Satro nabídne 3 stanice všem zákazníkům

Satro nabídne 3 stanice všem zákazníkům2dny | redakce | tisk | názory
Televizní operátor Satro připravil pro své zákazníky novou promo akci. Po celý listopad budou moci všichni zákazníci provozovatele sledovat tři tematické televizní stanice bez ohledu na to, zda je mají předplacené.
Od 1.11. do 30.11.2026 nabízí slovenský operátor Satro v rámci balíčku Mini tři stanice - National Geographic, Viasat Epic Drama a FILMBOX+ Festival.
Promo akce se týká služeb SatroDigital a internetové televize TouchTV. Informuje o tom portál Živé.sk.
Jaké stanice budou k dispozici všem klientům Satro:
• National Geographic - dokumentární stanice zaměřená na přírodu, vědu, historii, technologie a objevování světa
• Epic Drama - program zaměřený především na historické a dobové seriály
• FILMBOX+ Festival - filmový kanál s nabídkou filmových titulů různých žánrů, zejména artových filmů a výběru ze světové kinematografie.