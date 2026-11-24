Pecka.TV 2.0: Nový web, účet s více funkcemiDNES! | Tisk | komentáře
Televizní OTT platforma Pecka.TV představuje Pecka 2.0 - nejvýraznější proměnu služby od jejího vzniku před dvěma lety. Nový web www.pecka.tv již neslouží jako pouhý ceník. Stává se komplexním průvodcem s téměř 70 000 stránkami o TV programu, filmech, osobnostech i sportu a představuje jednu z nejrozsáhlejších televizních a sportovních databází na českém internetu. Divák zde snadno zjistí, co se právě vysílá, na kterém kanále a v jakém balíčku je pořad dostupný. Informoval o tom dnes provozovatel služby Pecka.TV.
Odvysílané pořady si lze jedním kliknutím spustit ze 7denního archivu a nadcházející vysílání si rovnou z webu nahrát (pokud je uživatel přihlášen ke svému účtu). V novém Pecka účtu získáte plnou kontrolu nad předplatným, nahrávkami, platbami, spárovanými zařízeními i doplňkovými balíčky. Zájemci o vyzkoušení služby si navíc mohou aktivovat balíček Plná palba na prvních 7 dní za 1 Kč.
▲ Obr č. 1 - Pecka.TV a Honza Music doporučuje (foto: Pecka.TV)
• tipy na aktuální týden včetně časů a vysílacích kanálů,
• oblíbené filmy a seriály dostupné na službě Pecka.TV právě teď,
• kompletní archiv starších videí s doporučeními,
• přehled jeho televizní kariéry od Áčka po Popojedem,
• Informace o jeho novém albu „Šeptám své jméno" a charitativním projektu „Nová naděje“.
Doporučení Honzy Musila se zobrazují také přímo v televizním programu a u přehledů filmů, seriálů či pořadů pro děti. U vybraných titulů je k dispozici nepřehlédnutelný štítek „Doporučuje Honza Musil".
Každá stránka dne nabízí:
• hlavní tip dne,
• aktuálně vysílané pořady,
• večerní program po hodinách,
• nejlépe hodnocené tituly,
• výběr podle žánrů,
• dětský program rozdělený na ranní, odpolední a podvečerní bloky.
U každého titulu nechybí divácké hodnocení ani vysílající TV stanice.
U odvysílaných pořadů je k dispozici tlačítko ▶ Pustit, které spustí přehrávání. U budoucího vysílání pak tlačítko ● Nahrát uloží pořad do uživatelského účtu, kde zůstane dostupný po dobu 30 dní.
Pecka.TV zákazníkům navíc transparentně zobrazuje, kolik filmů, seriálů či dokumentů v každém balíčku naleznou.
▲ Obr č. 2 - Pecka.TV a Můj výběr (foto: Pecka.TV)
Herci a tvůrci: profil ukazuje:
• přehled vysílání v tomto týdnu včetně pořadů dostupných okamžitě ze záznamu,
• celou filmografii po letech,
• kolegy, se kterými často spolupracuje,
• získaná ocenení.
Filmy a seriály: detail nabídne:
• odkazy na profily obsazených herců,
• přehrání oficiální upoutávky,
• informace o nadcházejícím vysílání na různých stanicích,
• balíčky, ve kterých je titul obsažen,
• doporučení podobných pořadů,
• v vybraných případů i údaje o rozpočtu a tržbách.
Katalog Pecka.TV aktuálně obsahuje databázi více než 19 500 osobností a přes 10 700 filmů a pořadů s vlastní detailní stránkou, přičemž u více než 5 000 z nich je k dispozici video ukázka. Nabídka se denně rozšiřuje.
• Oscar,
• Český lev,
• Slnko v sieti,
• Evropská filmová cena,
• Zlatá palma z Cannes,
• Zlatý medvěd z Berlína,
• Zlatý lev z Benátek,
• Křišťálový glóbus z Karlových Varů.
U každého ročníku jsou přehledně uvedeni vítězové i nominovaní v hlavních kategoriích včetně informace o případném TV vysílání. Údaje o oceněních se propisují i do detailů jednotlivých filmů a osobností.
▲ Obr č. 3 - Pecka.TV a Hry (foto: Pecka.TV)
Týdenní sportovní program obsahuje přes 150 živých přenosů s informací o TV kanálu a příslušném balíčku. Pro diváky sledovacího archivu je k dispozici volitelná ochrana před spoilery, která skryje konečné výsledky. Oblíbené týmy si lze uložit a zvýraznit v programu.
Celkově databáze nabízí přes 10 000 zápasů a 12 000 profilů sportovců napříč různými odvětvími:
• Formula 1®: kompletní historie - sezóny, závody, jezdci, týmy a 78 okruhů s mapami tratí,
• hokej — historie NHL, mistrovství světa od roku 1930, olympijské turnaje i národní týmy,
• fotbal — česká liga od roku 1925, evropské ligy a poháry, mistrovství světa a Evropy,
• biatlon a tenis — výsledky, žebříčky a profily se zaměřením na Čechy a Slováky.
• Sledovat televizi jedním kliknutím rovnou v přehrávači.
• Nákup doplňkových balíčků přímo v rozhraní (HBO, Formula 1® nebo zařízení navíc).
• Správa nahrávek: vyhledávání a plánování nahrávání až 8 dní dopředu.
• Správa zařízení a PINu: přehled spárovaných zařízení, nastavení limitů, změna PINu a správce profilů (včetně dětského).
• Faktury, účetní doklady, slevové vouchery a osobní údaje přehledně na jednom místě.
• Snadné zrušení předplatného ve třech krocích s možností bleskového obnovení před vypršením období.
• Přepínač velikosti písma pro pohodlnější čtení.
• Kvíz — 10 otázek ze světa filmů, seriálů a televizní zábavy,
• Pexeso — 12 párů a možnost výběru obrázkové sady,
• F1® tipovačka — tipování vítěze, stupňů vítězů, pole position, nejrychlejšího kola i času vítěze. Získané body se započítávají do celosezónního šampionátu „Grand Prix tipovačů" s odměnami pro nejlepší hráče.
• Za kamerou — přiřazování filmů ke správným režisérům,
• Obsazeno! — spojování herců s jejich filmovými rolemi,
• Režijní křeslo — určování režisérů konkrétních snímků,
• Vetřelec v obsazení — odhalování herce, který do daného filmu nepatří,
• Bez sošky — poznávání nominovaných, kteří nezískali ocenění,
• Služebně starší — porovnávání věku známých herců,
• Filmový pamětník — určování, který z filmů je starší,
• Kdo se skrývá? — postupná identifikace osobnosti z odkrývané fotografie,
• Na vlásku — hádání názvů po jednotlivých písmenech,
• Trefa do roku — tipování roku premiéry filmu,
• Filmový letopis — řazení filmů podle roku vzniku,
• Generace hvězd — řazení osobností podle věku.
Získané body se započítávají do žebříčku v síni slávy a nejlepší hráč měsíce získává prestižní odznak Mistr.
Bankovní převod rozšiřuje stávající metody úhrady platební kartou či v hotovosti na terminálech ALLWYN (dříve SAZKA). Pro zajištění nepřetržitého provozu služeb operátor doporučuje nastavit trvalý příkaz.
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redakce
Odvysílané pořady si lze jedním kliknutím spustit ze 7denního archivu a nadcházející vysílání si rovnou z webu nahrát (pokud je uživatel přihlášen ke svému účtu). V novém Pecka účtu získáte plnou kontrolu nad předplatným, nahrávkami, platbami, spárovanými zařízeními i doplňkovými balíčky. Zájemci o vyzkoušení služby si navíc mohou aktivovat balíček Plná palba na prvních 7 dní za 1 Kč.
▲ Obr č. 1 - Pecka.TV a Honza Music doporučuje (foto: Pecka.TV)
Honza Musil doporučujePecka.TV dlouhodobě spolupracuje s Honzou Musilem - hercem, moderátorem a zpěvákem s více než 30 lety zkušeností v médiích, který v minulosti moderoval pořady jako Áčko, Snídaně s Novou, Sauna, Nebezpečné vztahy či Popojedem. Již rok pro Instagram Pecka.TV týdně natáčí videa s doporučeními na zajímavé filmy a seriály.
Nově mají jeho tipy na webu vlastní stránku Honza Musil doporučuje:
• tipy na aktuální týden včetně časů a vysílacích kanálů,
• oblíbené filmy a seriály dostupné na službě Pecka.TV právě teď,
• kompletní archiv starších videí s doporučeními,
• přehled jeho televizní kariéry od Áčka po Popojedem,
• Informace o jeho novém albu „Šeptám své jméno" a charitativním projektu „Nová naděje“.
Doporučení Honzy Musila se zobrazují také přímo v televizním programu a u přehledů filmů, seriálů či pořadů pro děti. U vybraných titulů je k dispozici nepřehlédnutelný štítek „Doporučuje Honza Musil".
Dnes v TV: filmy, seriály, děti a sport den po dniWeb nabízí samostatný denní přehled filmů, seriálů, pořadů pro děti i sportovních přenosů. Diváci mohou pohodlně procházet program až týden dopředu i týden zpět v archivu. Nabídka je velmi pestrá - každý den přináší v průměru přes 120 nových filmů, více než 300 dílů seriálů a 185 dětských pořadů.
Každá stránka dne nabízí:
• hlavní tip dne,
• aktuálně vysílané pořady,
• večerní program po hodinách,
• nejlépe hodnocené tituly,
• výběr podle žánrů,
• dětský program rozdělený na ranní, odpolední a podvečerní bloky.
U každého titulu nechybí divácké hodnocení ani vysílající TV stanice.
U odvysílaných pořadů je k dispozici tlačítko ▶ Pustit, které spustí přehrávání. U budoucího vysílání pak tlačítko ● Nahrát uloží pořad do uživatelského účtu, kde zůstane dostupný po dobu 30 dní.
Pecka.TV zákazníkům navíc transparentně zobrazuje, kolik filmů, seriálů či dokumentů v každém balíčku naleznou.
▲ Obr č. 2 - Pecka.TV a Můj výběr (foto: Pecka.TV)
Všechno souvisí se všímPecka 2.0 propojuje program, osobnosti a sport do jedné velké televizní databáze, kde nechybí žebříčky těch nejlepších.
Herci a tvůrci: profil ukazuje:
• přehled vysílání v tomto týdnu včetně pořadů dostupných okamžitě ze záznamu,
• celou filmografii po letech,
• kolegy, se kterými často spolupracuje,
• získaná ocenení.
Filmy a seriály: detail nabídne:
• odkazy na profily obsazených herců,
• přehrání oficiální upoutávky,
• informace o nadcházejícím vysílání na různých stanicích,
• balíčky, ve kterých je titul obsažen,
• doporučení podobných pořadů,
• v vybraných případů i údaje o rozpočtu a tržbách.
Katalog Pecka.TV aktuálně obsahuje databázi více než 19 500 osobností a přes 10 700 filmů a pořadů s vlastní detailní stránkou, přičemž u více než 5 000 z nich je k dispozici video ukázka. Nabídka se denně rozšiřuje.
Filmová oceněníWeb nově mapuje osm velkých filmových cen:
• Oscar,
• Český lev,
• Slnko v sieti,
• Evropská filmová cena,
• Zlatá palma z Cannes,
• Zlatý medvěd z Berlína,
• Zlatý lev z Benátek,
• Křišťálový glóbus z Karlových Varů.
U každého ročníku jsou přehledně uvedeni vítězové i nominovaní v hlavních kategoriích včetně informace o případném TV vysílání. Údaje o oceněních se propisují i do detailů jednotlivých filmů a osobností.
▲ Obr č. 3 - Pecka.TV a Hry (foto: Pecka.TV)
Sport: přes 150 přenosů týdněDetailní propojení dat využívají i sekce zaměřené na sport - od jednotlivých odvětví, lig a zápasů až po profily sportovců a historické statistiky předchozích sezón.
Týdenní sportovní program obsahuje přes 150 živých přenosů s informací o TV kanálu a příslušném balíčku. Pro diváky sledovacího archivu je k dispozici volitelná ochrana před spoilery, která skryje konečné výsledky. Oblíbené týmy si lze uložit a zvýraznit v programu.
Sportovní databanky: přes 28 000 stránek
Celkově databáze nabízí přes 10 000 zápasů a 12 000 profilů sportovců napříč různými odvětvími:
• Formula 1®: kompletní historie - sezóny, závody, jezdci, týmy a 78 okruhů s mapami tratí,
• hokej — historie NHL, mistrovství světa od roku 1930, olympijské turnaje i národní týmy,
• fotbal — česká liga od roku 1925, evropské ligy a poháry, mistrovství světa a Evropy,
• biatlon a tenis — výsledky, žebříčky a profily se zaměřením na Čechy a Slováky.
Pecka účet: velký krok dopředuNový Pecka účet umožňuje kompletní správu služeb bez nutnosti kontaktovat zákaznickou podporu:
• Sledovat televizi jedním kliknutím rovnou v přehrávači.
• Nákup doplňkových balíčků přímo v rozhraní (HBO, Formula 1® nebo zařízení navíc).
• Správa nahrávek: vyhledávání a plánování nahrávání až 8 dní dopředu.
• Správa zařízení a PINu: přehled spárovaných zařízení, nastavení limitů, změna PINu a správce profilů (včetně dětského).
• Faktury, účetní doklady, slevové vouchery a osobní údaje přehledně na jednom místě.
• Snadné zrušení předplatného ve třech krocích s možností bleskového obnovení před vypršením období.
• Přepínač velikosti písma pro pohodlnější čtení.
Pecka hryV sekci Pecka hry v rámci Pecka účtu si mohou uživatelé zkrátit čas širokou nabídkou tematických her:
• Kvíz — 10 otázek ze světa filmů, seriálů a televizní zábavy,
• Pexeso — 12 párů a možnost výběru obrázkové sady,
• F1® tipovačka — tipování vítěze, stupňů vítězů, pole position, nejrychlejšího kola i času vítěze. Získané body se započítávají do celosezónního šampionátu „Grand Prix tipovačů" s odměnami pro nejlepší hráče.
• Za kamerou — přiřazování filmů ke správným režisérům,
• Obsazeno! — spojování herců s jejich filmovými rolemi,
• Režijní křeslo — určování režisérů konkrétních snímků,
• Vetřelec v obsazení — odhalování herce, který do daného filmu nepatří,
• Bez sošky — poznávání nominovaných, kteří nezískali ocenění,
• Služebně starší — porovnávání věku známých herců,
• Filmový pamětník — určování, který z filmů je starší,
• Kdo se skrývá? — postupná identifikace osobnosti z odkrývané fotografie,
• Na vlásku — hádání názvů po jednotlivých písmenech,
• Trefa do roku — tipování roku premiéry filmu,
• Filmový letopis — řazení filmů podle roku vzniku,
• Generace hvězd — řazení osobností podle věku.
Získané body se započítávají do žebříčku v síni slávy a nejlepší hráč měsíce získává prestižní odznak Mistr.
Nový způsob platbyNový Pecka účet přináší také možnost platby rychlým bankovním převodem. Při použití okamžité úhrady dochází k automatickému spárování platby během několika sekund a služba je ihned přístupná.
Bankovní převod rozšiřuje stávající metody úhrady platební kartou či v hotovosti na terminálech ALLWYN (dříve SAZKA). Pro zajištění nepřetržitého provozu služeb operátor doporučuje nastavit trvalý příkaz.
Hlavní nabídka: Plná palba teď 7 dní za 1 KčNejpopulárnějším tarifem Pecka.TV je Plná palba, která obsahuje 162 TV kanálů včetně přenosů Formula 1® za 299 Kč měsíčně (případně 3 499 Kč ročně). Noví uživatelé si mohou službu vyzkoušet na 7 dní za 1 Kč. Předplatné zahrnuje týdně přes 5 000 filmů a seriálových epizod k okamžitému přehrání, 7denní archiv, 30denní uložení nahrávek a podpora přehrávání na Smart TV, mobilech, tabletech i ve webovém prohlížeči - to vše zcela bez závazků.
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Naším cílem bylo vytvořit službu, která divákovi nabídne nejen kvalitní přehrávač, ale také mu pomůže s výběrem obsahu. Pecka 2.0 přehledně zobrazí aktuální i minulý program, propojí účinkující herce s jejich dalšími snímky a doporučí nejbližší zápasy oblíbených týmů. Díky spolupráci s Honzou Musilem navíc diváci získávají tipy od důvěryhodné osobnosti. Všechna nastavení si navíc uživatel spravuje sám bez nutnosti kontaktovat podporu," dodává Matěj Čičák, provozně-marketingový ředitel Pecka.TV.
redakce