Atmedia index: Češi vybírají pořady déle na streamovacích službách než v televiziDNES! | Tisk | komentáře
Filmy, seriály a tisíce dalších titulů na dosah ruky. Diváci dnes mají k dispozici mimořádně pestrou nabídku obsahu napříč různými platformami, přesto výběr toho, na co se večer dívat, nemusí být jednoduchý. To potvrdil také výzkum atmedia index, který v srpnu letošního roku realizovala společnosti Atmedia, jež na českém trhu obchodně zastupuje 22 tematických televizních stanic.
Češi podle něj stráví výběrem pořadu více času na placených streamovacích službách než u lineární televize. Zatímco televizní vysílání nabízí divákům programový výběr, na streamovacích platformách musí často sami procházet rozsáhlé katalogy.
Široká nabídka filmů, seriálů a dalších pořadů na streamovacích platformách nemusí vždy znamenat rychlejší cestu k preferovanému obsahu. Naopak, z aktuálního výzkumu atmedia index vyplývá, že čeští diváci stráví výběrem pořadu na placených streamovacích službách více času než při sledování lineární televize. Zatímco u televizního vysílání si pořad vybere během jedné minuty 26 % diváků, u placených streamovacích služeb pouze 16 %. Do pěti minut si obsah vybere 69 % televizních diváků, zatímco u placených VoD služeb 57 % uživatelů. Při delším časovém vybírání se rozdíly stírají. Do deseti minut si pořad vybere 88 % televizních diváků, u VoD je to 85 % diváků.
▲ Obr č. 1 - Televize vs. streaming (foto: Atmedia)
„
Delší rozhodování o tom, co si pustit, není pouze českým specifikem. Obdobné výsledky přinášejí také zahraniční výzkumy. Podle studie State of Play společnosti Gracenote z roku 2025, která byla realizovaná v USA, Velké Británii, Německu, Francii, Brazílii a Mexiku, stráví diváci hledáním pořadu v průměru 14 minut. Třetina tamějších diváků také uvádí, že roztříštěnost obsahu mezi různými streamovacími službami negativně ovlivňuje jejich divácký zážitek.
S rostoucím počtem dostupných titulů se objevuje fenomén takzvané rozhodovací únavy (decision fatigue). Část uživatelů streamovacích služeb pociťuje frustraci z dlouhého hledání vhodného pořadu a někdy tráví výběrem téměř stejný čas jako samotným sledováním. Na tento problém reagují také samotné streamovací služby. Některé z nich začínají nabízet lineární kanály, které divákům umožňují jednoduše zapnout vysílání a nechat si obsah průběžně servírovat, aniž by museli pokaždé vybírat konkrétní film nebo seriál.
Příkladem je Disney+, který v září 2026 představil kurátorované playlisty. Ty sdružují filmy a epizody seriálů podle žánru, oblíbených postav nebo nálady a umožňují jejich nepřetržité přehrávání bez nutnosti vybírat každý další titul zvlášť. Vedle toho se rozvíjejí také takzvané FAST kanály, které nabízejí nepřetržitý program podobně jako tradiční televizní stanice. Divák si jednoduše zvolí kanál a sleduje právě vysílaný obsah, aniž by musel procházet katalogy a vybírat jednotlivé pořady.
Mezi další významné zdroje inspirace patří upoutávky a trailery (37 %), sociální sítě (31 %) a hodnocení a žebříčky ostatních uživatelů na platformách typu ČSFD (26 %). „
(Atmedia)
redakce
Češi podle něj stráví výběrem pořadu více času na placených streamovacích službách než u lineární televize. Zatímco televizní vysílání nabízí divákům programový výběr, na streamovacích platformách musí často sami procházet rozsáhlé katalogy.
Široká nabídka filmů, seriálů a dalších pořadů na streamovacích platformách nemusí vždy znamenat rychlejší cestu k preferovanému obsahu. Naopak, z aktuálního výzkumu atmedia index vyplývá, že čeští diváci stráví výběrem pořadu na placených streamovacích službách více času než při sledování lineární televize. Zatímco u televizního vysílání si pořad vybere během jedné minuty 26 % diváků, u placených streamovacích služeb pouze 16 %. Do pěti minut si obsah vybere 69 % televizních diváků, zatímco u placených VoD služeb 57 % uživatelů. Při delším časovém vybírání se rozdíly stírají. Do deseti minut si pořad vybere 88 % televizních diváků, u VoD je to 85 % diváků.
▲ Obr č. 1 - Televize vs. streaming (foto: Atmedia)
„
S rostoucí nabídkou videoobsahu se stále častěji setkáváme s takzvaným paradoxem volby. Čím více možností má divák k dispozici, tím obtížnější pro něj může být rozhodnutí. Procházení rozsáhlých katalogů a porovnávání jednotlivých titulů na streamovacích platformách může být únavné. Lineární televize mu v tomto směru výběr usnadňuje - stačí si naladit oblíbenou stanici a nechat se vést programovou nabídkou,“ říká Michaela Suráková, Managing Director společnosti Atmedia.
Streamovací služby znovu objevují výhody televizního modeluLoňský výzkum atmedia index ukázal, že čeští diváci stráví hledáním vhodného obsahu na streamovacích platformách v průměru 16 minut. „
Když se uživatelům VoD služeb nedaří najít pořad, který by je zaujal, nejčastěji sledování úplně vzdají a věnují se jiné aktivitě. Zhruba každý sedmý divák si zapíná televizní vysílání,“ přibližuje Michaela Suráková výsledky výzkumu.
Delší rozhodování o tom, co si pustit, není pouze českým specifikem. Obdobné výsledky přinášejí také zahraniční výzkumy. Podle studie State of Play společnosti Gracenote z roku 2025, která byla realizovaná v USA, Velké Británii, Německu, Francii, Brazílii a Mexiku, stráví diváci hledáním pořadu v průměru 14 minut. Třetina tamějších diváků také uvádí, že roztříštěnost obsahu mezi různými streamovacími službami negativně ovlivňuje jejich divácký zážitek.
S rostoucím počtem dostupných titulů se objevuje fenomén takzvané rozhodovací únavy (decision fatigue). Část uživatelů streamovacích služeb pociťuje frustraci z dlouhého hledání vhodného pořadu a někdy tráví výběrem téměř stejný čas jako samotným sledováním. Na tento problém reagují také samotné streamovací služby. Některé z nich začínají nabízet lineární kanály, které divákům umožňují jednoduše zapnout vysílání a nechat si obsah průběžně servírovat, aniž by museli pokaždé vybírat konkrétní film nebo seriál.
Příkladem je Disney+, který v září 2026 představil kurátorované playlisty. Ty sdružují filmy a epizody seriálů podle žánru, oblíbených postav nebo nálady a umožňují jejich nepřetržité přehrávání bez nutnosti vybírat každý další titul zvlášť. Vedle toho se rozvíjejí také takzvané FAST kanály, které nabízejí nepřetržitý program podobně jako tradiční televizní stanice. Divák si jednoduše zvolí kanál a sleduje právě vysílaný obsah, aniž by musel procházet katalogy a vybírat jednotlivé pořady.
Když diváci nevědí, na co se dívat, dají na doporučeníV době, kdy mají diváci k dispozici stále širší nabídku videoobsahu, hraje důležitou roli také to, kde hledají inspiraci pro svůj výběr. Přestože mají k dispozici stále více digitálních nástrojů a doporučení, nejvýznamnějším zdrojem inspirace zůstávají lidé v jejich okolí. Rodině, přátelům nebo kolegům důvěřuje při výběru filmů, seriálů a pořadů 47 % respondentů. „
Výzkum atmedia index potvrzuje, že osobní doporučení neztrácejí na významu ani v době sociálních sítí a umělé inteligence. Diváci stále dají často na radu někoho, s kým sdílejí podobný vkus. Právě osobní doporučení jim mohou usnadnit výběr a pomoci rozhodnout se, jakému obsahu věnují svůj volný čas,“ vysvětluje Michaela Suráková.
Mezi další významné zdroje inspirace patří upoutávky a trailery (37 %), sociální sítě (31 %) a hodnocení a žebříčky ostatních uživatelů na platformách typu ČSFD (26 %). „
Výsledky jsou dobrou zprávou pro televizní vysílatele. Ukazuje se totiž, že upoutávky a trailery mají při objevování nového obsahu stále své místo. A hodnocení na platformách, jako je ČSFD, zase potvrzují, že lidé při výběru stále přihlížejí k názorům a zkušenostem ostatních. Ne všechna doporučení totiž musí pocházet od algoritmů,“ říká Michaela Suráková.
Co nakonec rozhoduje o výběru pořadu?Doporučení od přátel, upoutávky nebo uživatelská hodnocení mohou diváky přivést k zajímavému filmu či seriálu. Při konečném výběru však nejvíce zohledňují, zda obsah odpovídá jejich očekáváním a aktuálním preferencím. Pro téměř čtyři pětiny diváků je důležitý žánr (79 %). Významnou roli hraje také aktuální nálada (73 %) a skutečnost, že jde o další epizodu již sledovaného seriálu či pořadu (73 %).
atmedia indexVýzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSOLUTION metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 2 093 respondentů z National Sample CZ (internetová populace ve věku 15-69 let). Dotazování probíhalo během srpna 2026 (1.-10. 8. 2026). Společnost Atmedia představila atmedia index v polovině roku 2021. Televizním stanicím, mediálním agenturám a dalším zájemcům nabízí komplexní data, informace a vhled do dvou zkoumaných oblastí: (1) využívání placené a neplacené televize, (2) využívání placených videí na vyžádání (VoD).
(Atmedia)
redakce