Warner TV zve na sobotní animáky pro velké děti

28.11.2024 14:40

DNES!

Pamatujete si z dětství na sobotní rána, kdy jste se sotva vyhrabali z postele a s miskou cereálií v ruce usedli k televizi? To byly časy! Animáky vás vtáhly do světů, kde všechno bylo možné - ať už šlo o oživlé hračky, kreslené králíky nebo děsivě krásné pohádky.

Warner TV vám teď tuhle nostalgii vrací v nové podobě - prosincové sobotní večery budou patřit animákům pro dospělé. Čeká vás pořádná dávka pohody - ať už s miskou popcornu nebo třeba skleničkou vína. Tak co si pustíte?

Sobota 7. prosince, 20:00 - „Mrtvá nevěsta Tima Burtona“

Kdo jiný by vás mohl zahřát v chladném prosincovém večeru než Tim Burton? Jeho Mrtvá nevěsta přinese temně romantický příběh, ve kterém se prolíná humor s kontrastem podsvětí a opravdové lásky - to vše zasazené do viktoriánské doby 19. století. Ideální volba, pokud chcete vzít své „já“ z roku 2005 na malý výlet zpátky v čase do světa temnot a filozofovat o tom, co je v životě opravdu „živé“.

Sobota 14. prosince, 20:00 - „LEGO příběh“

Víte, co je typické pro kostičky LEGO? I přesto, že po došlápnutí už kdekomu způsobily nejednu velkou bolest, nikdo na ně za ta dlouhá léta nezanevřel a neustále tak spojují generace. Právě proto je LEGO příběh přesně ten typ animovaného filmu, který ocení i dospělí - nehledě na pár vybroušených vtípků... Tenhle příběh dělníka Emmeta, kterého mnozí dost možná máte ještě doma z dětství, je prostě „awesome“!

Sobota 21. prosince, 20:00 - „LEGO příběh 2“

Když vás první dobrodružství ze světa LEGO pohltí, můžete se hned další týden vrhnout na pokračování a stupňující se vánoční chaos alespoň na chvíli vyměnit za ten vesmírný. Ve dvojce se totiž parta kolem Emmeta, Hustěnky a Batmana vydává na záchrannou misi, která je bláznivější než cokoli, co jste kdy postavili z lega. Jen pozor, ať nezačnete během filmu hledat zaprášenou krabici s kostičkami v komoře - mohli byste pak propásnout třeba Bruce Willise...

Sobota 28. prosince, 20:00 - „Space Jam“

Zakončete rok stylově! Nikoliv šampaňským s jahodami, ale návratem do filmových devadesátek, kdy Bugs Bunny spojil síly s Michaelem Jordanem. Space Jam je nostalgická pecka, která je i v dnešní době stejně cool jako před téměř třiceti lety. Ruku na srdce: kdo by si po takové době nechtěl připomenout, jak Looney Tunes v kooperaci s legendárním „Air Jordanem“ vládnou pod vysokými koši v souboji s Nerdlucky?

zdroj: WBD