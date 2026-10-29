Generální ředitel České televize zahájí jednání v Parlamentu i s premiérem

Generální ředitel České televize zahájí jednání v Parlamentu i s premiérem3dny | redakce | tisk | názory
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek dnes zahájí jednání k vládní novele zákona o České televizi. Odpoledne bude jednat v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na schůzi Výboru pro média a kulturu.
Večer se pak setká s předsedou Vlády ČR Andrejem Babišem. Také tato narychlo svolaná schůzka se bude týkat zákona měnícího způsob financování České televize. Uskuteční se v budově Úřadu vlády ČR od 19 hodin.
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Naše pozice zůstává neměnná. Preferovanou variantou financování je roky prověřený a funkční systém poplatků,“ zdůrazňuje Hynek Chudárek. „Pokud ale budou premiér a vládní koalice trvat na změně, považuji za nutné jasně říct, kde jsou hranice, za nimiž je změna pro ČT nepřijatelná. Primární je samozřejmě zachování naší nezávislosti na politickém rozhodování,“ dodává generální ředitel České televize.
Výše případného státního příspěvku a způsob jeho valorizace nesmějí podle generálního ředitele Hynka Chudárka ohrozit veřejnou službu, kterou České televizi ukládá zákon. Zároveň musí být takové financování stabilní, předvídatelné a transparentní, jak ostatně požaduje Evropská unie. Česká televize působí podle dlouhodobých plánů a má některé nezrušitelné domácí i mezinárodní závazky. Součástí případné změny musí být také pojistky, které znemožní jakýkoli pozdější zásah do systému financování instituce. Za nejvhodnější variantu považuje její generální ředitel schvalování změn zákona ústavní většinou Parlamentu ČR.
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Považuji za samozřejmé, že v civilizované společnosti se o vládním návrhu zákona o České televizi bude diskutovat. A to na všech úrovních, tedy od osobních setkání přes jednání v Parlamentu až po nezbytnou veřejnou diskusi,“ říká Hynek Chudárek a doplňuje: „
Smyslem je, aby Česká televize poskytovala divákům co nejlepší veřejnou službu a zároveň měla záruky, že si zachová svoji skutečnou nezávislost. Zároveň zdůrazňuji, že jsme připraveni přijmout jakýkoli smysluplný návrh dalšího dohledu nad využitím peněz, které nám občané svěřují. Samozřejmě včetně kontroly prostřednictvím NKÚ.“
zdroj: ČT