ČT společně s učiteli pomáhá dětem rozumět médiím

ČT společně s učiteli pomáhá dětem rozumět médiím2dny | redakce | tisk | názory
Vlastní reportáže pomáhají dětem poznat, jak média pracují s informacemi, a přemýšlet o obsahu, který každý den sledují. Česká televize proto dlouhodobě spolupracuje se školními a dětskými televizemi, podporuje jejich tvorbu a nabízí prostor pro příspěvky na portálu ČT edu i ve Zprávičkách na Déčku.
Na tuto spolupráci navázalo osmé setkání Televize v televizi na Kavčích horách, do kterého se přihlásilo třináct týmů z celého Česka.
Smyslem spolupráce je rozvíjet mediální gramotnost praktickou zkušeností. Při přípravě vlastních reportáží mají děti příležitost učit se kriticky posuzovat informace, rozlišovat fakta od názorů a přemýšlet o tom, jak obraz nebo střih ovlivňují výsledné sdělení. Zároveň poznávají odpovědnost za obsah, který zveřejňují. Tyto zkušenosti jim mají pomoci lépe se orientovat v médiích i v prostředí sociálních sítí.
Program společně připravily ČT edu, Akademie ČT24 a redakce Zpráviček. Praktické workshopy ve zpravodajství ČT24 se zaměřily na moderování, reportážní kameru a střih. Účastníky přivítal generální ředitel Hynek Chudárek a setkali se také se zástupcem šéfredaktora a moderátorem Událostí Martinem Řezníčkem, s nímž debatovali o tom, co obnáší novinářská práce.
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S obdivem jsem sledovala, jak žáci z našeho i ostatních týmů začali reagovat a pracovat jako ‚profíci‘. Bylo to příjemné poznání, že jsou schopní pracovat i tady v České televizi,“ říká Lucie Vosičková Ludvíková z chomutovského projektu Chomáč, do kterého přispívá několik televizních týmů.
Podpora školních a dětských televizí pokračuje i mimo osobní setkávání. Od roku 2025 mají týmy vlastní prostor na portálu ČT edu, kde představují svou činnost a zveřejňují reportáže ze svého okolí. Aktuálně jsou zde registrovány tři desítky týmů ze škol a organizací volného času z celého Česka. Vybrané příspěvky přebírají do vysílání Zprávičky na Déčku. Po odvysílání dostávají mladí tvůrci od dramaturga pořadu zpětnou vazbu, která jim pomáhá při další práci.
Dramaturg pořadu Zprávičky Petr Kopecký vysvětluje: „
Spolupráce s ČT edu vlila do projektu školních a dětských televizí novou energii. Nabídli jsme moderní cestu online komunikace, která je pro školy a organizace volného času atraktivnější. Zdvojnásobil se nám počet registrovaných týmů, zrychlili jsme publikaci jejich příspěvků online, a usnadnila se editoriální kontrola i zařazování dětských reportáží do vysílání Zpráviček na Déčku.“
Dětské reportáže mají ve Zprávičkách místo od roku 2010. Od vzniku Déčka v roce 2013 jsou součástí denního zpravodajství pro děti. Celkem Česká televize odvysílala už přes 700 příspěvků školních a dětských televizí.
Tradice setkávání školních a dětských televizí sahá do roku 2006, kdy na Gymnáziu Příbram vznikl projekt Jak se dělá televize s Českou televizí. Od roku 2013 zve Česká televize mladé tvůrce také přímo na Kavčí hory. Za tu dobu se v projektu vystřídalo několik generací mladých zájemců o televizní tvorbu. Někteří z nich dnes v České televizi pracují.
Podpora praktické mediální výchovy formou tzv. hry na novináře je ojedinělá jak v Česku, tak v Evropě. Příznivý ohlas získala v rámci Evropské vysílací unie, kde ji redakce Zpráviček prezentovala jako člen výměnné sítě zpravodajství pro děti EBU Kids News.
zdroj: ČT