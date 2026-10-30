TV5 Monde Info HD - programová FTA novinka na 13E

TV5 Monde Info HD - programová FTA novinka na 13E2dny | redakce | tisk | názory
Diváci, kteří přijímají televizní programy z populární evropské orbitální pozice 13°E, kde jsou zaparkovány satelity Eutelsat Hot Bird, si mohou naladit zcela nový bezplatný ( FTA) kanál ve vysokém rozlišení (HDTV).
V multiplexu muxIP se objevila stanice s názvem TV5Monde Info HD. Jde o jeden ze dvou FAST (Free Ad-supported Streaming Television), který se vysílá pod známou francouzskou značkou TV5 Monde. Tím druhým je TV5 Monde Voyage. Ten se zatím na satelitu nevysílání.
TV5 Monde Info HD vznikl pro potřeby bezplatných streamovacích platforem ve Francii a Itálii, kde byla silná poptávka po obsahu TV5 Monde do kterého by bylo možné vkládat místní reklamu.
FAST kanál TV5 Monde Info, jak název napovídá, přináší zpravodajské a informační pořady. Diváci se tak k aktuálním informacím dostanou kdykoliv.
Distribuci pro FAST platformy zajišťuje satelitní platforma MuxIP na pozici 13°E, kde jsou i jiné programy různých žánrů.
technické parametry - TV5 Monde Info HD:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,785 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK