Satelit Sentinel-6B uveden do provozu

Satelit Sentinel-6B uveden do provozuvčera | redakce | tisk | názory
Nová vysoce přesná altimetrická družice Copernicus sleduje stoupající hladinu moře, bouře a El Nino, čímž pomáhá chránit pobřežní komunity, zlepšovat bezpečnost na moři a zdokonalovat monitorování klimatu.
Družice Copernicus Sentinel-6B byl uvedena do provozu 30. října 2026, čímž zajistil, že satelitní záznam globální hladiny moře, který byl zahájen před více než 30 lety, bude pokračovat i v 30. letech 21. století. Družice, kterou provozuje EUMETSAT jménem Evropské komise, se brzy stane světovou referenční družicí pro vysoce přesnou oceánskou altimetrii, což je měřítkem, podle kterého se kalibrují další mise zaměřené na hladinu moře.
Meteorologové používají data ze družice Copernicus Sentinel-6B v časových horizontech od dnů do měsíců. Během několika hodin od jejich shromáždění se data začlení do modelů meteorologických služeb, což pomáhá předpovídat rozbouřené moře během zimních bouří v Atlantiku a středomořských cyklón a sílu hurikánů. Záznamy o hladině moře také informují o sezónních předpovědích, včetně předpovědí El Nino a La Nina. Palubní přístroj pro rádiové zákryty také přidává data o teplotě atmosféry a vodní páře.
Systém Copernicus využívá pozorování družice Sentinel-6B napříč všemi svými službami, včetně klimatických služeb, které monitorují dlouhodobé změny v oceánu, a předpovědí pro oceán. Tyto předpovědi pomáhají zobrazit hlavní proudy a lodě budou měnit kurz v závislosti na tom, kde se nacházejí a jaký je směr vln. Režim s vysokým rozlišením na obou družicích Sentinel-6 poskytuje detailní měření v blízkosti pobřeží a nad vnitrozemskými vodami, což podporuje bezpečnější námořní navigaci, ochranu pobřeží a hospodaření s vodními zdroji.
Průměrná globální hladina moře vzrostla od prosince 1992 o více než 11,5 cm a tempo se zrychluje, během prvního desetiletí vzrostla o 2,8 cm a za poslední desetiletí až o 4,0 cm. Toto zvýšení je způsobeno kombinací tání ledovců a ledových příkrovů a oteplování oceánů, které způsobuje rozpínání vody. S cílem sledovat vzestup hladiny moří budou družice Sentinel-6B a její „dvojče“ Sentinel-6 Michael Freilich (vypuštěná v listopadu 2020) poskytovat údaje o výšce hladiny na až 95 % plochy oceánů bez ledového pokryvu. Kromě toho budou dodávat informace o oceánských proudech, výšce vln, rychlosti větru a také o vodních hladinách v řekách a jezerech.
Program Copernicus Sentinel-6 navazuje na dlouhodobé sledování hladiny moří, které začalo v roce 1992 misí TOPEX/Poseidon a pokračovalo řadou satelitů Jason. Jde o výsledek dlouholeté spolupráce mezi evropskými a americkými partnery. Organizace EUMETSAT zajišťuje nepřetržitý provoz těchto družic a data z nich zpřístupňuje přibližně do tří hodin od jejich pořízení.
Sentinel-6 Michael Freilich a Sentinel-6B jsou sesterské družice. Od prosince 2025 létají společně ve formaci ve výšce 1 336 km, přičemž mezi nimi je časový rozestup 30 sekund. To vědcům umožňuje kalibrovat přístroje na družici Sentinel-6B na základě údajů z jejího „dvojčete“. Očekává se, že v nadcházejících měsících se Sentinel-6B stane mezinárodně uznávaným referenčním standardem. Poté Sentinel-6 Michael Freilich přejde na jinou oběžnou dráhu, čímž skončí společný let a zároveň se rozšíří pokrytí oceánů.
Družici Copernicus Sentinel-6B provozuje organizace EUMETSAT jménem Evropské komise, a to ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) a americkým Národním úřadem pro oceán a atmosféru (NOAA), za podpory francouzské kosmické agentury (CNES). Copernicus představuje složku pro pozorování Země v rámci kosmického programu Evropské unie.
zdroj: Eumetsat