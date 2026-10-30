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Neděle, 1. listopadu 2026, svátek má Felix

Satro nabídne 3 stanice všem zákazníkům

2dny | redakce | tisk | názory

Televizní operátor Satro připravil pro své zákazníky novou promo akci. Po celý listopad budou moci všichni zákazníci provozovatele sledovat tři tematické televizní stanice bez ohledu na to, zda je mají předplacené.

Od 1.11. do 30.11.2026 nabízí slovenský operátor Satro v rámci balíčku Mini tři stanice - National Geographic, Viasat Epic Drama a FILMBOX+ Festival.

Promo akce se týká služeb SatroDigital a internetové televize TouchTV. Informuje o tom portál Živé.sk.

Jaké stanice budou k dispozici všem klientům Satro:

National Geographic - dokumentární stanice zaměřená na přírodu, vědu, historii, technologie a objevování světa
Epic Drama - program zaměřený především na historické a dobové seriály
FILMBOX+ Festival - filmový kanál s nabídkou filmových titulů různých žánrů, zejména artových filmů a výběru ze světové kinematografie.

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21:30 Kurýr 3
23:40 Vraždy podle Jidáše
kanál BARRANDOV 20:05 Inga Lindström: Letní noc
21:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
22:50 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Pečie celé Slovensko
21:50 Srdcia III
22:50 Opri sa o mňa
kanál DVOJKA 20:10 Radosť zo života
20:35 Herečky
21:35 Záhrada
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVIII.
23:00 Love Island VI.
23:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (22)
22:10 Za sklem II. (7)
23:45 Za sklem II. (8/8)

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