CANAL+ Action dostupný také v původním znění| redakce | tisk | názory
Filmy a seriály na adrenalinovém programu CANAL+ Action mohou zákazníci česko-slovenské satelitní platformy CANAL+ (dříve Skylink) sledovat i v původním znění.
Společnost CANAL+ doplnila vysílání o dvě nové volitelné audio stopy - v původním znění (audio PID 3421, MPEG) a s českým dabingem (audio PID 3422, MPEG).
Stanice se nadále vysílá na kmitočtu 11,973 GHz s vertikální polarizací. Signál stanice je kryptován systémy Irdeto (CAID 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 181D) a Viaccess (CAID 0500, provider id 051910).
CANAL+ Action je jeden z prémiových programů pod značkou CANAL+ vedle sportovních programů CANAL+ Sport. Od 22.10.2026 jsou v provozu zbrusu nové filmové stanice CANAL+, CANAL+ Classics, CANAL+ Drama a CANAL+ Crime. V tento den se zároveň platforma Skylink představila pod novou značkou CANAL+.
technické parametry - CANAL+ Action HD:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,973 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK