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Listopad na TV Spektrum nabídne dobrodružné příběhy plné výzev a adrenalinu

3dny | redakce | tisk | názory

Náročný a místy nebezpečný život v odlehlé aljašské komunitě i drsné osudy, se kterými se musí lékaři, hasiči a záchranáři vypořádat nejen v profesním, ale i osobním životě. To vše nabídne listopadový program televizní stanice Spektrum. Na premiérové díly čtvrté řady napínavého seriálu Život v sevření mrazu - Port Protection se můžete těšit už 2. listopadu.

Televizní kanál Spektrum přinese v listopadu pořádnou dávku napětí i adrenalinu. Diváci se mohou těšit na zbrusu novou dokumentární reality show V sázce je život, která ukáže, jak náročné situace dokážou prověřit lidskou odvahu, odhodlání i schopnost obstát v extrémních podmínkách. Chybět nebude ani návrat oblíbeného seriálu Život v sevření mrazu - Port Protection, který ve své čtvrté a páté sérii znovu zavede diváky do drsného světa, kde je každý den zkouškou vytrvalosti a kde může mít i drobná chyba vážné následky. Listopad na TV Spektrum zkrátka nabídne příběhy, při kterých se tají dech.

V boji s nelítostnou přírodou rozhoduje spolupráce
Odlehlý kout Aljašky, ledové moře a divoká příroda, která neodpouští chyby. Čtvrtá a pátá série oblíbeného seriálu Život v sevření mrazu - Port Protection zavede diváky TV Spektrum do komunity lidí, kteří se rozhodli opustit pohodlí moderní civilizace a vybudovat si život podle vlastních pravidel. V Port Protection, obklopeném chladnými vodami a nemilosrdnou krajinou, je totiž každý den zkouškou odvahy, spolupráce i odhodlání.

Život v tomto zapadlém aljašském přístavu má ale i svou odvrácenou stránku. Drsný terén, nelítostné počasí a všudypřítomné nástrahy přírody kladou na místní obyvatele vysoké nároky. Odměnou jim je však jedinečná svoboda, těsné spojení s přírodou a pocit, že žijí přesně tak, jak si sami zvolili. V takových podmínkách navíc nikdo nemůže spoléhat jen sám na sebe. Vzájemná pomoc a soudržnost celé komunity jsou často tím, co rozhoduje o přežití.

V premiérových dílech čtvrté série čeká obyvatele Port Protection další velká zkouška, kterou je příchod kruté aljašské zimy. Je třeba připravit zásoby, zabezpečit vše potřebné a počítat s tím, že příroda může kdykoli překvapit. Náročné období zvládnou jedině tehdy, pokud budou držet při sobě. V navazující páté sérii se pak obyvatelé musí vypořádat se ztrátou jednoho ze svých členů při tragickém požáru, hledáním přivýdělku i s opravou a údržbou svých domovů.

Jak aljašská komunita v Port Protection zvládne všechny nečekané výzvy můžete sledovat už od 2. listopadu každý všední den od 20:05 na TV Spektrum v pořadu Život v sevření mrazu - Port Protection. Navazující pátá série startuje 16. listopadu také od 20:05.

Napínavý boj o životy druhých
Nový dokumentární reality seriál V sázce je život přináší divákům TV Spektrum autentický pohled do světa, kde se každý den rozhoduje o lidských životech. Sleduje lékaře, záchranáře, hasiče i vyprošťovací specialisty, kteří se ocitají v těch nejvypjatějších situacích a často musí jednat během několika málo vteřin. Jejich práce vyžaduje nejen odborné znalosti a pevné nervy, ale také odvahu, vytrvalost a schopnost činit zásadní rozhodnutí pod obrovským tlakem.

Za každým z těchto profesionálů se navíc skrývá vlastní lidský příběh. Zatímco pomáhají druhým překonávat nejtěžší životní chvíle, sami se často potýkají s vlastním osudem, který jim nic nedaroval zadarmo.

Hned první díl zavede diváky na cestu, kterou musí absolvovat těžce zranění pacienti. Uvidí, jak probíhá prvotní příjem a třídění podle závažnosti poranění přes urgentní operace až po následnou rehabilitaci. Seznámí se s protokolem ATLS, který zdravotníkům pomáhá systematicky postupovat při bezprostředním ohrožení života, nahlédnou do prostředí urgentních operačních sálů a poznají také možnosti moderní léčby s využitím robotické asistence.

Nový seriál V sázce je život můžete sledovat každý pátek od 20. listopadu ve 21:00 na TV Spektrum. Vždy poběží dvě epizody za sebou.

zdroj: AMC Global

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