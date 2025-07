V úterý výluka vysílače Kleť

18.07.2025 07:27

DNES!

Na úterý 23. července 2025 je naplánována výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače České Budějovice - Kleť a to v čase od 6:00 do 15:00, respektive od 10:00 do 15:00 hodin.

Televizní multiplexy se odmlčí od 6:00 do 15:00 hodin. V tomto časovém rozmezí tak nebude možné z Kletě přijímat veřejnoprávní DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a dále stanice privátních vysílatelů, které šíří DVB-T2 multiplex 22 a multiplex 23.

Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin proběhne odstávka rozhlasového vysílání. Z Kletě se tak odmlčí ČRo Radiožurnál, ČRo České Budějovice, Frekvence 1 a Rádio Impuls v pásmu VKV/FM a dále digitální rozhlas (DAB).

Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.