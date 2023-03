27,5W: Regionální verze BBC One HD odstartovala

13.03.2023 12:35

DNES!

Záložní satelitní distribuce multiplexu BBC se na satelitu Intelsat 901 rozšířila o další program. Nově je v multiplexu šířena stanice BBC One HD ve verzi North East and Cumbria.

Vysílání programu BBC One HD North East and Cumbria je od svého zařazení do muxu zakódováno systémem BISS, stejně jako všechny šířené televizní a rozhlasové programy, především veřejnoprávní korporace BBC.

Signál stanice na této družici není určen pro DTH příjem a slouží jako záložní distribuce. Proto se používá tento satelit, který svým paprskem pokrývá především britské ostrovy ale má větší přesah signálu do zbývající části starého kontinentu.

Pro individuální příjem je určeno vysílání národních kanálů BBC na satelitech Astra 2E, Astra 2F a Astra 2G na pozici 28,2°E v britském paprsku. Transpondéry s volně vysílané signály ( FTA) BBC mají značné omezené pokrytí. Příjem je možný i ve střední Evropě s parabolami velkých rozměrů. Příjmové podmínky jsou mimo hlavní zónu v různých oblastech značně rozdílné.

technické parametry - BBC One North East & Cumbria HD:

• Intelsat 901 (27,5°W), freq. 11,495 GHz, pol. V, SR 44100, FEC 9/10, DVB-S2/QPSK, CA BISS

zdroj: flysat.com + vl.info