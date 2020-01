MTV TV s novým programovým balíčkem Discovery+

18.01.2020 17:01

DNES!

Telekomunikační operátor MTS připravil pro zákazníky satelitní placené televize MTS TV nový tématický programový balíček s názvem Discovery+. Nový balíček je klientům nabízen od 16. ledna 2020.

Nový balíček Discovery+ zahrnuje programy Travel Channel HD, Food Network HD, Discovery Science HD, ID - Investigation Discovery HD a Eurosport 2 HD. Těchto pět programů jsou od výše uvedeného data dostupné jen pro zákazníky, kteří si předplatí nový doplňkový balíček.

Vyjmenované programy jsou od 16. ledna 2020 staženy z původních základních balíčků Bazovyj (Basic), Razširenyj (Advanced), Bazovyj plus (Basic Plus) a Razširenyj Plus (Advanced Plus).

MTS TV vysílá z transpondérů na satelitu ABS 2A (74,7°E). Vysílání je kryptováno systémy Irdeto a Verimatrix.