HBO Max dostupná ve 12 nových zemích

22.07.2025 10:59

DNES!

Dnes je významným dnem pro globální streamovací platformu HBO Max společnosti Warner Bros. Discovery (WBD). Služba je od dnešního dne nově dostupná ve 12 nových zemích a celkově je k dispozici na více než 90 trzích.

HBO Max mohou nově využívat zájemci v Albánii, Arménii, Kypru, Estonsku, Gruzii, Islandu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Lotyšsku, Litvě, Maltě a Tádžikistánu.

HBO Max se na těchto trzích objevuje s obsahovou nabídkou, která zahrnuje Sinners, Minecraft Movie, filmy o Harrym Potterovi, The White Lotus, The Last of Us a nové série Peacemaker a Rick and Morty, přičemž brzy vyjde i netrpělivě očekávaný Task a IT: Welcome to Derry.

▲ Logo HBO Max (foto: WBD/HBO)

Fanoušci v těchto zemích si budou moci prohlédnout neuvěřitelnou nabídku zábavy od HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals a mnoha dalších. Globální hity Sinners a Minecraft Movie budou k dispozici ke streamování hned od vydání, kromě stále populárních filmů o Harrym Potterovi a Fantastických zvířatech, Duny, Duny 2, Aquamana a Ztraceného království, filmů o Pánovi prstenů, Batmana, Beetlejuice a mnoha dalších.

Na Eurosportu mohou sportovní fanoušci sledovat veškeré dění z Tour de France, neboť nejprestižnější cyklistický závod světa dosáhne svého strhujícího závěru 27. července, po startu Tour de France Femmes 26. července, po kterém v srpnu následují La Vuelta a Espana a tenisový grandslam US Open. Fanoušci mohou také později v průběhu roku sledovat PGA Tour, sezónu Formule E a významné zimní sportovní události. Sport na HBO Max je ve vybraných zemích k dispozici jako doplněk. Práva se v jednotlivých zemích liší.

HBO Max bude na uvedených 12 trzích k dispozici ve dvou variantách předplatného: Standardní tarif umožní abonentům streamovat na dvou zařízeních současně v plném HD rozlišení a až 30 staženími pro offline sledování (platí omezení). Vyšší Prémiový tarif nabízí předplatitelům streamovat na čtyřech zařízeních současně v rozlišení 4K UHD a Dolby Atmos (dle dostupnosti) s využitím až 100 stažení pořadů pro offline sledování (i zde platí omezení).