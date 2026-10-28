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Seriál Harry Potter představuje další role

| redakce | tisk | názory

Harry Gilby, Jasper Talbot a Hannah Chinn rozšiřují obsazení nového HBO Original seriálu Harry Potter. Ztvární role Charlieho Weasleyho, Jamese Pottera a Lily Potterové.

Nově oznámená jména doplňují již dříve představené herecké obsazení první řady, v němž se objeví Dominic McLaughlin jako Harry Potter, Arabella Stanton jako Hermiona Grangerová a Alastair Stout jako Ron Weasley. Dále se představí John Lithgow jako Albus Brumbál, Janet McTeer jako Minerva McGonagallová, Paapa Essiedu jako Severus Snape a Nick Frost jako Rubeus Hagrid.

O první řadě
Na Harrym Potterovi není podle jeho tety Petunie nic výjimečného. Když však obdrží záhadný dopis o přijetí do Bradavické školy čar a kouzel, otevře se před ním svět magie, přátelství a dobrodružství. Za zdmi Bradavic se však skrývají temná tajemství a Harry bude muset najít odvahu postavit se nejnebezpečnějšímu čaroději všech dob.

Tvůrčí tým
Seriál vzniká podle celosvětově úspěšné knižní série J. K. Rowlingové. Scenáristkou a producentkou je Francesca Gardiner, zatímco Mark Mylod působí jako producent a režisér několika epizod.

Projekt vzniká pro HBO ve spolupráci společností Brontë Film and TV a Warner Bros. Television. Mezi další producenty patří také J. K. Rowlingová, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts, David Heyman, Laura Neal a Jon Brown.

Nově obsazené role:
• Harry Gilby jako Charlie Weasley
• Jasper Talbot jako James Potter
• Hannah Chinn jako Lily Potterová

Tato trojice doplňuje rostoucí obsazení očekávaného HBO Original seriálu, který nabídne novou a věrnou adaptaci světa Harryho Pottera pro novou generaci diváků.

zdroj: WBD

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