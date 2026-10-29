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Zpravodajské HD kanály se přestěhovaly na nový TP

3dny | redakce | tisk | názory

Volně vysílané zpravodajské televizní stanice dokončily stěhování na novou vysílací kapacitu na satelitu Astra 2G. Programy Bloomberg HD a GB News HD najde nyní zájemce už jen na nových parametrech.

Obě výše uvedené stanice ukončily svoji původní distribuci na kmitočtu 11,671 GHz. Tyto programy nyní pokračují na frekvenci 11,112 GHz. Změnila se frekvence, co se ale nezměnilo je pokrytí. Obě stanice pokračují v panevropské volné distribuci, což znamená, že pro příjem ve střední Evropě postačí parabola od průměru cca 60 cm nasměrovaná na pozici 28,2°E.

Obě stanice bylo v minulých dnech možné přechodně přijímat na starých a nových parametrech. Na nových parametrech sloužila distribuce k technickým testům. Po ověření technické kvality bylo vysílání na novém kmitočtu označeno za oficiální a na původním ukončeno. Pro diváky Sky UK či Freesat UK došlo na přijímači k automatické rekonfiguraci. Ostatní diváci FTA programů si musí programy přeladit ručně, pokud již tak neučinili v minulých dnech.

aktuální technické parametry - Bloomberg HD, GB News HD:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,112 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

bývalé technické parametry - Bloomberg HD, GB News HD (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,671 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

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20:20 Hec (2/6)
21:15 Výborná SHOW
kanál CT2 20:00 Vyrovnání účtů
21:40 Suburbicon: Temné předměstí
23:20 Odhalené království, život v Saúdské Arábii
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty III (3)
kanál PRIMA 20:15 Zrádci
22:00 Zrádci: Ze záhrobí
22:50 Policajt ze San Franciska
kanál SEZNAM 20:10 Nemocnice na kraji města - nové osudy (6)
21:30 Kurýr 3
23:40 Vraždy podle Jidáše
kanál BARRANDOV 20:05 Inga Lindström: Letní noc
21:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:50 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Pečie celé Slovensko
21:50 Srdcia III
22:50 Opri sa o mňa
kanál DVOJKA 20:10 Radosť zo života
20:35 Herečky
21:35 Záhrada
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVIII.
23:00 Love Island VI.
23:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (22)
22:10 Za sklem II. (7)
23:45 Za sklem II. (8/8)

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