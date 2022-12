RpMS: Za hodinu může být více než 12 minut reklamy v tv

23.12.2022 12:52

Vzhledem k tomu, že lidé tráví před svátky více času u obrazovek než obvykle, mohou být překvapeni, že se reklamy na alkohol objevují v televizi dříve večer.

" Víme, že diváci, zejména pokud sledují pořady s dětmi, jsou na takové vysílání citliví, proto bychom je rádi informovali, že je to v souladu se zákonem o mediálních službách. Ten omezuje zákaz komerční mediální komunikace o lihovinách pouze na dobu mezi 6. a 20. hodinou ," vysvětlil Martin Dorociak, ředitel Rady pro mediální služby.

V praxi to znamená, že provozovatelé vysílání mohou mezi 20:00 a 6:00 hodinou zařazovat reklamní spoty i sponzorské odkazy na tvrdý alkohol. Reklama na pivo a víno může být vysílána po celý den.

" Tato legislativa platí od 1. srpna letošního roku, ale diváci změnu zákona pochopitelně nemuseli zaregistrovat a bude jim trvat déle, než si na nová pravidla zvyknou. Koneckonců jsme za poslední půlrok prošetřovali několik jejich stížností v tomto ohledu, ale logicky jsme je museli uzavřít jako neopodstatněné ," dodal M. Dorociak. Stejná pravidla platí i pro rozhlasové vysílání.

Vánoční svátky jsou pro zadavatele reklamy komerčně velmi atraktivním obdobím vzhledem k vysoké sledovanosti televizního vysílání. Rada pro mediální služby proto upozorňuje diváky na další změnu v mediální legislativě, kterou mohou zaznamenat v nejbližších dnech: " V souladu s celoevropskou směrnicí o audiovizuálních mediálních službách zákon o mediálních službách také uvolnil pravidla pro zařazování reklamy do vysílání. Celkový objem reklamy ve výši dvaceti procent denního vysílacího času zůstává zachován, ale provozovatelé vysílání mají nyní mnohem větší flexibilitu v tom, jak ji rozdělí do různých částí dne ," vysvětlil M. Dorociak.

Doposud mohli provozovatelé vysílání vysílat maximálně 12 minut reklamy za hodinu, což je dvacet procent z 60 minut. Podle současného nařízení jsou limity stanoveny pro delší časové úseky, a to zvlášť pro dobu od 6 do 18 hodin, tj. 12 hodin, a zvlášť pro dobu od 18 do 24 hodin, tj. 6 hodin.

V praxi to znamená, že v hlavním vysílacím čase může být vzhledem k atraktivitě tohoto času v jedné hodině výrazně více reklamy než v době platnosti zákona o vysílání a retransmisi, protože již neplatí 12minutový limit.

" Ze stížností diváků je zřejmé, že jim vadí přerušování pořadů reklamou a zejména délka reklamních přestávek, kterou považují za nepřiměřenou. Pokud však provozovatel vysílání dodrží zákonné limity při svém zařazení, musí Rada konstatovat, že nejsou opodstatněné ," uzavřel ředitel Rady pro mediální služby.

zdroj: RpMS