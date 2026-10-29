Zpravodajské HD kanály se přestěhovaly na nový TP

Zpravodajské HD kanály se přestěhovaly na nový TP3dny | redakce | tisk | názory
Volně vysílané zpravodajské televizní stanice dokončily stěhování na novou vysílací kapacitu na satelitu Astra 2G. Programy Bloomberg HD a GB News HD najde nyní zájemce už jen na nových parametrech.
Obě výše uvedené stanice ukončily svoji původní distribuci na kmitočtu 11,671 GHz. Tyto programy nyní pokračují na frekvenci 11,112 GHz. Změnila se frekvence, co se ale nezměnilo je pokrytí. Obě stanice pokračují v panevropské volné distribuci, což znamená, že pro příjem ve střední Evropě postačí parabola od průměru cca 60 cm nasměrovaná na pozici 28,2°E.
Obě stanice bylo v minulých dnech možné přechodně přijímat na starých a nových parametrech. Na nových parametrech sloužila distribuce k technickým testům. Po ověření technické kvality bylo vysílání na novém kmitočtu označeno za oficiální a na původním ukončeno. Pro diváky Sky UK či Freesat UK došlo na přijímači k automatické rekonfiguraci. Ostatní diváci FTA programů si musí programy přeladit ručně, pokud již tak neučinili v minulých dnech.
aktuální technické parametry - Bloomberg HD, GB News HD:
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,112 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK
bývalé technické parametry - Bloomberg HD, GB News HD (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,671 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK