Fransat přidává dva nové programy| redakce | tisk | názory
Satelitní televizní služba Fransat se dnešním dnem 27. října 2026 rozšiřuje o dva nové tematické programy, které přinášejí aktuální dění a kulturu či svět domácích mazlíčků.
Fransat přidává stanici Dog & Cat TV na pozici 33 a program Le Figaro TV na pozici 34.
Le Figaro TV přináší analytické pořady, debaty a podrobné reportáže, které připravují novináři z redakce deníku Le Figaro. Kanál nabízí také dokumenty zaměřené na kulturu, kulturní dědictví, historii a životní styl.
Program Dog & Cat TV je stanicí pro milovníky psů a koček. Ať už chcete lépe porozumět svému zvířecímu společníkovi, objevit dojemné příběhy, nebo jen strávit příjemné chvilky s rodinou. To nabízí stanice Dog & Cat TV, kde diváci najdou reportáže, dokumenty, rady odborníků a zábavu - vše zaměřené na psy a kočky.
Obě programové novinky jsou vysílány ve video kodeku HEVC (H.265) a pro příjem je tak nutný set top box či televizor, který tento kodek podporuje. Nezbytný je také přijímač Fransat UHD s dekodérem Viaccess nebo modul Fransat CI+ 1.3.
technické parametry - Le Figaro TV HD:
• Eutelsat 5 West B 5°W), freq. 11,471 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess
technické parametry - Dog & Cat TV HD:
• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 11,554 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess