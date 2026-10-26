CANAL+ nakoupil sportovní práva pro Afriku| redakce | tisk | názory
Mediální skupina CANAL+ nakoupila balík atraktivních sportovních práv, které nabídne divákům v Africe. CANAL+ uzavřela exkluzivní dohodu s audiovizuální produkční společností BEUZ PRO, která pokrývá více než 40 území v subsaharské Africe, na vysílací práva pro sezónu 2026 až 2027.
Přímé přenosy budou od listopadu vysílány divákům v Africe ve francouzštině a v jazyce wolof na stanicích CANAL+ Sport a v angličtině na programech Supersport.
CANAL+ získal exkluzivní vysílací práva na nejvýznamnější akce senegalského wrestlingu pro sezónu 2026-2027 a to v rámci francouzsky, anglicky a portugalsky mluvících zemí subsaharské Afriky.
V plánu je šest akcí, které si tamní fanoušci rozhodně nemají nechat ujít:
29. listopadu 2026: The Verdict - Ada Fass vs. Balla Gaye 2
3. ledna 2027: The Royal Clash - Sa Thies vs. Siteu
7. února 2027: The Fight of the Millennium - Franc vs. Reug Reug
4. dubna 2027: The Independence Derby - Ama Baldé vs. Lac de Guiers 2 a Eumeu Sene vs. Jackson
Na červen a červenec 2027 jsou naplánovány další dvě velké akce.
Těchto 6 nadcházejících významných událostí pořádají společnosti Al Bourakh Events a Jambaar Productions - dva přední promotéři na scéně senegalského wrestlingu. Produkci zajišťuje společnosti BEUZ PRO, která je uznávaná pro své zkušenosti s organizací těch největších zápasů za účasti nejslavnějších hvězd tohoto sportu.