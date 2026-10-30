BBC ukončí provoz tří stanic

BBC ukončí provoz tří stanic2dny | redakce | tisk | názory
Britská veřejnoprávní korporace BBC chystá výrazné škrty ve svém provozu. S jedním cílem: během dvou let ušetřit 500 milionů liber. Snížení provozních výdajů pocítí i diváci a posluchači BBC. Některé stanice totiž zcela skončí.
BBC se rozhodla v lineárním vysílání ukončit šíření programů BBC Three a BBC Scotland, které tak skončí v pozemním vysílání (Freeview), na satelitu (Freesat UK a Sky UK) a rovněž i u kabelových a internetových televizních platforem.
Ve stejné době - na jaře 2027 skončí i rozhlasová stanice BBC Radio 4 Extra. Píše o tom web TVKompas.cz.
BBC bude poskytovat vysílání BBC Three a BBC Scotland v online službě BBC iPlayer. Některé pořady BBC Scotland se objeví také na stanicích BBC One a BBC Two ve Skotsku. Program BBC Radio 4 Extra se zaměřuje na archivní mluvené pořady. Ty budou nově k dispozici v rámci online služby BBC Sounds.