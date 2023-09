O2 TV se rozšiřuje o CANAL+ Sport, CANAL+ Action a stanice Arena Sport

13.09.2023 10:16

DNES!

Provozovatel O2 TV rozšiřuje svoji sportovní nabídku. Od dnešního dne nabízí svým abonentům sportovní stanici CANAL+ Sport s přenosy z anglické fotbalové Premier League a také adrenalinový program CANAL+ Action.

Na zařazení stanic CANAL+ Sport a CANAL+ Action se společnost O2 dohodla s mezinárodní skupinou CANAL+.

Z anglické Premier League nabízí stanice CANAL+ Sport každý hrací víkend pět až šest nejatraktivnějších utkání. Do konce sezony tak na fanoušky čeká okolo 190 přímých přenosů s českým a slovenským komentářem, které doplňují zápasová studia a doprovodné magazíny.

▲ CANAL+ Sport v nabídce O2 TV (foto: O2 TV)

Již v sobotu 16. září se diváci mohou těšit od 13:30 na duel Wolves vs. Liverpool, od 16:00 se na slavném Old Trafford představí Manchester United proti Brightonu. Neděle 17. září pak potěší fanoušky Chelsea a Arsenalu, hráči The Blues vyrazí bojovat o body do Bournemouthu a Kanonýři změří síly s Evertonem. Stanice CANAL+ Action vysílá kromě Premier League také řadu akčních seriálů a filmů.

Vedle stanic CANAL+ se v O2 TV objevují i další sportovní programy - Arena Sport a také lifestylový kanál Spektrum Home, zaměřený na design domácností a zahradničení.

Stanice Arena Sport 1 a Arena Sport 2 přináší nejvyšší fotbalové soutěže z Portugalska, Nizozemska, Rakouska nebo Belgie.

Všechny nové kanály jsou součástí tarifů O2 TV Stříbrná, O2 TV Zlatá a O2 TV Business. Arena Sport 1 je navíc součástí tarifu O2 TV Bronzová a stanice Spektrum Home je zařazena již od základního tarifu O2 TV Modrá.

EPG pozice nových kanálů v O2 TV:

• CANAL+ Sport pozice 84

• CANAL+ Action pozice 108

• Arena Sport 1 pozice 88

• Arena Sport 2 pozice 89

• Spektrum Home pozice 109