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Utajené příběhy českých dějin VI brzy na Prima ZOOM

| redakce | tisk | názory

Historie má i svou tajnou stránku! Petr Bahník, Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt odhalují záhady, utajované souvislosti a méně známé kapitoly českých dějin - od tajemství praotce Čecha až po záhady kolem Voynichova rukopisu.

Odhalte všechna tajemství českých dějin s Prima ZOOM. Od úterý 3. 11. ve 20.00 hodin v rámci cyklu Utajené příběhy českých dějin. Jde o novou řadu oblíbeného českého dokumentárního cyklu na Prima ZOOM.

Šestá série opět staví na méně známých kapitolách českých politických a kulturních dějin, historických záhadách a kuriozitách, které v běžných učebnicích často nenajdeme. Tvůrčím tandemem jsou znovu Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková.

Utajené příběhy českých dějin VI odhalují další pozoruhodná místa české historie, která zůstávají tak trochu ve stínu velkých dějinných událostí. Nová řada se vrací k tajemstvím, záhadám, zapomenutým osobnostem i neobvyklým událostem české politické a kulturní historie a ukazuje, že za známými fakty se často skrývají překvapivé souvislosti. Režisérská dvojice Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková opět kombinuje historické prameny, svědectví odborníků a pátrání po tom, co se skutečně mohlo odehrát.

Zajímavosti
* Šestá řada je návratem jednoho z nejúspěšnějších českých dokumentárních cyklů Prima ZOOM. Stanice ho označuje za jeden ze svých divácky nejoblíbenějších českých seriálů.
* Každý díl se zaměřuje na jiné historické téma - od politiky a kultury až po záhady a události, které bývají přehlížené.
* Tvůrci Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková stojí za cyklem dlouhodobě a jejich rukopis je založený na spojování historie s tajemstvím a neobvyklými interpretacemi.
* Série se nesnaží historii pouze „odvyprávět“, ale často klade otázku „Co když to bylo trochu jinak?“ - a právě v tom spočívá její atraktivita.
* Cyklus už v minulosti otevřel opravdu bizarní témata - například psychotroniku za železnou oponou, exorcismus svatého Prokopa nebo nacistické tajné projekty.
* Předchozí řady ukázaly, že se tvůrci nebojí ani témat, která mohou nabourat zažité představy o českých velikánech. Například jeden z dřívějších dílů se věnoval Janu Amosu Komenskému a jeho méně známým stránkám - mimo jiné jeho postoji ke koperníkovské astronomii, představě Země jako středu vesmíru nebo jeho zájmu o vytvoření jakéhosi perpetua mobile.
* Jiný díl se zabýval Jiřím Arvédem Smíchovským, kontroverzním okultistou, který za druhé světové války spolupracoval s pražským gestapem. Jeho příběh ukazuje, jak pestrá a bizarní mohla být pražská esoterická scéna a jak se její někteří představitelé během okupace dostali do služeb nacistického režimu.

zdroj: FTV Prima

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