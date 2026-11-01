Záchrana britských venkovských sídel na Viasat Nature

Záchrana britských venkovských sídel na Viasat NatureDNES! | redakce | tisk | názory
Za jejich honosnými fasádami se spřádaly politické intriky, pořádaly se lovecké výpravy a okázalé plesy, v zákulisí pracovali desítky sloužících a osud celých vesnic mohl záviset na jediné rodině.
Dnešní majitelé britských venkovských sídel však čelí poněkud méně romantické realitě: zatékajícím střechám, rozpadajícímu se zdivu a závratným nákladům na vytápění budov s desítkami místností. Někteří pořádají svatby a řemeslné trhy, jiní otevírají restaurace, mění jezera v lákadla pro milovníky divokého plavání nebo dokonce nabízejí noční prohlídky s duchy.
V pořadu Záchrana britských venkovských sídel s Penelope Keith vstupujeme do světa, který přetrval celá staletí, ale nyní se musí naučit, jak se finančně uživit v 21. století. Dokumentární seriál má premiéru v neděli 8. listopadu v 17:00 na stanici Viasat Nature.
Britské venkovské sídlo nikdy nebylo jen velmi velkým domem s půvabnou zahradou. Představovalo centrum celého malého světa. Jeho majitel mohl ovládat zemědělskou půdu, lesy, farmy, chalupy pronajímané nájemníkům a v některých případech i značnou část okolní vesnice. Majetek, na němž tato sídla stála, vznikal v průběhu staletí různými způsoby: prostřednictvím vlastnictví půdy a příjmů z nájmů, chovu ovcí a obchodu s vlnou, obchodování, průmyslu, těžby i dědictví.
Pitchford Hall v hrabství Shropshire je dobrým příkladem. Tento dům ze 16. století nechal postavit Adam Ottley, zámožný obchodník s vlnou. Historie sídla Iford Manor je zase úzce spjata s místními obchodníky s látkami, kteří na panství nejen žili, ale také využívali jeho části při dokončování textilií. Tato sídla tedy nebyla pouhými symboly bohatství. Byla součástí ekonomického mechanismu své doby.
Neviditelná armáda, která zajišťovala chod celého domu
Život na venkovském sídle mohl být mimořádně luxusní, pokud člověk patřil ke správné části domácnosti. Za dokonale prostřeným jídelním stolem, plápolajícími krby, naleštěnými botami a připravenými koupelemi stála propracovaná hierarchie služebnictva: lokajové, pokojské, kuchaři, pomocnice v kuchyni, komorníci, hospodyně, zahradníci, stájníci, kočí, hajní a chůvy.
V největších sídlech před první světovou válkou mohlo přímo v domě pracovat více než 20 sloužících a podobný počet lidí býval zaměstnán v zahradách, stájích a na zbytku panství. Sloužící se pohybovali po zadních schodištích a skrytých chodbách. Jejich ložnice se obvykle nacházely v podkroví, ve sklepních prostorách nebo v oddělených křídlech, aby mohl obrovský mechanismus života na venkovském sídle fungovat hladce, a přitom zůstávat před majiteli a hosty téměř neviditelný.
Majitelé mezitím spravovali panství, zapojovali se do politiky a místního dění, přijímali návštěvy, chodili na lov, pořádali plesy a vítali hosty, kteří u nich mohli pobývat celé dny, nebo dokonce týdny. Venkovské sídlo bylo současně domovem, podnikem, ukázkou společenského postavení i pečlivě zrežírovaným jevištěm, na němž každý, od majitele pozemků až po nejmladší pokojskou, znal své místo. Tento svět se začal ve 20. století rozpadat. Dvě světové války odvedly pracovní sílu do armády a průmyslu, daně rostly, pracovní trh se měnil, příjmy z půdy klesaly a údržba obrovských historických budov byla stále obtížnější. Na konci druhé světové války se z mnoha venkovských sídel staly pozůstatky životního stylu, který již nebylo možné ekonomicky udržet.
A právě tady začíná jejich moderní příběh.
Dům, kde se zrodil plán vyhodit parlament do povětří
Ne všechna sídla, která se v dokumentu objeví, ukrývají pouze příběhy elegantních večeří a rodinných portrétů. Ashby Manor House v obci Ashby St Ledgers je spojen s jedním z nejznámějších spiknutí v anglických dějinách.
Panství patřilo rodině Catesbyových a právě zde se v roce 1605 setkal Robert Catesby s dalšími účastníky tzv. Spiknutí střelného prachu, kteří připravovali pokus o zničení parlamentu v době, kdy měl být uvnitř král Jakub I. Guy Fawkes měl střežit sudy se střelným prachem uložené pod Sněmovnou lordů, avšak spiknutí bylo odhaleno dříve, než mohlo být uskutečněno.
O několik století později přibyla do architektonické historie domu další významná osobnost: sir Edwin Lutyens, jeden z nejvýznamnějších britských architektů konce 19. a počátku 20. století. Od roku 1904 Lutyens budovu upravoval a rozšiřoval a obratně propojoval architektonické prvky z různých období. V seriálu přestávají být domy, jako je Ashby, pouhými malebnými kulisami a odhalují se jako složité historické rébusy. Obnova jediné místnosti se může proměnit v jakési malé archeologické bádání, při němž může téměř každá vrstva omítky odhalit další střípek minulosti.
Chavenage: Cromwell, kletba a bezhlavý kočí
Chavenage House v oblasti Cotswolds, alžbětinské panské sídlo dokončené v 16. století, má ještě filmovější minulost. Během anglické občanské války podporoval jeho majitel Nathaniel Stephens parlamentní stranu. Chavenage je však spojeno také s příběhem, který by žádný pečlivý historik nepředkládal jako prokázanou skutečnost, přesto je příliš poutavý na to, aby jej bylo možné opomenout.
Podle rodinné legendy Stephens neochotně souhlasil s popravou krále Karla I. Jeho dcera ho údajně proklela za to, že zradil panovníka. Když Stephens nedlouho poté zemřel, měl před domem zastavit záhadný kočár řízený bezhlavým kočím. Mrtvý muž prý vstal ze své rakve, zatímco kočí na sebe vzal podobu samotného Karla I. a odvezl Stephense pryč. V 19. století byl tento příběh již natolik známý, že inspiroval vznik básně. Kdyby staré zdi skutečně uměly mluvit, Chavenage by mělo více příběhů než většina ostatních sídel.
Nejstarší dům na stromě v Británii? Tomuto je více než 300 let
V Pitchford Hall nemusí být nejpozoruhodnější stavbou vůbec samotné velkolepé alžbětinské sídlo. Na panství se nachází jeden z nejstarších dochovaných domků na stromě na světě, o němž existují písemné zmínky již z konce 17. století. Nejde o provizorní dětský úkryt stlučený z několika prken. Je to malá historická stavba s okny, podlahou a zdobeným interiérem, umístěná v koruně staré lípy. Mladá princezna Viktorie, pozdější královna Viktorie, si dokonce do deníku zaznamenala, že během návštěvy Pitchfordu pozorovala z domku na stromě smečku loveckých psů. Dnes je vzhledem ke stáří stromu i samotné stavby jejich zachování možné pouze díky odborným restaurátorským pracím a důmyslnému systému podpěr.
Tento příklad dokonale ilustruje jeden z opakujících se problémů seriálu: na historickém panství není téměř nic „jen staré“. Prakticky každý prvek může být součástí kulturního dědictví, kterou nelze jednoduše vytrhnout a nahradit novou.
Kousek historie: Mapperton a rodina, která dala světu sendvič
Na Mapperton House v hrabství Dorset se historie pojí s nečekaně chutnou souvislostí. Panství je dnes spojeno s hrabaty ze Sandwich. Jedním z nejslavnějších předků této rodiny byl John Montagu, 4. hrabě ze Sandwiche, kterému se tradičně připisuje zásluha na popularizaci jídla tvořeného masem vloženým mezi dva plátky chleba. Toto jídlo nakonec získalo název podle jeho šlechtického titulu a stalo se jedním z nejznámějších anglických slov na světě.
Mapperton ukrývá také obrazy, portréty a rodinné předměty, které odrážejí historii několika generací. Samotný dům je mozaikou různých staletí a zachovává architektonické prvky ze 16. a 17. století. Jeho zahrady navíc patří k významným historickým zahradním areálům Anglie. Má to však jeden háček. Šlechtický titul neopraví zatékající střechu a rozhodně nezaplatí fakturu restaurátora.
A pokud to není dost strašidelné, vždy je tu Chillingham
Na severu Anglie stojí hrad Chillingham, pevnost, jejíž historie sahá do dob násilných středověkých konfliktů v pohraničí mezi Anglií a Skotskem. Ve 13. a 14. století měl hrad skutečný vojenský význam a je spojován také s králem Eduardem I. Dnes se však Chillingham proslavil ještě něčím jiným. Dlouhodobě je prezentován jako jeden z nejstrašidelnějších hradů v Británii.
Jeho nejznámější nadpřirozený příběh se týká tajemného Modrého chlapce (Blue Boye), ducha dítěte, které se údajně zjevovalo v jedné z místností. S hradem jsou spojeny také legendy o lady Mary Berkeleyové a několika dalších přízracích, které jej prý obývají. Jsou duchové skuteční? Pořad na tuto otázku nemusí odpovídat.
Z pohledu majitele je důležitější něco mnohem praktičtějšího: legenda, která kdysi naháněla lidem strach po setmění, dnes může pomoci vydělat peníze potřebné na opravu středověké střechy. A tím se dostáváme k samotnému jádru dokumentu.
Jak zachránit šlechtické sídlo? Otevřít kavárnu, pořádat svatby... nebo postavit saunu
Současní majitelé velkých britských venkovských sídel čelí zvláštnímu paradoxu. Mohou spravovat panství v hodnotě milionů, a přesto mít problém sehnat dost peněz na opravu oken. Prodej obrazu nebo starožitnosti může finanční potíže dočasně vyřešit, zároveň však může dům připravit o část jeho historie. Starobylá panství se proto stále častěji musí proměňovat v moderní podniky.
Seriál tak sleduje nejen restaurování gobelínů, obrazů, skleníků a mimořádného historického domku na stromě, ale také svatby, restaurace, venkovní akce, řemeslné trhy, ubytování pro hosty, jezera určená ke koupání a rybaření, prohlídky s duchy a dokonce i saunu. V Chavenage se nachází také mimořádné modelové kolejiště, které vznikalo po mnoho desetiletí.
Nejde nutně o to proměnit historii v zábavní park. Jde o nalezení odpovědi na neúprosně praktickou otázku: Jak zajistit, aby dům, který přežil 300, 400, nebo dokonce 500 let, vydržel i pro další generaci?
Penelope Keith se jako by pro život na panství narodila
Jen těžko bychom hledali vhodnější průvodkyni, než je Penelope Keith. Penelope patřila k nejvýraznějším britským herečkám. V seriálu The Good Life vytvořila nezapomenutelnou postavu Margot Leadbetterové a později ztvárnila Audrey fforbes-Hamiltonovou ve velmi populárním sitcomu To the Manor Born. V něm hrála aristokratickou vdovu, která po smrti manžela přijde o rodinné sídlo a musí se přestěhovat do bývalého domku správce panství.
O několik desetiletí později se Keith k otázce, jak udržet velkolepé sídlo v provozu, vrátila, tentokrát však nikoli v komediálním příběhu, ale ve skutečném životě. Po řadu let také uváděla oblíbené dokumentární pořady o britském venkově, vesnicích a venkovském způsobu života. Její zájem o architekturu, zahrady a venkovské tradice byl upřímný a hluboký.
Seriál nyní získává další, dojemný rozměr. Dame Penelope Keith zemřela 29. června 2026 ve věku 86 let, a Záchrana britských venkovských sídel s Penelope Keith se tak řadí k posledním televizním projektům její dlouhé kariéry. Díky jejímu osobitému smyslu pro humor, zvědavosti a přirozenému porozumění britskému venkovu nepůsobí pořad jako přednáška v muzeu. Místo toho vstupujeme do výjimečných domů právě ve chvíli, kdy se lidé odpovědní za jejich zachování snaží sladit staletí historie s účty 21. století.
Protože postavit dnes velkolepé venkovské sídlo není ta nejtěžší část. Skutečnou výzvou je udržet ho stát.
Záchrana britských venkovských sídel s Penelope Keith má premiéru v neděli 8. listopadu v 17:00 hodin na stanici Viasat Nature. Vysílány budou dva díly bezprostředně po sobě. Další epizody se budou vysílat každou neděli.
zdroj: Viasat