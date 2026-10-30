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Netflix v listopadu: Umrtvení, Tělo či Psí Vánoce

2dny | redakce | tisk | názory

Sychravé podzimní večery přímo vybízejí zachumlat se do deky a pustit si skvělý film nebo seriál - a Netflix má letos v listopadu rozhodně co nabídnout.

Čekají vás napínavé premiéry, mrazivá dramata i první závan sváteční nálady. Těšit se můžete na skvělou Keiru Knightley ve špionážního hitu Černá holubice: 2. řada, osudová rozhodnutí měnící budoucnost Evropy v seriálu Císařovna: 3. řada, temný halloweenský horor Tělo i geniální plány v seriálu Altruisti.

Z filmových novinek vás zasáhne emotivní válečné drama o bratrství Komáří pohár, zatímco celou rodinu zahřeje u srdce sváteční snímek Psí Vánoce. Zkrátka nepřijdou ani nejmenší diváci, které rozesměje svérázná pohádková jízda Neségry. A to je teprve začátek. Pohodlně se usaďte a podívejte se, co všechno si pro vás Netflix na listopad nachystal.

Seriálové novinky
Listopadové seriálové novinky na Netflixu nabídnou steampunková dobrodružství, špionážní napětí, horor i historické drama. V Bass X Machina musí otec rodiny ochránit své blízké před renegáty, stroji a nadpřirozenými silami, zatímco v Umrtvení hledá nadaný lékař nový začátek v obyčejné nemocnici.

Černá holubice: 2. řada přinese Helen život po boku premiéra, Samovo smrtící ultimátum a útok na Reedovou. V Sever na druhou: 2. řada se Siaja s pomocí přátel postaví na vlastní nohy a začne si zařizovat budoucnost po svém. Halloweenský rituál v hororu Tělo se zvrtne a přinese duchy, hříšné touhy i provinilé pocity. Císařovna: 3. řada postaví Alžbětu před těžké chvíle, které mohou změnit její život i budoucnost Evropy.

V seriálu Altruisti se Assane chce po letech ve vězení vrátit k rodině, ale napodobitel jeho zločinů ho znovu přiměje k akci. A Fool Night zavede diváky do světa bez slunce, kde se lidé mění v rostliny a zoufalý mladík odhalí hluboko zakořeněné spiknutí.

Filmové novinky
Filmové novinky na Netflixu v listopadu nabídnou hřejivé sváteční smíření, intimní psychologické drama, napínavé pátrání po zmizelé i dojemný válečný příběh o bratrství.

V rodinném snímku Psí Vánoce se pes Winstead může přetrhnout, aby do štědrovečerní večeře znovu usmířil své lidské přátele z rodiny Gossových. Vztahové drama Případně láska od uznávaného režiséra Leea Chang-donga sleduje muže bez práce a jeho manželku, kteří se sblíží s dokumentaristkou a jejím mužem, aby společně čelili svým nejtajnějším touhám.

V mysteriózním dramatu Heartland se bývalá legenda country Misty Jonesová v podání Jessicy Chastain vrací do Nashvillu, aby přišla na kloub záhadnému zmizení své talentované neteře. A historické drama Komáří pohár zachycuje čtyři hvězdy amerického fotbalu, které po japonském útoku na Pearl Harbor narukují k mariňákům - v jejich řadách pak poznají skutečnou sílu bratrství i krutou daň, kterou si válka neúprosně vybírá.

Dokumenty na Netflixu
Dokumentární nabídka na měsíc listopad přinese mrazivé true-crime příběhy, neúnavné pátrání po pravdě i napínavá soudní dramata plná nezodpovězených otázek. Série Unesená: Natalee Holloway se vrací k záhadnému zmizení mladé dívky na Arubě v roce 2005.

Vydatnou dávku emocí i pochybností pak nabídnou Soudní procesy s Karen Readovou. Tento dokumentární seriál detailně rozplétá ostře sledovaný soudní proces s ženou obžalovanou z vraždy, který rozdělil veřejnost a vyvolal obrovskou vlnu konspiračních teorií.

Pro nejmenší diváky
Listopad nabídne dětem pořádnou dávku fantazie, legrace i laskavých příběhů. Co se stane, když se Popelčin příběh totálně vymkne kontrole? V bláznivé podívané Neségry vezme kouzla do svých rukou zákeřná nevlastní sestra Lilith a začne čarovat po svém. Do světa velkých emocí a opravdového kamarádství pak děti zavede Sesame Street: 4. svazek, kde chundelatí hrdinové na vlastních zážitcích předvedou, že když si lidé navzájem pomáhají, žádný každodenní zádrhel není neřešitelný.

Comedy Special
Mike Tyson: Mike se vrací
Boxerská legenda Mike Tyson se v téhle šíleně vtipné one-man show odvázal jako ještě nikdy. Dělí se o drsné historky i divoké úvahy a nebere si vůbec žádné servítky.

Licencovaná tvorba na Netflixu
Listopadové filmové hity nezklamou milovníky velkolepých bitev, komiksových legend, nostalgické romantiky ani hřejivé předvánoční nálady. Kultovní sci-fi Transformers promění Zemi v bojiště mimozemských robotů, kde záchrana světa padne na bedra obyčejného teenagera. Ve filmu Liga spravedlnosti dají Batman a Wonder Woman dohromady tým nejmocnějších hrdinů, aby odvrátili globální zkázu.

Dávku nulté nostalgie přinese Moderní popelka s Hilary Duff, která navzdory maceše hledá na plese svého virtuálního prince. A první sváteční atmosféru navodí animovaný Polární express s kouzelnou jízdou magickým vlakem přímo na severní pól.

zdroj: ČT

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