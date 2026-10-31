Tajemství Stonehenge odhaleno? na Viasat History

Tajemství Stonehenge odhaleno? na Viasat Historyvčera | redakce | tisk | názory
Co když jeden z nejslavnějších pravěkých monumentů světa ukrývá důkaz, že lidé před více než čtyřmi tisíci lety dokázali propojit celou Británii? Dokument Stonehenge: Odhalená záhada oltářního kamene zavádí diváky na cestu za původem šestitunového kamenného bloku, který po desetiletí mátl archeology.
Herec Jason Watkins a historička Tracy Borman pátrají od jižní Anglie až po skotské Orkneje a odhalují nové souvislosti, jež mohou změnit naše chápání pravěkých stavitelů.
Stonehenge fascinuje lidstvo po staletí. Kdo monument postavil? Jak dokázali pravěcí lidé přepravovat obrovské kameny bez moderní techniky? A sloužil kamenný kruh jako chrám, astronomická observatoř, nebo místo společných rituálů? Nový dokument se zaměřuje na jednu z největších záhad tohoto místa - oltářní kámen, který leží v samotném srdci monumentu.
Šestitunový pískovcový blok je výjimečný nejen svou polohou. Zatímco ostatní kameny stojí převážně vztyčené, tento leží vodorovně. Dlouho se předpokládalo, že pochází z Walesu, odkud byly přivezeny také takzvané modré kameny Stonehenge. Nový vědecký výzkum však přinesl překvapivý zvrat: původ oltářního kamene je třeba hledat mnohem dál na severu, v oblasti severovýchodního Skotska.
Geologická detektivka s překvapivým rozuzlením
Významný objev zveřejněný v roce 2024 v prestižním časopise Nature vychází z analýzy minerálů obsažených v hornině. Jejich chemické složení a stáří posloužily vědcům jako jakýsi geologický otisk prstu, který pomohl určit pravděpodobnou oblast původu kamene.
Výsledky ukázaly na Orcadianskou pánev ve Skotsku. Přesná lokalita, odkud byl kámen získán, však zůstává neznámá. Jeho cesta do Stonehenge mohla měřit nejméně 700 kilometrů, což vyvolává zásadní otázku: jak dokázali lidé doby kamenné dopravit tak těžký náklad na takovou vzdálenost?
Jason Watkins a Tracy Borman se pokoušejí přiblížit možnostem tehdejších stavitelů a zkoumají techniky, které mohly při přepravě přijít v úvahu. Bez nákladních vozů, jeřábů a moderních silnic se museli spoléhat na lidskou sílu, dřevěné pomůcky, lana a důkladnou znalost terénu. Jednou z možností byla kombinace pozemní dopravy a plavby po moři. Přesnou trasu se však zatím nepodařilo prokázat.
Taková výprava by vyžadovala nejen fyzickou sílu, ale také plánování, organizaci a spolupráci mnoha lidí. Oltářní kámen tak nabízí nový pohled na neolitickou společnost, která byla zřejmě mnohem propojenější a schopnější, než se dlouho předpokládalo.
Od Stonehenge až na skotské Orkneje
Pátrání zavede oba průvodce na Orkneje, kde se nacházejí mimořádně zachovalé památky pravěké Evropy. Patří k nim monumentální kamenný kruh Ring of Brodgar i osada Skara Brae, jejíž kamenné domy poskytují fascinující pohled na každodenní život lidí před přibližně pěti tisíci lety.
Skara Brae překvapuje promyšleným uspořádáním obydlí, v nichž se dochovala ohniště, kamenná lůžka i úložné prostory. Ring of Brodgar zase připomíná, jak důležitou roli mohly hrát společné rituály a monumentální stavby. Podobnosti mezi některými pravěkými sídlišti a nálezy z okolí Stonehenge naznačují, že mezi vzdálenými oblastmi Británie mohly existovat kulturní kontakty.
Samy o sobě tyto podobnosti nedokazují přímou spolupráci mezi všemi komunitami. Ve spojení s původem oltářního kamene však ukazují, že pravěká Británie nebyla světem izolovaných osad, jak si ji někdy představujeme. Lidé mohli sdílet znalosti, tradice i předměty na vzdálenosti stovek kilometrů.
Místo, které spojovalo lidi?
Dokument se zabývá také otázkou, proč měl oltářní kámen takový význam. Stonehenge je známé svým spojením se slunovraty, kdy se poloha Slunce vztahuje k hlavním osám monumentu. Je proto možné, že kamenný kruh sloužil k obřadům spojeným s proměnami ročních období a představami o vesmíru.
Jednou z hypotéz je, že přeprava kamenů z různých částí Británie měla symbolický význam a že Stonehenge představovalo místo setkávání komunit. Mohlo být monumentem, který pomáhal upevňovat společnou identitu a vzájemné vazby. Přesný účel oltářního kamene ale zůstává záhadou a vědecké důkazy zatím neumožňují potvrdit jediné definitivní vysvětlení.
Stonehenge: Odhalená záhada oltářního kamene nabízí víc než pátrání po původu jednoho balvanu. Spojuje moderní vědu s dobrodružnou cestou napříč Británií a ukazuje, že za vznikem jednoho z nejslavnějších monumentů světa stály nejen mimořádné technické schopnosti, ale také představivost, víra a lidská spolupráce.
Chcete-li se vydat po stopách šestitunového kamene a odhalit nové souvislosti dávné historie, nenechte si ujít premiéru dokumentu Stonehenge: Odhalená záhada oltářního kamene v neděli 8. listopadu ve 21:00 na Viasat History.
zdroj: Viasat