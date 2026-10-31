Viaplay Group dokončila prodej svých aktivit v Nizozemsku

Viaplay Group dokončila prodej svých aktivit v Nizozemskuvčera | redakce | tisk | názory
Společnost Viaplay Group AB dokončila prodej svých nizozemských aktivit v oblasti streamování a vysílání společnosti Videoland, kterou vlastní mediální skupina DPG Media.
Hodnota transakce činí 142 milionů EUR (1,57 miliardy SEK) a je stanovena na bázi bez hotovosti a bez dluhů. Transakce, oznámená 1. července 2026, získala nezbytná schválení od regulačních orgánů i věřitelů. Splněny byly rovněž veškeré další podmínky pro její uzavření.
Aktivity v Nizozemsku dosáhly v roce 2025 čistých tržeb ve výši 149 milionů EUR (přibližně 1,65 miliardy SEK).
Celkový čistý peněžní výnos z transakce by měl po odečtení hotovostních nákladů na transakci, nákladů na restrukturalizaci a budoucích plateb vyplývajících z dřívějších víceletých smluv činit přibližně 100 milionů EUR (cca 1,1 miliardy SEK). Tyto prostředky budou využity ke snížení čistého dluhu Skupiny.
Skupina rovněž v dohledné době zváží refinancování svých stávajících úvěrových závazků s cílem snížit celkovou zadluženost i náklady na financování. Celkový čistý zisk z transakce zahrne výše uvedené hotovostní náklady i nepeněžní dopady na rozvahu a bude vykázán v rámci položek ovlivňujících srovnatelnost (tzv. IAC - Items Affecting Comparability) ve finančních výsledcích Skupiny za 4. čtvrtletí.
Tato transakce nemění finanční cíle Skupiny pro celý rok 2026 ani její dlouhodobé ambice; obojí bylo naposledy uvedeno v průběžné zprávě za 3. čtvrtletí roku 2026.
zdroj: Viaplay