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CANAL+ nakoupil sportovní práva pro Afriku

| redakce | tisk | názory

Mediální skupina CANAL+ nakoupila balík atraktivních sportovních práv, které nabídne divákům v Africe. CANAL+ uzavřela exkluzivní dohodu s audiovizuální produkční společností BEUZ PRO, která pokrývá více než 40 území v subsaharské Africe, na vysílací práva pro sezónu 2026 až 2027.

Přímé přenosy budou od listopadu vysílány divákům v Africe ve francouzštině a v jazyce wolof na stanicích CANAL+ Sport a v angličtině na programech Supersport.

CANAL+ získal exkluzivní vysílací práva na nejvýznamnější akce senegalského wrestlingu pro sezónu 2026-2027 a to v rámci francouzsky, anglicky a portugalsky mluvících zemí subsaharské Afriky.

V plánu je šest akcí, které si tamní fanoušci rozhodně nemají nechat ujít:

29. listopadu 2026: The Verdict - Ada Fass vs. Balla Gaye 2

3. ledna 2027: The Royal Clash - Sa Thies vs. Siteu

7. února 2027: The Fight of the Millennium - Franc vs. Reug Reug

4. dubna 2027: The Independence Derby - Ama Baldé vs. Lac de Guiers 2 a Eumeu Sene vs. Jackson

Na červen a červenec 2027 jsou naplánovány další dvě velké akce.

Těchto 6 nadcházejících významných událostí pořádají společnosti Al Bourakh Events a Jambaar Productions - dva přední promotéři na scéně senegalského wrestlingu. Produkci zajišťuje společnosti BEUZ PRO, která je uznávaná pro své zkušenosti s organizací těch největších zápasů za účasti nejslavnějších hvězd tohoto sportu.

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