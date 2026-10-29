Konec distribuční platformy WBD/Skydance

Konec distribuční platformy WBD/Skydance3dny | redakce | tisk | názory
Distribuční platforma s televizními programy společnosti WBD (Warner Bros. Discovery), po sloučení s Paramount Global, nyní Skydance, ukončila svoji činnost na satelitu Eutelsat 21B.
Paket se vysílal na kmitočtu 10,723 GHz s vertikální polarizací. Prostřednictvím širokého paprsku (wide beam) zde byly šířeny populární placené programy vysílatele v regionálních verzích - Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, Discovery Channel, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, ID a TLC. Všechny programy byly kryptovány systémem Viaccess PC 6.0 (CAID 0500, provider id 061200).
Zajímavostí je, že jeden z programů se zde vysílal s českou audio stopou a to konkrétně dětská stanice Cartoonito. Ta byla poskytována v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení.
Paket sloužil pro distribuční účely (pro televizní operátory z řad kabelových, satelitních a IPTV/OTT operátorů).
bývalé technické parametry - WBD/Skydance mux:
• Eutelsat 21B (21,5°E), freq. 10,723 GHz, pol. V, SR 32115, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK