Erotické obrázkové FTA kanály se stěhují

Erotické obrázkové FTA kanály se stěhují2dny | redakce | tisk | názory
Německé volně ( FTA) vysílané erotické programy se stěhují na nové vysílací parametry. Programy skupiny "phabvision" se totiž objevily na nové frekvenci.
Erotiku a to zcela zdarma ze satelitu nabízejí kanály phabvision". V celkovém počtu jde o 9 stanic (programových pozic), reálně vysílají jen dvě stanice a to pod různými názvy - tedy buď Babestation24 / Erotika TV / Heisse Dates TV / TeleSex TV / Sexy Girls nebo Hot Babes TV / Mobile Sex / Sex-Kontakte / Sexy Treff TV. Cílem vysílání pod různými názvy totožného "programu" může být snaha zaujmout diváky už svými názvy. Jeden název programu totiž neobsáhne to, co by divák mohl vyhledávat.
Jsou to tzv. obrázkové kanály s erotickým obsahem - tedy vedle obrázku je uvedeno telefonní číslo na extra placený tarif na kterém zájemce získá erotickou konverzaci. Obrázky se postupně střídají. Obrázky doprovází hudba v horší zvukové kvalitě (audio bit rate 64 kbit/s, MPEG).
Tento typ erotických reklam patřil do konce 90. let minulého století a začátku nového Milénia. Řada kanálů již skončila. Některé pokračují do dnes. Ukazuje se, že o tento typ erotického obsahu je mezi diváky nadále zájem.
aktuální technické parametry - Babestation24 / Erotika TV / Heisse Dates TV / TeleSex TV / Sexy Girls, Hot Babes TV / Mobile Sex / Sex-Kontakte / Sexy Treff TV:
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,604 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK
původní technické parametry - Babestation24 / Erotika TV / Heisse Dates TV / TeleSex TV / Sexy Girls, Hot Babes TV / Mobile Sex / Sex-Kontakte / Sexy Treff TV:
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,633 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK