šláger Originál a TV Lux mohou sledovat zákazníci také přímo ze satelitu.
Na původních programových pozicích stanic TV Lux, Šláger Originál a Mezzo je nyní statická obrazovka s textem v češtině o ukončení distribuce přes satelit Thor a dostupnosti stanic z Astry. V případě stanice Mezzo je informace i v rumunštině, neboť i v tamní DTH platformě Focus Sat, operátora CANAL+, tento program skončil.
Uvolněnou kapacitu po vypnutých stanicích může operátor využít k rozšíření programové nabídky na rumunském trhu. Focus Sat zůstává na pozici 0,8°W. Tedy na pozici družic Thor.
redakce
Společnost CANAL+, která v České republice a na Slovensku provozuje satelitní platformu freeSAT, ukončuje k dnešnímu dni 24.11.2026 distribuci tří programů - slovenské katolické stanice TV Lux, česko-slovenské hudební Šláger Originál a mezinárodní hudební televize Mezzo. Tyto programy již nejsou dostupné zákazníkům freeSATu ze satelitu Thor. Klientům se doporučuje, aby přesměrovali svoji přijímají anténu na satelit Astra 3C - tedy na orbitální pozici 23,5°E.
▲ Obr č. 1 - Statická obrazovka s informacemi o ukončení distribuce programu TV Lux na satelitu Thor (foto: vysílání freeSATu / parabola.cz)
Program Mezzo je dostupný jen v rámci OTT služby Skylink Live TV, zbývající dvě stanice - tedy Šláger Originál a TV Lux mohou sledovat zákazníci také přímo ze satelitu.
Na původních programových pozicích stanic TV Lux, Šláger Originál a Mezzo je nyní statická obrazovka s textem v češtině o ukončení distribuce přes satelit Thor a dostupnosti stanic z Astry. V případě stanice Mezzo je informace i v rumunštině, neboť i v tamní DTH platformě Focus Sat, operátora CANAL+, tento program skončil.
Proč freeSAT, respektive CANAL+, vypnul distribuci těchto programů na Thoru?Společnost CANAL+ se rozhodla v budoucnu poskytovat svoji satelitní televizi v České republice a na Slovensku z jedné orbitální pozice a to 23,5°E, kde aktuálně pracuje satelit Astra 3C. Vypnutí stanic na Thoru je již upozorněním, že nabídka freeSATu na této družici již nebude nejenom rozšiřována ale nyní bude především postupně omezována. Zákazníci freeSATu mohou nyní využít bezplatné pomoci od montážních firem, které pomohou s přesměrováním přijímací antény na novou pozici 23,5°E.
Uvolněnou kapacitu po vypnutých stanicích může operátor využít k rozšíření programové nabídky na rumunském trhu. Focus Sat zůstává na pozici 0,8°W. Tedy na pozici družic Thor.
redakce