Slovak Telekom ukončil poskytování služeb z Intelsatu 10-02DNES! | Tisk | komentáře
České a slovenské programy, které byly šířeny přes komunikační satelit Intelsat 10-02 na kapacitě společnosti Slovak Telekom (ST), skončily. Stanice se ještě před vypnutím objevily na jiných transpondérech satelitů Thor.
Společnost ST v souladu s plánem ukončila šíření všech programů pro zákazníky satelitních platforem Magio Sat/DIGI SK, Tellly a freeSAT ze satelitu Intelsat 10-02. V současné době operátor šíří všechny své multiplexy s programy ze satelitů Thor, které se nacházejí na blízké orbitální pozici 0,8°W.
Diváci s vlastními přijímači měli několik týdnů na přeladění svých set top boxů či televizorů na nové vysílací parametry. Změny se dotkly velmi omezeného počtu zákazníků. Většina klientům zmíněných DTH platforem používá set top boxy od operátora či moduly s operátorským profilem, což znamená, že o přeladění programů na nové parametry se postará samotná přijímací technika, která si načte aktuální programovou mapu ze satelitu.
Pokud Vám některý z uvedených programů na některé ze zmíněných platforem nefunguje, pravděpodobně ještě máte v přijímači nastavené staré parametry příjmu. Stačí proladit některý z multiplexů Slovak Telekomu - tedy:
* freq. 11,977 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
* freq. 12,245 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
* freq. 12,303 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
* freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
* freq. 12,456 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
Na straně druhé je Intelsat 10-02 dnes nejstarším komunikačním satelitem v Evropě, který poskytuje své DTH služby. Na orbitální dráze se nachází od léta 2004. Tedy již více než 22 let! Tak dlouho žádný satelit neposkytoval své služby na stabilní orbitální dráze. Intelsat 10-02 je v tomto směru rekordmanem a jen se potvrzuje technická kvalita satelitu, která umožnila dodávat služby výrazně přes plánovanou životnost satelitu, která bývá standardně kolem 15 let. Je ale nutné dodat, že za prodlouženou životností satelitu Intelsat 10-02 stojí zejména zařízení MEV-2, což je druhá generace.
Intelsat se v roce 2020 stal prvním satelitním operátorem, který se zavázal k nasazení dvou zařízení MEV (označené MEV-1 a MEV-2) společnosti Northrop Grumman, aby prodloužil životnost jinak zdravé družice. Obě zařízení MEV úspěšně splnila svůj úkol a umožnila družicím Intelsat 10-02 a Intelsat 901 poskytovat služby ještě pět let po uplynutí předpokládané životnosti.
bývalé technické parametry (vysílání zde bylo ukončeno!):
satelit: Intelsat 10-02 (1°W)
frekvence: 12,527 GHz
polarizace: horizontální
SR: 28800
FEC: 3/5
norma: DVB-S2
modulace: QPSK
satelit: Intelsat 10-02 (1°W)
frekvence: 12,607 GHz
polarizace: vertikální
SR: 28800
FEC: 3/5
norma: DVB-S2
modulace: QPSK
redakce
Společnost ST v souladu s plánem ukončila šíření všech programů pro zákazníky satelitních platforem Magio Sat/DIGI SK, Tellly a freeSAT ze satelitu Intelsat 10-02. V současné době operátor šíří všechny své multiplexy s programy ze satelitů Thor, které se nacházejí na blízké orbitální pozici 0,8°W.
Diváci s vlastními přijímači měli několik týdnů na přeladění svých set top boxů či televizorů na nové vysílací parametry. Změny se dotkly velmi omezeného počtu zákazníků. Většina klientům zmíněných DTH platforem používá set top boxy od operátora či moduly s operátorským profilem, což znamená, že o přeladění programů na nové parametry se postará samotná přijímací technika, která si načte aktuální programovou mapu ze satelitu.
Jakých frekvencí se vypnutí týká?ST vypnula dva multiplexy na satelitu Intelsat 10-02 a to konkrétně na kmitočtu 12,527 GHz s horizontální polarizací a 12,607 GHz s vertikální polarizací.
Jaké programy jsou už jen na nových parametrech?Nové parametry se tak týkají programů AMC HD (SK), Film+ (SK), Spektrum HD (SK), respektive Auto Motor Sport, CANAL+ Action HD, CANAL+ Sport HD, CNN International Europe, CS Film / CS Horror, FILMBOX+ comedy, FILMBOX+ emotion, Lala TV, TV Óčko, Travelxp a TV Barrandov.
Pokud Vám některý z uvedených programů na některé ze zmíněných platforem nefunguje, pravděpodobně ještě máte v přijímači nastavené staré parametry příjmu. Stačí proladit některý z multiplexů Slovak Telekomu - tedy:
* freq. 11,977 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
* freq. 12,245 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
* freq. 12,303 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
* freq. 12,380 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
* freq. 12,456 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
Proč skončily programy na Intelsatu 10-02?Oba multiplexy operátora ST na družici Intelsat 10-02 skončily z důvodu optimalizace satelitní kapacity. Programy byly přesunuty na jiné frekvence provozovatele a při využití moderních enkodérů je podle operátora subjektivně kvalita stejná i po přidání stanic do zbývajících multiplexů.
Na straně druhé je Intelsat 10-02 dnes nejstarším komunikačním satelitem v Evropě, který poskytuje své DTH služby. Na orbitální dráze se nachází od léta 2004. Tedy již více než 22 let! Tak dlouho žádný satelit neposkytoval své služby na stabilní orbitální dráze. Intelsat 10-02 je v tomto směru rekordmanem a jen se potvrzuje technická kvalita satelitu, která umožnila dodávat služby výrazně přes plánovanou životnost satelitu, která bývá standardně kolem 15 let. Je ale nutné dodat, že za prodlouženou životností satelitu Intelsat 10-02 stojí zejména zařízení MEV-2, což je druhá generace.
Intelsat se v roce 2020 stal prvním satelitním operátorem, který se zavázal k nasazení dvou zařízení MEV (označené MEV-1 a MEV-2) společnosti Northrop Grumman, aby prodloužil životnost jinak zdravé družice. Obě zařízení MEV úspěšně splnila svůj úkol a umožnila družicím Intelsat 10-02 a Intelsat 901 poskytovat služby ještě pět let po uplynutí předpokládané životnosti.
Jaké změny ještě čekají diváky, kteří přijímají programy ze satelitů Thor?Po vypnutí dvou multiplexů ze satelitu Intelsat 10-02 dojde ještě k jedné změně, která se dotkne všech uvedených DTH platforem. Operátor ST ukončí poskytování programů na kmitočtu 11,747 GHz. Již nyní se vysílá kopie celého multiplexu z této frekvence na novém kmitočtu 12,303 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK. Je proto nezbytné zkontrolovat, zda programy již má přijímač nakonfigurované na nové parametry.
bývalé technické parametry (vysílání zde bylo ukončeno!):
satelit: Intelsat 10-02 (1°W)
frekvence: 12,527 GHz
polarizace: horizontální
SR: 28800
FEC: 3/5
norma: DVB-S2
modulace: QPSK
satelit: Intelsat 10-02 (1°W)
frekvence: 12,607 GHz
polarizace: vertikální
SR: 28800
FEC: 3/5
norma: DVB-S2
modulace: QPSK
redakce