Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Neděle, 1. listopadu 2026, svátek má Felix

Generální ředitel České televize zahájí jednání v Parlamentu i s premiérem

3dny | redakce | tisk | názory

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek dnes zahájí jednání k vládní novele zákona o České televizi. Odpoledne bude jednat v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na schůzi Výboru pro média a kulturu.

Večer se pak setká s předsedou Vlády ČR Andrejem Babišem. Také tato narychlo svolaná schůzka se bude týkat zákona měnícího způsob financování České televize. Uskuteční se v budově Úřadu vlády ČR od 19 hodin.

Naše pozice zůstává neměnná. Preferovanou variantou financování je roky prověřený a funkční systém poplatků,“ zdůrazňuje Hynek Chudárek. „Pokud ale budou premiér a vládní koalice trvat na změně, považuji za nutné jasně říct, kde jsou hranice, za nimiž je změna pro ČT nepřijatelná. Primární je samozřejmě zachování naší nezávislosti na politickém rozhodování,“ dodává generální ředitel České televize.

Výše případného státního příspěvku a způsob jeho valorizace nesmějí podle generálního ředitele Hynka Chudárka ohrozit veřejnou službu, kterou České televizi ukládá zákon. Zároveň musí být takové financování stabilní, předvídatelné a transparentní, jak ostatně požaduje Evropská unie. Česká televize působí podle dlouhodobých plánů a má některé nezrušitelné domácí i mezinárodní závazky. Součástí případné změny musí být také pojistky, které znemožní jakýkoli pozdější zásah do systému financování instituce. Za nejvhodnější variantu považuje její generální ředitel schvalování změn zákona ústavní většinou Parlamentu ČR.

Považuji za samozřejmé, že v civilizované společnosti se o vládním návrhu zákona o České televizi bude diskutovat. A to na všech úrovních, tedy od osobních setkání přes jednání v Parlamentu až po nezbytnou veřejnou diskusi,“ říká Hynek Chudárek a doplňuje: „Smyslem je, aby Česká televize poskytovala divákům co nejlepší veřejnou službu a zároveň měla záruky, že si zachová svoji skutečnou nezávislost. Zároveň zdůrazňuji, že jsme připraveni přijmout jakýkoli smysluplný návrh dalšího dohledu nad využitím peněz, které nám občané svěřují. Samozřejmě včetně kontroly prostřednictvím NKÚ.“

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Proč nejsou Eurosporty v CANAL+ na satelitu?
Proč nejsou Eurosporty v CANAL+ na satelitu?
CANAL+ zařadila do nabídky Eurosporty
CANAL+ zařadila do nabídky Eurosporty
Skylink je nyní CANAL+. 4 nové filmové stanice on air
Skylink je nyní CANAL+. 4 nové filmové stanice on air
Skylink otevřel nové pozice stanic CANAL+
Skylink otevřel nové pozice stanic CANAL+
CANAL+ na Astře až do roku 2040
CANAL+ na Astře až do roku 2040
CANAL+ chce rozšířit sportovní nabídku
CANAL+ chce rozšířit sportovní nabídku
SkyShowtime s časově omezenou akční cenou předplatného
SkyShowtime s časově omezenou akční cenou předplatného
Bulsatcom se stěhuje z 39E na 13E, The Voice již není FTA
Bulsatcom se stěhuje z 39E na 13E, The Voice již není FTA
Skylink: Story4 jen na novém TP, přelaďte si
Skylink: Story4 jen na novém TP, přelaďte si
CANAL+ spoustí ve Francii bezplatnou službu SPORT+
CANAL+ spoustí ve Francii bezplatnou službu SPORT+
Tři čínské HD programy FTA z nové frekvence
Tři čínské HD programy FTA z nové frekvence
Fotbalový Slovan spouští vlastní streamovací platformu
Fotbalový Slovan spouští vlastní streamovací platformu

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 StarDance XIV... kolem dokola
20:20 Hec (2/6)
21:15 Výborná SHOW
kanál CT2 20:00 Vyrovnání účtů
21:40 Suburbicon: Temné předměstí
23:20 Odhalené království, život v Saúdské Arábii
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty III (3)
kanál PRIMA 20:15 Zrádci
22:00 Zrádci: Ze záhrobí
22:50 Policajt ze San Franciska
kanál SEZNAM 20:10 Nemocnice na kraji města - nové osudy (6)
21:30 Kurýr 3
23:40 Vraždy podle Jidáše
kanál BARRANDOV 20:05 Inga Lindström: Letní noc
21:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:50 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Pečie celé Slovensko
21:50 Srdcia III
22:50 Opri sa o mňa
kanál DVOJKA 20:10 Radosť zo života
20:35 Herečky
21:35 Záhrada
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVIII.
23:00 Love Island VI.
23:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (22)
22:10 Za sklem II. (7)
23:45 Za sklem II. (8/8)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook