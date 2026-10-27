Telly: Neinstalujte novou verzi sw v televizorech Samsung| redakce | tisk | názory
Televizní operátor Telly upozornil své zákazníky, kteří sledují internetovou televizi Telly na televizoru Samsung vyrobený v roce 2021. Na těchto televizorech by diváci měli dočasně vypnout automatické aktualizace.
Telly poradil svým divákům s televizory Samsung, které byly vyrobeny v roce 2021, aby zatím neinstalovali aktualizaci firmware. Důvodem je skutečnost, že po update přestane fungovat aplikace Telly a diváci tím přijdou o možnost sledování této služby.
Problém se týká modelových řad Samsung "A" a "Q" z roku 2021.
Jiných televizorů, satelitní televize a ani sledování v mobilu, tabletu či na počítači se problém netýká.
Podle zjištění Telly po aktualizaci software televize Samsung na verzi 2310 se již aplikace Telly nespustí, obrazovka zůstane černá a aplikace nereaguje na ovladač. Na předchozí verzi 2301.1 funguje aplikace bez potíží.
Dočasným řešením je vypnout průběžné aktualizace firmware televizoru. Na opravě problému spolupracuje Telly s technickou podporou Samsungu.